Rozmowa z prof. Halem Whiteheadem o kulturalnym życiu wielorybów

Wieloryby przekazują sobie informacje, uczą się od siebie i tworzą wielokulturowe społeczności – mówi prof. Hal Whitehead, biolog oraz ekspert od kaszalotów z Dalhousie University w Nowej Szkocji.

TOMASZ TARGAŃSKI: – Dlaczego biolog specjalizujący się w badaniu kaszalotów spermacetowych zaczyna interesować się zapiskami załóg statków wielorybniczych sprzed dwustu lat?

HAL WHITEHEAD: – Większa część mojej pracy polega na tym, że wskakuję do łódki, obserwuję wieloryby, ewentualnie słucham ich „śpiewu” i staram się na tej podstawie wyciągnąć jakieś wnioski. Problem w tym, że większość życia spędzają one głęboko pod powierzchnią wody i by dowiedzieć się o nich czegoś więcej lub dowieść swoich założeń, potrzebujemy twardych danych.