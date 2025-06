Największe zalety podyplomowych studiów online. WSKZ udowadnia, dlaczego warto je wybrać

Czy studia przez internet to przyszłość kształcenia? Jak wynika z badań rynkowych, są one oceniane przez studentów niezwykle pozytywnie i spełniają swój cel – umożliwiają zdobywanie wykształcenia, nie wykluczając słuchaczy, którzy z różnych przyczyn nie mogli rozpocząć nauki stacjonarnej.

Według BestColleges Online Education Trends Report 2024, aż 97% studentów poleciłoby naukę online studentom każdej kategorii (przyszłym, obecnie studiującym online oraz absolwentom). Kluczowym motywatorem wśród studentów posiadających zobowiązania zawodowe i rodzinne pozostaje wygoda nauki online , co sprawia, że aż 81% ankietowanych studentów uważa, że studia online są lepsze lub równe nauce na uczelni.

Kształcenie na odległość stało się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów edukacji wyższej, przechodząc z pozycji rozwiązania awaryjnego do coraz częściej preferowanej alternatywy wobec klasycznego modelu studiowania. Jak studia online oceniane są przez studentów z zagranicznych uczelni? To zjawisko od wielu lat bada i analizuje instytucja BestColleges, która zbiera dane m.in. o doświadczaniu studiów online i odczuwanej z nich satysfakcji.

Uczelnią, która oferuje kształcenie podyplomowe w formie e-learningu, jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się, co wyróżnia studia online w WSKZ.

Podyplomowe studia online w WSKZ – co je wyróżnia?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia, która posiada w swojej ofercie podyplomowe studia online. To nowoczesne podejście do edukacji wyższej zyskało ogromne uznanie zarówno wśród słuchaczy, jak i w środowiskach zawodowych.

Warunkiem zapisania się na tzw. podyplomówkę, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, ale profil wykształcenia jest dowolny. Stąd studia podyplomowe stały się także jednym z głównych narzędzi służących przebranżowieniu się – czyli zdobyciu zupełnie nowych kompetencji, a i nierzadko kwalifikacji zawodowych w celu zmiany dotychczasowej branży.

Dlaczego warto zrobić podyplomówkę właśnie w WSKZ?