Rozważasz zmianę uczelni? Dołącz do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego!

Studenci zmieniają uczelnię, gdy kierunek nie spełnia oczekiwań, organizacja studiów jest słaba, wykłady przytłaczają lub zmieniają się warunki i brakuje czasu na codzienne chodzenie na zajęcia.

Studia to Twój czas i Twoja inwestycja, zatem nie wahaj się dokonać dobrej zmiany – dowiedz się, jak przenieść się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i zyskać komfort studiowania na własnych warunkach!

Kto może przenieść się z innej uczelni do WSKZ?

Niezależnie od tego, co skłania Cię do zmiany uczelni, masz możliwość kontynuowania studiów tam, gdzie liczy się Twój komfort i jakość nauki. Do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego możesz dołączyć, jeśli:

studiujesz aktualnie na innej uczelni, ale chcesz się przenieść,

planujesz powrót na studia po przerwie,

zostałeś skreślony z listy studentów na innej uczelni.

W jakich sytuacjach nie można zmienić uczelni na WSKZ?

Przeniesienie z innej uczelni nie jest możliwe w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych. W tym przypadku rozpocznij nowe studia w WSKZ! Jak to zrobić? Wystarczy, że wejdziesz na stronę wskz.pl i sprawdzisz wybrany kierunek. Jeśli przy jego nazwie znajduje się informacja o otwartej rekrutacji – możesz zapisać się od razu.

Co zrobić, aby przenieść się do WSKZ?

Pierwszy krok, jaki musisz wykonać, żeby studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to wypełnienie internetowego wniosku o przeniesienie – znajdziesz go na stronie https://wskz.pl/przeniesienie. Formularz zawiera niezbędne dla uczelni informacje, czyli:

kierunek i stopień studiów, na który chcesz się przenieść,

dane kontaktowe,

informacje o dotychczasowym przebiegu studiów (tryb, kierunek, ostatni zaliczony semestr).

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk „Wyślij wniosek” – WSKZ skontaktuje się z Tobą i udzieli wsparcia na każdym etapie procesu przeniesienia z innej uczelni.