Humbak z Wismaru musi umrzeć. Dlaczego nie możemy nic więcej zrobić?

Szanse na uwolnienie wieloryba, który utknął na mieliźnie u wybrzeży Niemiec, są nikłe. „Jesteśmy głęboko przekonani, że zwierzę tam umrze” – powiedział w środę Burkard Baschek, dyrektor naukowy Niemieckiego Muzeum Oceanograficznego.

Według władz humbak pojawiał się u wybrzeża Bałtyku wiele razy od początku marca. Pierwszy raz zauważono go w porcie w Wismarze na zachodnim wybrzeżu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

W poniedziałkową noc 23 marca utknął na mieliźnie u wybrzeży Timmendorfer Strand w Szlezwiku-Holsztynie. Udało mu się opuścić płytką wodę, gdy ratownicy w czwartek wykopali tam koparką kanał.

Kilka dni później, 28 marca, osiadł na mieliźnie w pobliżu Wismaru. W poniedziałek 30 marca uwolnił się z płycizny sam, jednak już kolejnego dnia znów tam się pojawił. Od tego czasu przebywał w wodzie o głębokości ok. 2 m.

Losy humbaka zaczęła śledzić opinia publiczna w całych Niemczech.

Najlepiej pozwolić mu odejść

Był wolny i mógł się poruszać, ale nie skorzystał z tej możliwości, powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Wismarze dyrektor Niemieckiego Muzeum Oceanograficznego w Stralsundzie Burkard Baschek.

Według rzecznika policji wodnej we wtorek wieczorem „humbak był jeszcze bardzo aktywny”, pisała Monika Magraf z „Deutsche Welle”. Według Greenpeace sytuacja wieloryba była jednak od początku niekorzystna, bo woda w tym rejonie jest bardzo płytka, a zatoka – kręta i mulista. Szanse na uwolnienie zwierzęcia były już niewielkie.

W środę humbak był coraz słabszy, jego oddech stał się nieregularny, a płetwy piersiowe trzymał blisko ciała. Nie reagował już na obecność ludzi. Warunki w zatoce nie dawały nadziei na ocalenie zwierzęcia. Poziom wody spadał i miał obniżać się przez kolejne dni.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że zwierzę tam umrze”, powiedział w środę 1 kwietnia Baschek.

Podobnie sytuację oceniał badający humbaki biolog morski Peter T. Madsen. W rozmowie z dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” stwierdził, że zwierzę szuka płytkiej wody, by uniknąć utonięcia, ponieważ jest wyczerpane i umiera. Jeśli mógł jeszcze się poruszać, lecz nie odpływał, oznaczało to, że prawdopodobnie brakuje mu sił.

„Całkowicie rozumiem, że ludzie próbują coś zrobić. Ale moim zdaniem to tylko przeszkadzanie w umieraniu. Myślę, że najlepiej byłoby pozwolić mu odejść w spokoju. Popychanie go i poruszenie wokół niego powoduje dużo hałasu, a te zwierzęta mają doskonały słuch. To ogromnie je stresuje”, podkreślił Madsen.

Podobnego zdania był minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus, który w ostatnich dniach sam wypłynął łodzią, aby zobaczyć wieloryba. „Zwierzę powinno pozostać w spokoju tam, gdzie się znajduje. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby dać mu szansę. To wyjątkowa tragedia. Ale ono samo tak wybrało”.

W czwartek 2 kwietnia specjaliści twierdzili, że dla humbaka kluczowe będą najbliższe godziny. Wokół odchodzącego zwierzęcia ustanowiono 500-metrową strefę ochronną. Zabroniono nad nią także lotów dronami.

Jeśli wieloryb nie przeżyje, jego ciało zostanie przewiezione do Niemieckiego Muzeum Oceanograficznego w Stralsundzie. Jego dział ssaków morskich zbada ciało i ustali przyczyny śmierci wieloryba.

Thilo Maack, biolog morski z Greenpeace’u, który przez ostatnie dni próbował kilkukrotnie zablokować humbakowi drogę do zatoki, zaapelował do władz o utworzenie rozległych morskich obszarów chronionych. Smutny los humbaka pokazuje, co zrobiliśmy z morzami i oceanami. Są zanieczyszczane i przełowione na skalę przemysłową, a tworzenie obszarów, na których przyroda morska będzie pozostawiona sama sobie, jest na etapach planów.

Z ponad stu tysięcy – kilkaset, czyli jak niemal wybiliśmy humbaki

Historia humbaków to opowieść o ludzkiej chciwości. I o tym, jak udało się ją w ostatniej chwili powstrzymać.

Szacuje się, że przed rozwojem wielorybnictwa w wodach półkuli północnej żyło ok. 125 tys. humbaków. Polowano na nie dla tłuszczu, mięsa oraz fiszbinów. Do pierwszej połowy XIX w. śmierć z rąk wielorybników poniosło 90–95 proc. światowej populacji długopłetwca oceanicznego – tak brzmi jego oficjalna gatunkowa nazwa.

Szczyt produkcji wielorybiego oleju przypadł na połowę XIX w. Wtedy Ignacy Łukasiewicz opracował lampę naftową i rozpoczęto wydobycie ropy naftowej. Nafta okazała się dużo tańsza od wielorybiego oleju. Przemysł wielorybniczy zaczął się kurczyć. Zanim jednak skurczył się do zera, minęło kolejne stulecie.

Na północnym Atlantyku do 1900 r. przetrwało mniej niż 700 tych zwierząt. Przełomem było powstanie w 1946 r. Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa (IWC), mającej za zadanie nadzorować i korygować ograniczenia ustalone przez Międzynarodową Konwencję o Regulacji Wielorybnictwa. Dwadzieścia lat później, w 1966 r., zdelegalizowano komercyjne polowania na humbaki. Ich światowa populacja nie przekraczała wówczas 5 tys. osobników.

Po zakazie ich populacja szybko się odrodziła i szacowana jest na ok. 135 tys. osobników. Nie oznacza to, że nic tym zwierzętom nie zagraża. Giną zaplątane w sieci rybackie i w wyniku zderzeń ze statkami. Niszczymy też ich siedliska, a hałas utrudnia im komunikację i echolokację.

Dlaczego wpływają na Bałtyk? Nie wiadomo

Humbaki były obserwowane w Bałtyku od średniowiecza. Dlaczego zapuszczają się na jego niegościnne wody, pozostaje zagadką, i nie wiedzą tego nawet specjaliści. Wody Bałtyku nie są dla nich atrakcyjne. Szkodzi im niskie zasolenie wody. A słabo natlenione bałtyckie wody nie obfitują w ich pożywienie.

„Przyczyny mogą być różne. Może to być zwykły błąd w nawigacji takiego wieloryba. Może to być pogoń za jakąś ławicą drobnych ryb. Może to być chęć eksploracji nowych terenów, szczególnie przez młode osobniki”, mówiła „Dziennikowi Bałtyckiemu” dr Iwona Pawliczka, kierownik Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w lutym ubiegłego roku.

Wtedy akcja uwolnienia humbaka w pobliżu Międzyzdrojów zakończyła się powodzeniem.