Rozważasz zmianę uczelni? Dołącz do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego!
Studia to Twój czas i Twoja inwestycja, zatem nie wahaj się dokonać dobrej zmiany – dowiedz się, jak przenieść się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i zyskać komfort studiowania na własnych warunkach!
Kto może przenieść się z innej uczelni do WSKZ?
Niezależnie od tego, co skłania Cię do zmiany uczelni, masz możliwość kontynuowania studiów tam, gdzie liczy się Twój komfort i jakość nauki. Do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego możesz dołączyć, jeśli:
- studiujesz aktualnie na innej uczelni, ale chcesz się przenieść,
- planujesz powrót na studia po przerwie,
- zostałeś skreślony z listy studentów na innej uczelni.
W jakich sytuacjach nie można zmienić uczelni na WSKZ?
Przeniesienie z innej uczelni nie jest możliwe w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych. W tym przypadku rozpocznij nowe studia w WSKZ! Jak to zrobić? Wystarczy, że wejdziesz na stronę wskz.pl i sprawdzisz wybrany kierunek. Jeśli przy jego nazwie znajduje się informacja o otwartej rekrutacji – możesz zapisać się od razu.
Co zrobić, aby przenieść się do WSKZ?
Pierwszy krok, jaki musisz wykonać, żeby studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to wypełnienie internetowego wniosku o przeniesienie – znajdziesz go na stronie https://wskz.pl/przeniesienie. Formularz zawiera niezbędne dla uczelni informacje, czyli:
- kierunek i stopień studiów, na który chcesz się przenieść,
- dane kontaktowe,
- informacje o dotychczasowym przebiegu studiów (tryb, kierunek, ostatni zaliczony semestr).
Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk „Wyślij wniosek” – WSKZ skontaktuje się z Tobą i udzieli wsparcia na każdym etapie procesu przeniesienia z innej uczelni.
Co zyskasz, przenosząc się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego?
Wybierając wskz.pl, decydujesz się na uczelnię, która proponuje rozwiązania i metody mające wesprzeć Cię w osiągnięciu Twoich edukacyjnych celów. Bez względu na to, czy chcesz zmienić kierunek swojej akademickiej drogi, czy po prostu kontynuować naukę na tym samym kierunku w bardziej komfortowych warunkach – możesz to zrobić w tempie dopasowanym do Twoich możliwości.
Wszystko za sprawą nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że student ma dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne. Nie musisz zatem kupować drogich podręczników do nauki – wszystkie treści przygotowane przez wykładowców i praktyków z polskich i zagranicznych uczelni są dostępne przez całą dobę.
To Ty decydujesz, o jakiej porze dnia chcesz rozpocząć naukę. Rano, po południu, wieczorem, w domu, w kawiarni, na wyjeździe, wszystko zależy od Twoich osobistych preferencji! Taka forma kształcenia idealnie wpisze się w Twoje oczekiwania jeśli oprócz studiów, masz jeszcze inne ważne obowiązki – pracę, rodzinę czy zajęcia dodatkowe. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, a WSKZ otworzy przed Tobą drzwi do wiedzy.
Wejdź na wskz.pl i poznaj swoją nową uczelnię!
Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.