Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Prezentacja Partnera Komercyjnego
13 października 2025
Nauka

Włączmy dzieci do dbania o wodę i przyrodę razem z Planetą Energii

13 października 2025
O wodę i przyrodę dbamy razem z dziećmi O wodę i przyrodę dbamy razem z dziećmi mat. pr.
Zmiany klimatu coraz wyraźniej wpływają na pogodę i nasze otoczenie - możemy temu przeciwdziałać.

Jesteśmy świadkami wahań temperatur, nawałnic i burz – jednocześnie coraz częstsze stają się susze i niedobory wody. Z inicjatywy firmy Energa powstał program Planeta Energii – dzięki niemu zaangażowani nauczyciele i rodzice mogą wyjaśniać dzieciom, jak działa natura, i wpoić im nawyki, które pozytywnie wpływają na otoczenie.

Woda ma fundamentalne znaczenie dla klimatu i przyrody

Na co dzień trudno zauważyć, jak bardzo przyroda się zmienia. Wydaje się, że lasy, łąki czy stawy wyglądają tak samo jak zawsze. Tymczasem naukowcy szacują, że aż 85% polskich torfowisk zostało odwodnionych lub zniszczonych. To poważny problem, bo mokradła działają jak naturalne gąbki – magazynują wodę, spowalniają jej odpływ i chronią przed suszą. Kiedy ich brakuje, szybciej wysychają rzeki i stawy, a zwierzęta tracą swoje domy.

Marzena Rogalskamat. pr.Marzena Rogalska

W tegorocznej, czternastej edycji Planety Energii organizatorzy skupiają się na niezwykłej roli wody w przyrodzie i klimacie. Dzieci odkryją tajemnice ekosystemów wodnych i podmokłych – poznają żabę moczarową, która wybiera wilgotne łąki i torfowiska na swoje siedlisko, usłyszą tajemnicze odgłosy bąka, skrytego ptaka trzcinowisk, i dowiedzą się, jak czapla siwa poluje na ryby. Nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji i karty pracy, dzięki którym łatwo połączą edukację z zabawą, a przy tym uwrażliwią uczniów na znaczenie wody i jej wpływ na bioróżnorodność oraz nasze wspólne jutro.

Anna Ruszczykmat. pr.Anna Ruszczyk

Warto włączać dzieci do działania i pokazywać ich sprawczość

Rejestracja do programu już ruszyła, a na najbardziej aktywnych i twórczych uczestników czekają nagrody. Trzy zwycięskie placówki otrzymają vouchery o wartości 12 000 zł na stworzenie własnej Strefy Bioróżnorodności. Ponadto aż 100 szkół i przedszkoli zyska specjalne pakiety do zakładania miniogrodów deszczowych, wspierających lokalne ekosystemy. Dodatkowo dwudziestu nauczycieli zostanie zaproszonych na dwudniową, bezpłatną Akademię Planety Energii, gdzie będą mogli rozwijać swoje kompetencje i zdobywać inspiracje do pracy z dziećmi. Ambasadorami programu zostali: Marzena Rogalska, Liliana Zajbert, Aneta Chmielińska i Krystian Hanke. Wsparciem merytorycznym służyć będą również Eksperci Planety Energii: Przemysław Staroń (Nauczyciel roku 2018) oraz Anna Ruszczak (laureatka 12. edycji programu), dzieląc się z nauczycielami swoimi doświadczeniami i wskazówkami, jak przekazywać dzieciom rzetelną wiedzę o polskich wodach oraz to, jak w praktyce dbać o ich czystość i bioróżnorodność.

Przemysław Starońmat. pr.Przemysław Staroń

Tegoroczna Planeta Energii kierowana jest do klas 0–3 szkół podstawowych oraz zerówek przedszkolnych z całej Polski. Aby dołączyć do konkursu, nauczyciel rejestruje swoją grupę, przeprowadza co najmniej jedne zajęcia z wykorzystaniem materiałów programu, a następnie składa sprawozdanie do 19 listopada. Placówki publikują także relacje ze swoich działań w mediach społecznościowych z hashtagiem #PlanetaEnergii2025.

W ciągu 13 poprzednich edycji programu zainicjowanego przez Grupę Energa udało się zaangażować blisko 320 tysięcy uczniów i tysiące nauczycieli z całej Polski. Wiele placówek dzięki programowi stworzyło już swoje ogrody deszczowe, zielone zakątki czy przyrodnicze kąciki, które służą lokalnym społecznościom.

Planeta Energii udowadnia, że nawet drobne działania, gdy podejmowane są wspólnie i na dużą skalę, mogą realnie zmieniać nasze otoczenie. Hasło tegorocznej edycji – „Woda. Energia. Życie.” – stanie się mottem nie tylko zajęć, ale i nowych przestrzeni tworzonych w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie PlanetaEnergii.pl i w mediach społecznościowych pod #PlanetaEnergii.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Ekoedukacja. Temat Specjalny; s. 27

Prezentacja Partnera Komercyjnego

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

    Marcin Rotkiewicz

  2. Trump, Kennedy i matki lekomanki. Nie, paracetamol nie powoduje autyzmu

    Paweł Walewski

  3. Anatomia orgazmu samic. Nauka długo unikała tego tematu. Czy delfiny mają łechtaczkę?

    Marta Alicja Trzeciak

  4. Plotki i fake newsy, czyli zakażenie drogą ustną. Wykształceni są odporni? Nic bardziej mylnego

    Kasper Kalinowski

  5. Spadające odpady. Ryzyko, że kogoś zabije śmieć z orbity, wynosi 10 proc. Albo i więcej

    Olaf Szewczyk

Czytaj także

null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Kraj

Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

Jego założyciel i największa gwiazda Krzysztof Stanowski potrafi wywoływać szum wokół siebie i nie przepuszcza żadnej okazji. Z poprzednim prezydentem na kontrakcie i obecnym na łączach Kanał Zero wchodzi w nowy etap.

Rafał Kalukin
30.09.2025
null
Wydania specjalne

Fakty i mity dotyczące witaminy D

Jej popularność wygląda na szeroko zakrojoną akcję marketingową. Czy to rzeczywiście „lek na całe zło”?

Paweł Walewski
27.09.2024
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
Pokaż więcej
Reklama