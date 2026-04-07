Demokracja przed Atenami. Gdzie i kiedy tak naprawdę się narodziła? Długo się myliliśmy

Do niedawna sądziliśmy, że demokracja narodziła się w Atenach w V w. p.n.e., a poza światem śródziemnomorskim dominowały monarchie i imperia. Z badań archeologów wyłania się inny obraz.

Zespół kierowany przez Gary’ego Feinmana z Field Museum w Chicago przeanalizował niedawno dane z 40 dawnych społeczeństw Europy, Azji i obu Ameryk, by dojść do wniosku, że systemy ograniczające władzę przywódców pojawiały się znacznie częściej, niż sądziliśmy.

Autorzy badania przyjęli dwa podstawowe kryteria analizy. Pierwsze dotyczyło stopnia koncentracji władzy, czyli tego, czy decyzje podejmowała jedna osoba lub wąska elita. Drugie odnosiło się do zakresu uczestnictwa zwykłych mieszkańców w rządzeniu. Pomocna w jego odgadnięciu była urbanistyka miast – układ przestrzeni publicznych czy monumentalna architektura – ale też przedstawienia władców w sztuce, grobowce elit oraz inne oznaki nierówności majątkowych. Jeśli w centrum miasta dominowały ogromne pałace i monumentalne grobowce, a sztuka przedstawiała władców w nadludzkiej skali, był to sygnał silnej koncentracji władzy. Z kolei rozległe place, duże budynki zgromadzeń czy brak wyraźnych rezydencji elit mogły wskazywać na bardziej rozproszony system rządów.

Gremium kolektywne

– Opracowaliśmy narzędzie oparte na 27 wskaźnikach, które pozwoliło nam umieścić badane społeczeństwa na osi między bardziej kolektywnymi a bardziej autokratycznymi formami rządów – wyjaśnia Gary Feinman. – Następnie zestawiliśmy te wyniki z danymi o nierównościach i innych cechach społecznych dla tych 40 przypadków, ale żaden pojedynczy wskaźnik nie był rozstrzygający – liczył się ich łączny obraz.