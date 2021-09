Nadchodzi supercyfrowy świat

Pandemia przyspieszyła masową migrację do internetu, co przełożyło się na krociowe zyski cyfrowych korporacji. Potężniejsze niż kiedykolwiek myślą o kolejnym etapie ekspansji – Metawersum.

Pojęcie Metawersum wprowadził do obiegu Neal Stephenson, pisarz znany nie tylko miłośnikom science fiction, w opublikowanej w 1992 r. książce „Śnieżyca”. Główny bohater, haker Hiro, żyje w dystopijnym świecie postpaństwowego kapitalizmu, którym rządzą mafia i korporacje. Zamieszkuje ciasne pomieszczenie w budynku służącym wcześniej za płatną przechowalnię rzeczy, które nie mieszczą się w mieszkaniach. Mało fascynująca przestrzeń, wystarczy jednak nałożyć na głowę gogle podłączone do komputera wpiętego w komunikacyjną sieć, by znaleźć się „w generowanym cyfrowo wszechświecie, który komputer rysuje mu na goglach i pompuje do głowy przez słuchawki.