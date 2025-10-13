Włączmy dzieci do dbania o wodę i przyrodę razem z Planetą Energii
Jesteśmy świadkami wahań temperatur, nawałnic i burz – jednocześnie coraz częstsze stają się susze i niedobory wody. Z inicjatywy firmy Energa powstał program Planeta Energii – dzięki niemu zaangażowani nauczyciele i rodzice mogą wyjaśniać dzieciom, jak działa natura, i wpoić im nawyki, które pozytywnie wpływają na otoczenie.
Woda ma fundamentalne znaczenie dla klimatu i przyrody
Na co dzień trudno zauważyć, jak bardzo przyroda się zmienia. Wydaje się, że lasy, łąki czy stawy wyglądają tak samo jak zawsze. Tymczasem naukowcy szacują, że aż 85% polskich torfowisk zostało odwodnionych lub zniszczonych. To poważny problem, bo mokradła działają jak naturalne gąbki – magazynują wodę, spowalniają jej odpływ i chronią przed suszą. Kiedy ich brakuje, szybciej wysychają rzeki i stawy, a zwierzęta tracą swoje domy.
W tegorocznej, czternastej edycji Planety Energii organizatorzy skupiają się na niezwykłej roli wody w przyrodzie i klimacie. Dzieci odkryją tajemnice ekosystemów wodnych i podmokłych – poznają żabę moczarową, która wybiera wilgotne łąki i torfowiska na swoje siedlisko, usłyszą tajemnicze odgłosy bąka, skrytego ptaka trzcinowisk, i dowiedzą się, jak czapla siwa poluje na ryby. Nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji i karty pracy, dzięki którym łatwo połączą edukację z zabawą, a przy tym uwrażliwią uczniów na znaczenie wody i jej wpływ na bioróżnorodność oraz nasze wspólne jutro.
Warto włączać dzieci do działania i pokazywać ich sprawczość
Rejestracja do programu już ruszyła, a na najbardziej aktywnych i twórczych uczestników czekają nagrody. Trzy zwycięskie placówki otrzymają vouchery o wartości 12 000 zł na stworzenie własnej Strefy Bioróżnorodności. Ponadto aż 100 szkół i przedszkoli zyska specjalne pakiety do zakładania miniogrodów deszczowych, wspierających lokalne ekosystemy. Dodatkowo dwudziestu nauczycieli zostanie zaproszonych na dwudniową, bezpłatną Akademię Planety Energii, gdzie będą mogli rozwijać swoje kompetencje i zdobywać inspiracje do pracy z dziećmi. Ambasadorami programu zostali: Marzena Rogalska, Liliana Zajbert, Aneta Chmielińska i Krystian Hanke. Wsparciem merytorycznym służyć będą również Eksperci Planety Energii: Przemysław Staroń (Nauczyciel roku 2018) oraz Anna Ruszczak (laureatka 12. edycji programu), dzieląc się z nauczycielami swoimi doświadczeniami i wskazówkami, jak przekazywać dzieciom rzetelną wiedzę o polskich wodach oraz to, jak w praktyce dbać o ich czystość i bioróżnorodność.
Tegoroczna Planeta Energii kierowana jest do klas 0–3 szkół podstawowych oraz zerówek przedszkolnych z całej Polski. Aby dołączyć do konkursu, nauczyciel rejestruje swoją grupę, przeprowadza co najmniej jedne zajęcia z wykorzystaniem materiałów programu, a następnie składa sprawozdanie do 19 listopada. Placówki publikują także relacje ze swoich działań w mediach społecznościowych z hashtagiem #PlanetaEnergii2025.
W ciągu 13 poprzednich edycji programu zainicjowanego przez Grupę Energa udało się zaangażować blisko 320 tysięcy uczniów i tysiące nauczycieli z całej Polski. Wiele placówek dzięki programowi stworzyło już swoje ogrody deszczowe, zielone zakątki czy przyrodnicze kąciki, które służą lokalnym społecznościom.
Planeta Energii udowadnia, że nawet drobne działania, gdy podejmowane są wspólnie i na dużą skalę, mogą realnie zmieniać nasze otoczenie. Hasło tegorocznej edycji – „Woda. Energia. Życie.” – stanie się mottem nie tylko zajęć, ale i nowych przestrzeni tworzonych w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.
Więcej informacji na stronie PlanetaEnergii.pl i w mediach społecznościowych pod #PlanetaEnergii.