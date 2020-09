6 pytań o podręczniki szkolne. Gdzie kupić, gdzie sprzedać i kto je wybiera?

Rozpoczynający się rok szkolny może oznaczać niemałe zamieszanie z podręcznikami szkolnymi. Warto poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania — gdzie kupić podręczniki szkolne, kto je wybiera i czym są podręczniki menowskie?

Dawniej było trochę łatwiej: podręczniki szkolne przez lata pozostawały te same, a starsze roczniki odsprzedawały używane książki młodszym uczniom. Obecnie podstawy programowe często się zmieniają, a szkoły na wszystkich poziomach mają duży wybór materiałów naukowych i podręczników szkolnych, co wymaga dokładnego śledzenia informacji, z których książek i pomocy korzysta placówka, do której uczęszcza nasze dziecko.

Gdzie kupić podręczniki szkolne?

Bez problemu dostaniemy podręczniki szkolne w dobrych księgarniach internetowych lub stacjonarnych, a także na stronach wydawnictw. Zakupy przez internet są szczególnie wygodne i często zapłacimy tam mniej niż w tradycyjnych księgarniach. Możemy także zdecydować się na używane podręczniki, które oferują antykwariaty oraz uczniowie starszych roczników (często wystawiają oferty tego typu w internecie, np. w serwisach ogłoszeniowych). Przed zakupem książek upewnijmy się, czy nie zmieniła się podstawa programowa lub nauczyciel nie zadecydował o zmianie podręczników na inne. Choć podręczniki możemy nabyć z drugiej ręki, zeszyty ćwiczeń powinniśmy kupić nowe.

Gdzie sprzedać podręczniki szkolne?

Niektóre antykwariaty prowadzą skup i sprzedaż podręczników szkolnych (także przez internet). Czasem szkoły organizują kiermasze, na których uczniowie mogą sprzedać i kupić potrzebne podręczniki szkolne. Jeśli w szkole naszego dziecka nie ma takiej możliwości, warto zapytać osoby w najbliższej okolicy o chęć zakupu lub umieścić ogłoszenie na portalu społecznościowym lub serwisie ogłoszeniowym. W ten sposób mamy szansę odzyskać część pieniędzy zainwestowanych w książki, a podręczniki szkolne zyskują drugie życie i nie zalegają nam w domu — to bardzo proekologiczne podejście!

Co to są podręczniki menowskie?

Są to inaczej podręczniki MEN, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej. To podręczniki szkolne zgodne z przyjętą podstawą programową dla danego poziomu kształcenia, dopuszczone do użytku szkolnego. Poza papierową (tradycyjną) wersją, mamy dostęp także do e-podręczników, czyli materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej. Warto skorzystać z e-podręczników — dla dzieci interaktywna forma gier i quizów jest bardzo angażująca i sprawia, że nauka staje się znacznie przyjemniejsza.

Czy podręczniki szkolne są darmowe?

Dla uczniów publicznych szkół podstawowych — tak. Podręczniki są wówczas własnością szkoły. Na zamówienie dyrekcji są dostarczane do biblioteki i zostaje im nadany numer, a następnie trafiają do dzieci. Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie zdają podręczniki do biblioteki szkolnej, a we wrześniu wypożycza je następna klasa. Podręczniki powinny być użytkowane przez co najmniej trzy lata. Rodzice muszą kupić np. w internecie tylko podręczniki szkolne do przedmiotów nieobowiązkowych (religia lub etyka, drugi język obcy).

Prywatne szkoły podstawowe mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na podręczniki szkolne i wówczas są one darmowe, ale nie jest to obowiązek placówki. Decyzja należy do dyrekcji.

Uczniowie szkół średnich (liceum, technikum, zawodówka) muszą zaopatrzyć się w podręczniki we własnym zakresie, chociaż rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą starać się o dofinansowanie.

Kto wybiera podręczniki szkolne?

Nauczyciele w porozumieniu z dyrekcją (oraz opcjonalnie radą rodziców) wybierają wydawnictwo, z którego podręczników szkolnych chcą korzystać. Na stronie MEN widnieją wykazy podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego. Nauczyciele kierują się kryteriami doboru podręczników, biorąc pod uwagę m.in. zgodność treści z podstawą programową, dużą różnorodność metod i form pracy, przejrzystość i bogatą szatę graficzną, estetykę, układ treści zgodny z zasadą stopniowania trudności.

Kupowanie podręczników z kartą dużej rodziny

Karta dużej rodziny (KDR) umożliwia zakup podręczników szkolnych ze zniżką, o ile księgarnia internetowa lub wydawnictwo honoruje kartę. Informacje na ten temat zwykle można znaleźć na stronie interesującego nas wydawnictwa lub księgarni. Rabat nalicza się zazwyczaj po wpisaniu numeru karty w miejsce na kod rabatowy. Poza zniżkami na podręczniki szkolne, posiadacze kart dużej rodziny mogą liczyć także na rabaty podczas zakupu artykułów papierniczych, ubrań, plecaków, a czasami nawet wówczas, gdy chcą zapisać dziecko na płatne zajęcia dodatkowe.

Jeśli mamy wątpliwości w sprawie podręczników szkolnych, warto porozmawiać z nauczycielami lub dyrekcją. Te osoby mają największe doświadczenie i rozeznanie, więc najpewniej będą potrafiły udzielić nam odpowiedzi.