To nie depresja. To testosteron

„Testosteron to ten jedyny hormon, który decyduje o całym życiu mężczyzny. Dlaczego? No bo to jest król” – mówi dr Ewa Kempisty-Jeznach, lekarz medycyny męskiej, w rozmowie z dr Emmą Kiworkową w podcaście Dr Emma's Lab.

Czy mężczyzna może być ofiarą własnej kariery? Okazuje się, że tak. Ambicja, stres i presja, które towarzyszą życiu zawodowemu, mogą systematycznie obniżać poziom tego kluczowego hormonu. To nie jest tylko problem libido, to kwestia fundamentalna dla zdrowia, samopoczucia i sprawczości w każdej dziedzinie życia.

„Testosteron miesza się we wszystko: w psychikę, wygląd ciała, mięśnie, a nawet w serce. To hormon libido, seksu, mięśni, stawów, powięzi i produkcji czerwonych ciałek krwi, które niosą tlen. Nie wiem, czy jest jakiś organ męski, który nie ma nic wspólnego z testosteronem. Po prostu na tym działa mężczyzna” – wyjaśnia ekspertka.

Paradoks polega na tym, że środowisko, w którym funkcjonuje współczesny mężczyzna, jest jego największym wrogiem. Głównym przeciwnikiem testosteronu jest kortyzol, hormon stresu. Im wyższy kortyzol, tym niższy testosteron. „Można powiedzieć, że każdy ambitny facet, który nie tworzy jeszcze innymi środkami swojego testosteronu, płaci swoją karierę, swoje jestestwo testosteronem” – tłumaczy dr Kempisty-Jeznach.

Testosteron jako hormon biznesu

Co szczególnie istotne dla mężczyzn na stanowiskach kierowniczych, testosteron okazuje się być kluczowym hormonem biznesu. „Testosteron jest też hormonem biznesu. Pacjent, który prowadzi biznes chce, żeby on szedł dobrze. Musi być stanowczy, decyzyjny, pewny siebie. A to są właśnie walory testosteronu” – podkreśla dr Kempisty-Jeznach. I odwrotnie – niski poziom tego hormonu niemal gwarantuje problemy w prowadzeniu firmy. „Nisko testosteronowy mężczyzna, który prowadzi firmę, będzie miał wieczne problemy. On nie będzie spał po nocach. On będzie wiecznie przemyśliwał, czy decyzje są słuszne. I nie będzie podejmował korzystnych decyzji. Bo w biznesie to jest niestety ryzyko. I to ryzyko niweluje testosteron” – wyjaśnia specjalistka.

Do kortyzolu dochodzą inni „złodzieje” testosteronu: prolaktyna, czyli hormon emocjonalnego stresu, oraz estrogeny, których poziom u mężczyzn rośnie przez zanieczyszczoną wodę pitną i chemikalia z plastiku.

Mężczyźni w wieku 35-50 lat często ignorują pierwsze sygnały. Do lekarza powinny ich skłonić: przewlekłe zmęczenie i apatia, spadek libido oraz markotne zachowanie i rozdrażnienie. „Jeżeli coś takiego występuje w domu, to znaczy, że trzeba iść do lekarza i badać testosteron. Bo nie kończy się tylko u psychologa. Za szybko i żony, i sami pacjenci kierują się do psychiatry bez badania swoich hormonów” – alarmuje lekarka.

Medycyna męska oferuje holistyczne spojrzenie. Kluczem jest diagnoza i indywidualnie dobrana terapia, poprzedzona badaniem poziomu hormonów. To nie fanaberia, lecz inwestycja w długie i satysfakcjonujące życie, którego bazą są właśnie hormony.

