Delta plus, nowe warianty z Botswany i Konga. Jak groźny jest dziś koronawirus?

AY.4.2, nazywany delta plus, łatwiej zakaża niż delta i ma szanse ją zastąpić. Duży niepokój specjalistów budzi też nowy wariant: B.1.1529. Mamy się czego obawiać?

Po okresie względnego spokoju znów powraca temat nowych mutacji koronawirusa SARS-CoV-2. Naukowcy na całym świecie uważnie monitorują, co się dzieje z patogenem wywołującym covid-19, a ich uwaga skupia się obecnie m.in. na wariantach AY.4.2 oraz B.1.1529.

Delta plus odpowiada już za 15 proc. infekcji

Ten pierwszy – AY.4.2 – to „bliski krewny” (subwariant, dlatego jest też nieoficjalnie nazywany „delta plus”) słynnej delty, która dzięki zwiększonej o 50 proc. zdolności rozprzestrzenienia się (ale na szczęście nie zjadliwości) zdominowała świat. Po raz pierwszy został wykryty w Wielkiej Brytanii w czerwcu tego roku, ale nie otrzymał jeszcze od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) litery z greckiego alfabetu (są nadawane kolejnym pojawiającym się wariantom). Instytucje zajmujące się zagrożeniem dla zdrowia publicznego uznają go za „znajdujący się w obszarze zainteresowania” (WHO, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) lub „w toku badań” (UK Health Security Agency). Na razie wiadomo o nim m.in., że posiada sześć mutacji genetycznych związanych z „kolcami”, czyli białkowymi wypustkami, dzięki którym koronawirus „przyczepia się” do ludzkich komórek i dostaje do ich wnętrza, gdzie wykorzystuje maszynerię komórkową człowieka do produkcji własnych kopii infekujących kolejne komórki.

Czytaj także: Kogo „złapie” delta? Jest superszybka, ale nie jesteśmy bezbronni

Czy dzięki tym zmianom w materiale genetycznym AY.4.2 stał się bardziej zaraźliwy, a przede wszystkim groźniejszy dla człowieka (cięższy przebieg covid-19, zwiększona śmiertelność)? Na szczęście na razie nic nie wskazuje, by działo się coś groźnego. W Wielkiej Brytanii na początku listopada AY.4.2 odpowiadał wprawdzie już za 15 proc. infekcji (w Polsce wykryto dotąd oficjalnie co najmniej kilkadziesiąt przypadków), ale jest tylko trochę bardziej zakaźny niż delta. Nie potrafi też sprawniej wymykać się ludzkiemu układowi odpornościowemu, dzięki czemu na razie szczepionki są skuteczne również wobec niego. A wstępne badania sugerują, że infekcja AY.4.2 ma nawet trochę łagodniejszy przebieg.

Delta, delta plus i co dalej?

Jednak, jak informuje tygodnik „New Scientist”, naukowcy wykryli już subwariant oznaczony jako AY.4.2.1, z kolejną mutacją w genach odpowiedzialnych za budowę kolców, który może być trochę bardziej zaraźliwy niż „delta plus”. Specjaliści zastrzegają jednak, iż jest jeszcze za wcześniej na formułowanie dalej idących wniosków.

Scenariusz na kolejne miesiące może być więc taki, że AY.4.2 będzie powoli zastępował deltę, co jednak nie zmieni specjalnie przebiegu pandemii. Ale nie można też wykluczyć, że pojawi się kolejny mutant, który zmieni sytuację. „Nowy wariant koronawirusa z transmisyjnością podobną do delty, tylko lepiej wymykający się odporności, jest całkowicie możliwy, a może nawet nieunikniony” – stwierdził w rozmowie z „New Scientist” wirusolog dr Tom Peacock z Imperial College London.

