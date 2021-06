Wolniej ku starości

Pod wieloma względami starzejemy się lepiej, ale pewnych granic nie przekroczymy.

Często słyszymy, że sześćdziesiątka to nowa pięćdziesiątka, a siedemdziesiątka jest nową sześćdziesiątką. To frazes, którego źródłem są stare zdjęcia. Wystarczy, że spojrzymy na zdjęcia dziadków lub pradziadków (zależnie od własnego wieku), aby dostrzec ich przygarbione, zwiotczałe ciała, pomarszczone twarze. Wielu z nich wydaje się przykutych do fotela, chociaż ledwie skończyli 60 lat. Co za kontrast w porównaniu do pełnych wigoru współczesnych sześćdziesięciolatków!

W najnowszych badaniach, porównujących populacje urodzone w różnych dziesięcioleciach, sięgnięto głębiej poza ten powierzchowny obraz, aby określić faktyczne różnice w tym, jak się starzejemy.