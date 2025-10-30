Nauczyciel – prawdziwy bohater, który nie potrzebuje peleryny
Takie informacje płyną z przeprowadzonego w 2024 roku przez Teach for Poland raportu „Nauczyciel_ka 2040”.
Wyzwania w edukacji napędzają rozwój nauczycieli
Od blisko dekady polskie szkoły doświadczają intensywnej transformacji, która jest odzwierciedleniem przemian na tle społecznym, technologicznym i kulturowym. Rewolucja cyfrowa, pandemia COVID-19, edukacja zdalna, wojna w Ukrainie i konflikty globalne, liczne reformy systemu oświaty czy kryzys zdrowia psychicznego młodego pokolenia – to tylko niektóre z wpływających dziś na system edukacji wyzwań. Nauczyciele, niczym superbohaterowie, dbają o to, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływały one na rozwój i bezpieczeństwo uczniów.
Bronią prawdziwych bohaterów – nauczycieli – jest dziś umiejętność przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu, tak by zakończyło edukację jako świadomi ludzie. W swojej pedagogicznej misji nie mogą jednak zapomnieć o własnym rozwoju i jednoczesnym adaptowaniu się do kolejnych zmian. Ale w jaki sposób mogą to robić? Możliwości jest wiele, a wśród nich poszerzanie kwalifikacji do pełnienia nowych ról, czy też zdobywanie nowych umiejętności i uzyskiwanie kompetencji, które pokazują, jak ważną dla przyszłości społeczeństwa wykonują pracę.
Nauczanie języka polskiego jako obcego – moc edubohaterów
Ten kierunek rozwoju nauczycielskiego stał się szczególnie istotny w ostatnich latach w odpowiedzi na zachodzące w Europie procesy migracyjne. Dla szkół – zarówno mniejszych, wiejskich placówek, jak i dużych zespołów szkolnych – oznacza to zwiększoną różnorodność kulturową i wyzwania natury komunikacyjnej.
Według danych z Centrum Edukacji Obywatelskiej w polskich szkołach uczy się ponad 200 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Do tej grupy należy dodać także uczniów pozostałych narodowości – Białorusinów, Rosjan, Wietnamczyków, Bułgarów, Gruzinów i wielu innych, co sprawia, że ich udział w ogólnej populacji danej szkoły może wynieść od kilku do kilkunastu procent.
Kompetencje z glottodydaktyki, czyli nauczania języka polskiego jako obcego stają się zatem niezbędnym elementem pracy nauczycielskiej zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich czy branżowych. Jak wskazuje raport Indicators of Immigrant Integration 2023: Settling In stworzony wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską – kraje, które w efektywny sposób wspierają edukację wielojęzyczną obcokrajowców, osiągają lepsze wyniki w integracji społecznej i edukacyjnej dzieci migrantów.
Neurodydaktyka – moc nauczania przyjaznego mózgowi
Metody nauczania stosowane dekadę czy dwie temu wciąż mają swoje miejsce w szkolnej rzeczywistości. Jednak współczesna edukacja coraz wyraźniej kieruje się ku aktywnym, angażującym formom uczenia się – takim, które uznaje się za atrakcyjne dla mózgu ucznia. A pod wpływem doświadczeń i ciekawych zadań edukacyjnych – pracy w grupach, map myśli, angażowaniu zmysłów, wizualizacji – nauka jest zdecydowanie efektywniejsza.
Mózg stale potrzebuje bodźców i sygnałów, które wzbudzają jego zainteresowanie i wydobywają kreatywność. Dziedziną, która dostarcza wiedzę i umiejętności nauczycielom, chcącym wprowadzić ten przyjazny mózgowi, nowoczesny styl pracy, jest neurodydaktyka.
Na studiach z zakresu neurodydaktyki słuchacze poznają podstawy uczenia się, wykorzystanie mechanizmów pamięci, a także nowoczesne zasady neurodydaktyki w praktyce. Nauczyciele uczą się, w jaki sposób pracować z dziećmi, korzystając z multimediów i innych innowacyjnych technik, a także dowiadują się więcej o roli nauczyciela jako mentora.
Neurodydaktyka to supermoc na miarę nowoczesnego nauczyciela. Jedną z uczelni, która ma ją w swojej ofercie edukacyjnej, jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która od ponad 20 lat wspiera studentów i słuchaczy w osiąganiu swoich edukacyjnych celów.
Superbohaterowie pracują w szkole
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego poprzez kampanię „Prawdziwy bohater nie potrzebuje peleryny” wspiera nauczycieli w ich edukacyjnej misji każdego dnia, oferując bogaty wybór pedagogicznych studiów podyplomowych. Każdy pedagog znajdzie tu studia dla siebie, by móc rozwijać się w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami i talentem.
Zapisując się teraz na studia podyplomowe w WSKZ, można uzyskać rabat do 40% na kolejne, tańsze studia. To doskonała okazja do zdobycia kwalifikacji nie z jednej, a z dwóch dziedzin pedagogicznych. Zapoznaj się ze szczegółami na studia-online.pl.
