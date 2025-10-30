Nauczyciel – prawdziwy bohater, który nie potrzebuje peleryny

Dla wielu uczniów nauczyciele to mentorzy i wzory do naśladowania. Czy wiesz, że właśnie ten zawód uważają za jeden z najważniejszych dla przyszłości kraju?

Takie informacje płyną z przeprowadzonego w 2024 roku przez Teach for Poland raportu „Nauczyciel_ka 2040”.

Wyzwania w edukacji napędzają rozwój nauczycieli

Od blisko dekady polskie szkoły doświadczają intensywnej transformacji, która jest odzwierciedleniem przemian na tle społecznym, technologicznym i kulturowym. Rewolucja cyfrowa, pandemia COVID-19, edukacja zdalna, wojna w Ukrainie i konflikty globalne, liczne reformy systemu oświaty czy kryzys zdrowia psychicznego młodego pokolenia – to tylko niektóre z wpływających dziś na system edukacji wyzwań. Nauczyciele, niczym superbohaterowie, dbają o to, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływały one na rozwój i bezpieczeństwo uczniów.

Bronią prawdziwych bohaterów – nauczycieli – jest dziś umiejętność przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu, tak by zakończyło edukację jako świadomi ludzie. W swojej pedagogicznej misji nie mogą jednak zapomnieć o własnym rozwoju i jednoczesnym adaptowaniu się do kolejnych zmian. Ale w jaki sposób mogą to robić? Możliwości jest wiele, a wśród nich poszerzanie kwalifikacji do pełnienia nowych ról, czy też zdobywanie nowych umiejętności i uzyskiwanie kompetencji, które pokazują, jak ważną dla przyszłości społeczeństwa wykonują pracę.

Nauczanie języka polskiego jako obcego – moc edubohaterów

Ten kierunek rozwoju nauczycielskiego stał się szczególnie istotny w ostatnich latach w odpowiedzi na zachodzące w Europie procesy migracyjne. Dla szkół – zarówno mniejszych, wiejskich placówek, jak i dużych zespołów szkolnych – oznacza to zwiększoną różnorodność kulturową i wyzwania natury komunikacyjnej.

Według danych z Centrum Edukacji Obywatelskiej w polskich szkołach uczy się ponad 200 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Do tej grupy należy dodać także uczniów pozostałych narodowości – Białorusinów, Rosjan, Wietnamczyków, Bułgarów, Gruzinów i wielu innych, co sprawia, że ich udział w ogólnej populacji danej szkoły może wynieść od kilku do kilkunastu procent.

Kompetencje z glottodydaktyki, czyli nauczania języka polskiego jako obcego stają się zatem niezbędnym elementem pracy nauczycielskiej zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich czy branżowych. Jak wskazuje raport Indicators of Immigrant Integration 2023: Settling In stworzony wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską – kraje, które w efektywny sposób wspierają edukację wielojęzyczną obcokrajowców, osiągają lepsze wyniki w integracji społecznej i edukacyjnej dzieci migrantów.