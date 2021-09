ADAMED SmartUP – program dla młodych, zdolnych i ambitnych nastolatków

Za nami gala finałowa 7. edycji programu ADAMED SmartUP. Poznaliśmy kolejnych dziesięcioro laureatów nagrody głównej i troje stypendystów.

To zdolni i ambitni młodzi ludzie, którzy mają różnorodne zainteresowania badawcze i pozaszkolne, ale łączy ich z pewnością jedno – pasja do pogłębiania wiedzy o naukach ścisłych i przyrodniczych. Z początkiem września rozpoczęła się rejestracja do kolejnej, już 8. edycji ADAMED SmartUP. Jest wiele powodów, dla których warto wziąć udział w tym programie.

ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny organizowany od 2014 roku przez Fundację Adamed, który jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Mogą wziąć w nim udział osoby zainteresowane naukami ścisłymi i przyrodniczymi mające od 14 do 19 lat. Pierwszym etapem programu jest gra rekrutacyjna, ostatnim – wyłonienie trzech stypendystów.

– Fundacja Adamed od lat dba o rozwój młodych utalentowanych osób zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Stawiamy na innowacje, a jedną z nich jest nowoczesne podejście do kształcenia, bo głęboko wierzymy, że rzeczywistość zmienia się dzięki osobom młodym, zdolnym i ambitnym – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, prezes zarządu Fundacji Adamed.