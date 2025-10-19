Dr Paweł Bukowski finalistą Nagród Naukowych 2025

Jego badania dotyczą analizy nierówności społeczno-ekonomicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Ekonomista. Jego badania dotyczą dwóch powiązanych nurtów. Pierwszy koncentruje się na analizie nierówności, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Wykazał m.in., że w ciągu pokolenia Polska przeszła drogę od jednego z najbardziej egalitarnych krajów europejskich do takich o największych nierównościach. I nie jest to rezultat transformacji ustrojowej, której udało się dokonać, unikając katastrofalnej eksplozji nierówności, takiej jak choćby w Rosji. Decydujące okazały się dwie dekady po 2000 r., gdy zanik związków zawodowych, „uśmieciowienie” rynku pracy, regresywny system podatkowy i inne słabości polskiej polityki społeczno-ekonomicznej sprawiły, że korzyści z szybkiego wzrostu gospodarczego rozłożyły się skrajnie nierównomiernie.

Drugi nurt badań dotyczy nierówności na rynku pracy, w szczególności roli przedsiębiorstw w kształtowaniu płac. Dostarczyły one m.in. dowodów spadku siły przetargowej pracowników w negocjacjach płacowych z pracodawcami. Dr Bukowski opublikował w 2024 r. nagradzaną książkę popularnonaukową „Nierówności po polsku”. Obecnie skupia się nad tworzeniem miar nierówności geograficznych w Europie, które są porównywalne między poszczególnymi krajami oraz w czasie.