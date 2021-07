Jak powstawały alfabety

Czy alfabet wymyślili Fenicjanie? Raczej upowszechnili, bo tworzenie uproszczonego zapisu języka, opartego na literach odpowiadających poszczególnym głoskom, trwało kilkaset lat.

Julian Tuwim pisał, że gdy abecadło z pieca spadło „I zgubiło kropeczkę, H złamało kładeczkę, W – stanęło do góry dnem i udaje, że jest M”. To opowiastka o powstawaniu alfabetu à rebours, ponieważ zanim abecadło trafiło na piec, skomplikowane znaki systemów ideograficzno-fonetycznych musiały pogubić kropeczki, złamać kładeczki i odwrócić się do góry dnem. Z tym że litery nie powstały bezpośrednio z obrazków, po drodze było jeszcze wiele faz pośrednich – ideogramy, znaki sylab, kilkuliterowce oraz określające ich klasę pojęciową determinatywy.