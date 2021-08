Wielki comeback Wenus

Po wielu latach badań Marsa przyszedł wreszcie czas na dłuższą wizytę na naszej bliźniaczej planecie – Wenus. Pomknie ku niej armada sond, orbiterów i próbników.

Wenus jest tajemnicza i ekstremalna: rozpalona do granic, nieprzyjazna, trująca, na pierwszy rzut oka wroga każdemu życiu.

Agencja kosmiczna NASA zdecydowała niedawno, że przygotuje dwie duże misje, które polecą na Wenus (najbliższą Ziemi planetę): DAVINCI+ i VERITAS. Obie mają wystartować w końcu tego dziesięciolecia, a każda realizować inne cele, zaś ich przygotowanie pochłonie w sumie miliard dolarów. Ale to nie wszystko – Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) szykuje wyprawę do Wenus orbitera EnVision, a rosyjska – Roscosmos – orbitera i lądownika Wenera-D. One również mają wystartować pod koniec bieżącej dekady.