Czytaj także: Alfa, delta, teraz lambda? Warianty koronawirusa w natarciu

Rekordowa liczba mutacji w nowym wariancie

Obawia się on, czy takim groźnym wariantem nie stanie się B.1.1529, który właśnie się pojawił. Po raz pierwszy wykryto go 11 listopada w Botswanie, a kolejne przypadki odnotowano kilka dni później w RPA oraz Hongkongu (dokąd dotarł z RPA w organizmie podróżującego samolotem 36-letniego mężczyzny; po powrocie miał on negatywy wynik testu, ale kolejne badanie w czasie obowiązkowej kwarantanny potwierdziło zakażenie SARS-CoV-2).

Analiza genomu B.1.1529 wykazała, że w jego przypadku doszło do aż 32 mutacji w genach zawierających przepis na budowę „kolców” koronawirusa. Dr Peacock uważa, że tak zaskakująco duża ich liczba grozi tym, że wariant stanie się dla nas bardzo poważnym problemem – dlatego powinien być bardzo uważnie monitorowany. Dr Peacock żywi jednak nadzieję – jak napisał niedawno na Twitterze – że duża liczba mutacji okaże się tylko dziwnym „niewypałem”, który nie wpłynie na zdolność wirusa do rozprzestrzeniania się, infekowania komórek oraz na skuteczność szczepionek. Na razie bowiem prawie nic o „zdolnościach” B.1.1529 nie wiadomo.

Czy szczepionki poradzą sobie z nowymi wariantami SARS-CoV-2?

Niektórzy wirusolodzy z RPA niepokoją się jednak wzrostem zakażeń w Gauteng, obszarze obejmującym Pretorię i Johannesburg, gdzie wykryto przypadki B.1.1.529. Z kolei cytowany przez „The Guardian” prof. Francois Balloux, dyrektor Instytutu Genetyki UCL w Londynie, uważa, że duża liczba mutacji mogła wyewoluować podczas przewlekłej infekcji u osoby z osłabionym układem odpornościowym, prawdopodobnie nieleczonego pacjenta z HIV/AIDS.

Kolejny niepokojący wirus z Afryki już jest w Europie

Dlatego naukowcy bacznie przyglądają się koronawirusom pojawiającym się w różnych zakątkach świata, dzięki czemu wiadomo, że dominacja wariantu delta spowodowała „wymarcie” wielu innych wariantów SARS-CoV-2. Jednym z bacznie obserwowanych jest B.1.640, wykryty po raz pierwszy we wrześniu tego roku w Kongo. Nie jest on blisko „spokrewniony” z innymi wariantami i wykazuje sporą różnorodność genetyczną (wykryto 8 mutacji genetycznych związanych z „kolcami” wirusa). B.1.640 już dotarł do Europy i był odpowiedzialny za głośny swego czasu „wybuch” zakażeń w jednej z francuskich szkół, który jednak raczej nie miał związku z jego właściwościami, tylko ze sprzyjającymi zakażeniom, a warunkami panującymi w placówce. Na razie więc nie można stwierdzić, czy ma szanse pokonać wariant delta i jego „krewniaków”.

Na stronie internetowej Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) można zapoznać się z kilkoma ciekawymi listami wariantów SARS-CoV-2 (stan na 18 listopada; nie ma na niej jeszcze B.1.1529, który na razie chyba nie dotarł do Europy). Pierwsza z nich, zatytułowana „Budzące obawy” (Variants of Concern), liczy trzy pozycje: beta, gamma i delta. Z kolei spis zatytułowany „W kręgu zainteresowania” (Variants of Interest) wymienia trzy warianty: mu, lambda oraz AY.4.2. Znacznie dłuższa jest lista „Monitorowanych wariantów”, na której znajduje się ich dziewięć, w tym kongijski B.1.640. Zaś najwięcej koronawirusów można znaleźć na liście tych, które albo znikły, albo krążą, nie wpływając na sytuację epidemiologiczną lub nie wykazując właściwości budzących obawy. Liczy ona 25 pozycji, w tym słynny swego czasu wariant alfa („brytyjski”).