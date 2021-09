Słodkie bzyczenie

Miód i wosk podkradaliśmy pszczołom na długo przed założeniem pierwszych uli. Dziś staramy się pszczoły chronić i hodować w miastach, co niekoniecznie musi być dobre dla dzikich zapylaczy.

Na przełomie VI i IV w. p.n.e. filozof Demokryt z Abdery twierdził, że aby dożyć starości, należy stosować „z zewnątrz olej, do wewnątrz miód”. Ponoć też, gdy zgodnie ze swoją filozofią zaczął ograniczać przyjemności życia, doszedł do tego, że na święto bogini plonów Ceres kazał sobie przynieść garniec miodu, który tylko wąchał, a gdy mu go zabrano – zmarł. Te anegdoty mówią, że antyczni doceniali dobroczynny wpływ miodu, na pewno jednak nie jako pierwsi. Dużo wcześniej rozkoszowano się jego smakiem, zamieniano na alkohol, wykorzystywano do konserwowania żywności.