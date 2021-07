Czy wiedza o galektynach wspomoże leczenie nowotworów?

Co jest przyczyną szybkiego namnażania się komórek nowotworowych? Jaką rolę w tym procesie odgrywają poszczególne białka? Jak zwiększyć skuteczność celowanych terapii przeciwnowotworowych? Na te pytania odpowiedzi szukają biotechnolodzy z Zakładu Inżynierii Białka Uniwersytetu Wrocławskiego.

System FGF/FGFR, czyli białkowa firma kurierska

Działanie systemu FGF/FGFR przypomina pracę kurierów i listonoszy. Białka FGF to swoista paczka. W jej wnętrzu znajduje się informacja: „Komórko, nie umieraj, przemieszczaj się, podziel się”. Aby paczka mogła trafić do odbiorcy, w tym wypadku komórki, potrzebny jest specjalny rodzaj cząstek – białka FGFR. Niczym skrzynki pocztowe odbierają one wiadomości zakodowane w białkach FGF i przekazują je bezpośrednio do wnętrza komórek.

Ze względu na pełnione w organizmie funkcje większość białek FGF znajduje się w przestrzeni międzykomórkowej i krąży w krwioobiegu lub występuje lokalnie. Z kolei białka FGFR jako receptory komórkowe umieszczone są bezpośrednio na powierzchniach komórek i są regularnie transportowane do jej wnętrza, a proces ten nazywany jest endocytozą. To właśnie on decyduje o tym, jak długi i jak silny sygnał zostanie przekazany komórce.

Prawidłowe działanie systemu FGF/FGFR jest kluczowe dla optymalnego rozwoju ludzkiego organizmu. Zaburzenia w pracy tego systemu prowadzą m.in. do chorób metabolicznych oraz nowotworów.

Komórki nowotworowe wykorzystują system FGF/FGFR do niekontrolowanej stymulacji własnego podziału oraz zwiększenia zdolności do migracji. Objawia się to rozwojem guzów i przerzutowaniem. Dzieje się tak m.in. dlatego, że na powierzchni komórek nowotworowych znajduje się więcej białek FGFR, przez co komórki te efektywniej niż komórki zdrowe wychwytują z krwi czynniki wzrostu FGF i odbierają intensywniejsze sygnały do podziału. Około 10% wszystkich ludzkich nowotworów ma nadaktywny system FGF/FGFR.