Rozdział I: Opieka nad chorym w domu – pierwszy szok, pierwsze kroki

Wiadomość o ciężkiej chorobie lub postępującej niesamodzielności bliskiej osoby burzy dotychczasowy porządek. W głowie kłębią się setki pytań: Co teraz? Jak sobie poradzimy? Od czego zacząć? Ten pierwszy okres to czas szoku, ale też moment, w którym musimy zebrać siły, by zorganizować nową rzeczywistość – opiekę w domu.

Pamiętaj, nie jesteś sam. Tysiące ludzi w Polsce codziennie staje przed podobnym wyzwaniem. Kluczem do odnalezienia się w tej sytuacji jest wiedza i dobry plan.

Od czego zacząć

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest szczera rozmowa z lekarzem prowadzącym lub personelem medycznym ze szpitala. To fundament, na którym zbudujesz cały plan opieki.

Zbierz kluczowe informacje:

Poznaj diagnozę i rokowania. Zapytaj o przewidywany przebieg choroby. Wiedza o tym, czego można się spodziewać – czy stan Twojego bliskiego będzie się stabilizował, pogarszał, czy może ulegał wahaniom – pozwoli Ci lepiej planować i przygotować się na przyszłe wyzwania. Nie bój się zadawać trudnych pytań. Najlepiej miej przy sobie zeszyt, wszystko notuj, bo w natłoku informacji i emocji niektóre rzeczy mogą zwyczajnie ci umknąć.

Określ potrzeby chorego. Ustal, w jakim stopniu Twój bliski jest samodzielny. Czy porusza się sam, czy wymaga pomocy przy wstawaniu? Czy samodzielnie je, myje się, korzysta z toalety? Czy jest w pełni świadomy i komunikatywny?

Odpowiedzi na te pytania zdefiniują zakres Twoich przyszłych obowiązków.

Stwórz zespół opiekuńczy. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną to praca zespołowa. Zastanów się, kto z rodziny lub przyjaciół może Ci pomóc.

Podzielcie się obowiązkami – nawet drobna, ale regularna pomoc (np. robienie zakupów, gotowanie czy po prostu towarzyszenie choremu przez parę godzin) może okazać się nieocenionym wsparciem i odciążeniem.

Oceń swoje możliwości. Bądź ze sobą szczery. Oceń swój stan zdrowia, siłę fizyczną, odporność psychiczną oraz możliwości czasowe i finansowe. Opieka długoterminowa to maraton, nie sprint. Przecenienie własnych sił na starcie jest najprostszą drogą do wypalenia.

Gdy zbierzesz te podstawowe informacje, poczujesz, że chaos powoli ustępuje miejsca uporządkowanemu działaniu. Będziesz wiedzieć, z czym się mierzysz i jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz.

Jak przystosować dom

Bezpieczne i funkcjonalne otoczenie to podstawa komfortu zarówno dla chorego, seniora, jak i dla opiekuna. Odpowiednie przygotowanie przestrzeni domowej ułatwi codzienne czynności pielęgnacyjne i – co ważne – zminimalizuje ryzyko wypadków.

Pokój chorego – centrum domowej opieki

Najważniejszym miejscem staje się pokój, w którym przebywa chory lub osoba wymagająca stałej pomocy. Powinien być zlokalizowany jak najbliżej łazienki i kuchni.

Łóżko. To kluczowy element wyposażenia. Zwykła kanapa czy tapczan nie zdadzą egzaminu. Najlepszym rozwiązaniem jest łóżko rehabilitacyjne (medyczne).

Dlaczego jest tak ważne? Ma regulowaną wysokość, co chroni kręgosłup opiekuna podczas pielęgnacji. Posiada regulowany zagłówek i podnóżek, co pozwala na wygodne i bezpieczne ułożenie chorego, np. w pozycji półsiedzącej do jedzenia. Wyposażone jest w barierki boczne, które zapobiegają upadkom, zaś specjalny materiał, którym pokryty jest materac, chroni przed jego zmoczeniem.

Skąd je wziąć? Łóżko można kupić (także z rynku wtórnego), ale znacznie tańszym i popularniejszym rozwiązaniem jest jego wypożyczenie. Wiele hospicjów, fundacji czy specjalistycznych firm oferuje taką usługę.

Materac przeciwodleżynowy. Niezbędny dla osoby, która stale leży. Zmniejsza ryzyko powstawania bolesnych i groźnych ran, jakimi są odleżyny. Najczęściej stosuje się materace zmiennociśnieniowe (pneumatyczne), które dzięki naprzemiennemu napełnianiu komór powietrzem, zmieniają punkty podparcia ciała.

Organizacja przestrzeni: