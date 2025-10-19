Dr Łukasz Fiedeń finalistą Nagród Naukowych 2025

Geograf transportu, którego zainteresowania dotyczą wykluczenia społecznego, szczególnie na obszarach wiejskich.

Zatrudniony na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w badaniu problemów z dostępem do transportu publicznego, dotykających milionów mieszkańców Polski. Społeczny sens swoich badań widzi w uczynieniu tej niewidzialnej bariery rozwojowej dostrzegalną – w danych, politykach publicznych i decyzjach planistycznych. Dlatego łączy metody badań społecznych z analizami GIS (Systemy Informacji Geograficznej), teorią planowania przestrzennego i socjologią mobilności.

Współpracuje też z samorządami i instytucjami planistycznymi, tworząc diagnozy lokalnych problemów i rekomendacje działań. Plany badawcze dr. Fiedenia to dalsze rozpoznawanie czynników wpływających na aktywność mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich strategie radzenia sobie z wykluczeniem. Zaraz za postępującą depopulacją tych peryferyjnych rejonów Polski to właśnie wykluczenie społeczne jest ich największym problemem, a jednocześnie jednym z czynników wzmacniających odpływ mieszkańców i spadek liczby urodzeń. Wyniki swoich badań dr Fiedeń publikuje w czasopismach naukowych, przedstawia na konferencjach w kraju i za granicą, a także stara się wdrażać w praktyce.