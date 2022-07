Kosmos w ziarnku piasku

Teleskop Jamesa Webba zakotwiczył na dobre 1,5 mln km od Ziemi. Odpalił aparaturę, przetestował systemy – i 11 lipca, pół roku po wystrzeleniu, zaczął przesyłać zdjęcia. Odsłaniają one najbardziej ukryte regiony wszechświata.

O zawrót głowy mógł przyprawić już pierwszy obraz wykonany przez James Webb Space Telescope (JWST) – ten, który w poniedziałek, 11 lipca z dumą prezentował prezydent USA Joe Biden. Nazwano go Webb’s First Deep Field – „głębokie pole Webba”. Przedstawia niezwykle bogatą i różnorodną gromadę galaktyk oddaloną o 4,6 mld lat świetlnych od Ziemi. W skrawku nieba o rozmiarach ziarnka piasku trzymanego w wyciągniętej dłoni (tak to tłumaczył szef NASA Bill Nelson).

Przegląd pozostałych zdjęć dowodzi jednak, że każde pole widzenia Webba to głębokie pole, czyli obraz najodleglejszych i najstarszych części wszechświata.