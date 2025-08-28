Przejdź do treści
28 sierpnia 2025
Nauka

Rozważasz zmianę uczelni? Dołącz do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego!

28 sierpnia 2025
Studenci zmieniają uczelnię, gdy kierunek nie spełnia oczekiwań, organizacja studiów jest słaba, wykłady przytłaczają lub zmieniają się warunki i brakuje czasu na codzienne chodzenie na zajęcia.

Studia to Twój czas i Twoja inwestycja, zatem nie wahaj się dokonać dobrej zmiany – dowiedz się, jak przenieść się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i zyskać komfort studiowania na własnych warunkach!

Kto może przenieść się z innej uczelni do WSKZ?

Niezależnie od tego, co skłania Cię do zmiany uczelni, masz możliwość kontynuowania studiów tam, gdzie liczy się Twój komfort i jakość nauki. Do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego możesz dołączyć, jeśli:

  • studiujesz aktualnie na innej uczelni, ale chcesz się przenieść,
  • planujesz powrót na studia po przerwie,
  • zostałeś skreślony z listy studentów na innej uczelni.

W jakich sytuacjach nie można zmienić uczelni na WSKZ?

Przeniesienie z innej uczelni nie jest możliwe w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych. W tym przypadku rozpocznij nowe studia w WSKZ! Jak to zrobić? Wystarczy, że wejdziesz na stronę wskz.pl i sprawdzisz wybrany kierunek. Jeśli przy jego nazwie znajduje się informacja o otwartej rekrutacji – możesz zapisać się od razu.

Co zrobić, aby przenieść się do WSKZ?

Pierwszy krok, jaki musisz wykonać, żeby studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to wypełnienie internetowego wniosku o przeniesienie – znajdziesz go na stronie https://wskz.pl/przeniesienie. Formularz zawiera niezbędne dla uczelni informacje, czyli:

  • kierunek i stopień studiów, na który chcesz się przenieść,
  • dane kontaktowe,
  • informacje o dotychczasowym przebiegu studiów (tryb, kierunek, ostatni zaliczony semestr).

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk „Wyślij wniosek” – WSKZ skontaktuje się z Tobą i udzieli wsparcia na każdym etapie procesu przeniesienia z innej uczelni.

.mat. pr..

Co zyskasz, przenosząc się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego?

Wybierając wskz.pl, decydujesz się na uczelnię, która proponuje rozwiązania i metody mające wesprzeć Cię w osiągnięciu Twoich edukacyjnych celów. Bez względu na to, czy chcesz zmienić kierunek swojej akademickiej drogi, czy po prostu kontynuować naukę na tym samym kierunku w bardziej komfortowych warunkach – możesz to zrobić w tempie dopasowanym do Twoich możliwości.

Wszystko za sprawą nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że student ma dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne. Nie musisz zatem kupować drogich podręczników do nauki – wszystkie treści przygotowane przez wykładowców i praktyków z polskich i zagranicznych uczelni są dostępne przez całą dobę.

To Ty decydujesz, o jakiej porze dnia chcesz rozpocząć naukę. Rano, po południu, wieczorem, w domu, w kawiarni, na wyjeździe, wszystko zależy od Twoich osobistych preferencji! Taka forma kształcenia idealnie wpisze się w Twoje oczekiwania jeśli oprócz studiów, masz jeszcze inne ważne obowiązki – pracę, rodzinę czy zajęcia dodatkowe. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, a WSKZ otworzy przed Tobą drzwi do wiedzy.

Wejdź na wskz.pl i poznaj swoją nową uczelnię!

Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

