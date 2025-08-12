Co naprawdę dał Polsce lot na ISS? Fakty kontra medialne mity o misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Czy misja Ignis była wyrzucaniem gigantycznych pieniędzy? I czy Sławosz Uznański-Wiśniewski staje się pierogowym memem?

Gdyby Tycho Brahe żył w świecie dzisiejszych mediów, prawdopodobnie nie przedstawiano by go jako wybitnego astronoma i akuszera rewolucji naukowej. Byłby wspominany głównie jako hulaka, który stracił nos w pojedynku na miecze sprowokowanym sporem o to, który z antagonistów jest lepszym matematykiem, a później ciskał mosiężną protezą w irytujących go rozmówców. Albo jako pan na zamku Uraniborg, wówczas największym w historii obserwatorium astronomicznym, gdzie podczas libacji gustujący w piwie udomowiony łoś zginął tragicznie, gdy spadał pijany ze schodów.

Owszem, komunikowanie rzeczywistego znaczenia misji Ignis (łac. ogień) powinno być przygotowane lepiej. I nie ma w tym winy naszego astronauty – czuwać nad tym powinien sztab ekspertów. Zamiast jednak załamywać ręce nad degustowaniem przez pana Sławosza pierogów na orbicie i w telewizji śniadaniowej oraz punktować inne wizerunkowe potknięcia, warto spojrzeć na pełny obraz. I pozbyć się złudzeń, że publicznej awantury można było uniknąć.

Sprzyjające PiS media atakowały misję Ignis jeszcze na długo przed startem rakiety. Jako że małżonką polskiego astronauty jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Wiśniewska-Uznańska (którą poznał już po decyzji, że Polak poleci ponownie w kosmos), przedstawiano to przedsięwzięcie jako opłacony suto z kieszeni podatników zabieg piarowy obliczony na wsparcie Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej (lot rakiety Falcon 9 z kapsułą załogową Dragon planowo miał się odbyć jeszcze w maju). Do białości rozwścieczyło „dziennikarzy niezłomnych” zaprezentowanie przez dr. Uznańskiego-Wiśniewskiego lewitującego w mikrograwitacji złotego serduszka, które trafiło na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O astronaucie zaczęto mówić per Słabosz.