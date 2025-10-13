Włączmy dzieci do dbania o wodę i przyrodę razem z Planetą Energii

Zmiany klimatu coraz wyraźniej wpływają na pogodę i nasze otoczenie - możemy temu przeciwdziałać.

Jesteśmy świadkami wahań temperatur, nawałnic i burz – jednocześnie coraz częstsze stają się susze i niedobory wody. Z inicjatywy firmy Energa powstał program Planeta Energii – dzięki niemu zaangażowani nauczyciele i rodzice mogą wyjaśniać dzieciom, jak działa natura, i wpoić im nawyki, które pozytywnie wpływają na otoczenie. Woda ma fundamentalne znaczenie dla klimatu i przyrody Na co dzień trudno zauważyć, jak bardzo przyroda się zmienia. Wydaje się, że lasy, łąki czy stawy wyglądają tak samo jak zawsze. Tymczasem naukowcy szacują, że aż 85% polskich torfowisk zostało odwodnionych lub zniszczonych. To poważny problem, bo mokradła działają jak naturalne gąbki – magazynują wodę, spowalniają jej odpływ i chronią przed suszą. Kiedy ich brakuje, szybciej wysychają rzeki i stawy, a zwierzęta tracą swoje domy.

W tegorocznej, czternastej edycji Planety Energii organizatorzy skupiają się na niezwykłej roli wody w przyrodzie i klimacie. Dzieci odkryją tajemnice ekosystemów wodnych i podmokłych – poznają żabę moczarową, która wybiera wilgotne łąki i torfowiska na swoje siedlisko, usłyszą tajemnicze odgłosy bąka, skrytego ptaka trzcinowisk, i dowiedzą się, jak czapla siwa poluje na ryby. Nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji i karty pracy, dzięki którym łatwo połączą edukację z zabawą, a przy tym uwrażliwią uczniów na znaczenie wody i jej wpływ na bioróżnorodność oraz nasze wspólne jutro.

Warto włączać dzieci do działania i pokazywać ich sprawczość Rejestracja do programu już ruszyła, a na najbardziej aktywnych i twórczych uczestników czekają nagrody. Trzy zwycięskie placówki otrzymają vouchery o wartości 12 000 zł na stworzenie własnej Strefy Bioróżnorodności. Ponadto aż 100 szkół i przedszkoli zyska specjalne pakiety do zakładania miniogrodów deszczowych, wspierających lokalne ekosystemy. Dodatkowo dwudziestu nauczycieli zostanie zaproszonych na dwudniową, bezpłatną Akademię Planety Energii, gdzie będą mogli rozwijać swoje kompetencje i zdobywać inspiracje do pracy z dziećmi. Ambasadorami programu zostali: Marzena Rogalska, Liliana Zajbert, Aneta Chmielińska i Krystian Hanke. Wsparciem merytorycznym służyć będą również Eksperci Planety Energii: Przemysław Staroń (Nauczyciel roku 2018) oraz Anna Ruszczak (laureatka 12. edycji programu), dzieląc się z nauczycielami swoimi doświadczeniami i wskazówkami, jak przekazywać dzieciom rzetelną wiedzę o polskich wodach oraz to, jak w praktyce dbać o ich czystość i bioróżnorodność.