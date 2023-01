Królestwo za jedwab

Szlachetna nić miała swój początek w starożytnych Chinach. Wiła się przez Azję i Europę, budząc emocje i pożądanie. Dziś jej producentkom przyglądają się genetycy.

Początki hodowli jedwabnika osnute są gęstym woalem tajemnicy. Na pewno było to nad Żółtą Rzeką, gdzie rosną drzewa morwowe, na których żeruje niepozorna ćma o nazwie Bombyx mandaryna, której gąsienice tkają niezwykłą przędzę. Nić z jednego kokonu może mieć nawet 3 km długości, jest supercienka (0,02 mm), niezwykle mocna i zaskakująco trwała, a utkany z niej materiał nie tylko pieści i chłodzi skórę, ale też cieszy oko. Według najpopularniejszego chińskiego mitu to bogini Leizu, żona (lub córka) legendarnego Żółtego Cesarza, pierwsza nauczyła się rozwijać kokony i tkać z cieniutkiej przędzy delikatny materiał. Inne mówią o bogini z końską głową czy księżniczce Si Ling-chi. Może pojawiać się w nich motyw kokonu przypadkowo wpadającego do filiżanki gorącej herbaty (ciepła kąpiel faktycznie rozpuszcza serycynę, uwalniając nić), ale zawsze występują w nich kobiety. Jedwabnictwo było bowiem zwyczajowo ich zajęciem.

To one dbały, by przechowywane w lęgarniach jajeczka nie zmarzły lub się nie przegrzały, a po wykluciu gąsienic karmiły je liśćmi morwy i chroniły przed zmianami temperatury, hałasem, a nawet brzydkimi zapachami. – Z ikonografii chińskiej wynika, że przy pozyskiwaniu, suszeniu i tkaniu przędzy pracowały obydwie płcie, ale zwyczajowo uważano, że z pielęgnacją nad jedwabnikami – wymagającą tej samej uwagi i czułości, co opieka nad dziećmi – najlepiej radzą sobie kobiety – mówi archeolożka prof. Małgorzata Grupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tym że macierzyńskie instynkty nie mogły im przeszkadzać w duszeniu larw przed pełną metamorfozą, bo motyl, wydostając się z kokonu, przecinał przędzę, którą potem trzeba było skręcać, by uzyskać długą nić.

Surowe, zabarwione już czy wyhaftowane tkaniny trafiały oczywiście w ręce mężczyzn, którzy zajmowali się handlem nimi.