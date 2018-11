Gawarit Tel Awiw

Artykuł ukazał się w tygodniku POLITYKA w lutym 1999 r.

Izraelczycy lubią emigrację, ale nie lubią emigrantów – twierdzi Arkadi Duchin, solista zespołu Chawerim szel Natasza (Koledzy Nataszy) – idol telawiwskich nastolatków, który przyjechał w latach 80. ze Związku Radzieckiego. Jego piosenki śpiewane z wyraźnie rosyjskim akcentem zajmują czołowe miejsca na radiowych listach przebojów i są szlagierami w klubach młodzieżowych w Tel Awiwie, hajfskich dyskotekach nad Zatoką i bazach wojskowych na Wzgórzach Golan.

Duchin jest jednym z niewielu, któremu w stosunkowo krótkim czasie udało się zintegrować z hebrajską planetą. Innym zjawiskiem – na podobną skalę – jest teatr Geszer (Most), nieznany nikomu zespół, który w teatrze Beit Cyjonej Ameryka w Tel Awiwie wystawił kiedyś po rosyjsku „Idiotę” Dostojewskiego. Natychmiast wzbudził zachwyt publiczności przyzwyczajonej do nudnych i bezbarwnych izraelskich scen Habimy czy Kameri.

Dzisiaj Geszer od dawna wystawia już tylko po hebrajsku, a bilety na przedstawienia trzeba zamawiać na kilka miesięcy z góry. – Według kryteriów moskiewskich czy petersburskich, Geszer jest teatrem bardzo przeciętnym, ale to wystarczy, aby w Izraelu został przyjęty jak Wachtangow – mówi jeden z dziennikarzy prasy rosyjskojęzycznej w Tel Awiwie.

Człowiekiem sukcesu jest niewątpliwie również były generalny dyrektor gabinetu premiera i jeden z najbliższych współpracowników Beniamina Netanjahu, Awigdor Liberman. Gdy 18 lat temu młody chłopak z Kiszyniowa wylądował na lotnisku im. Ben Guriona, któż mógł przypuszczać, że z czasem będzie on jednym z najbardziej wpływowych ludzi w izraelskiej polityce. Lista Rosjan, którym udało się osiągnąć sukces w Izraelu, jest rzecz jasna dłuższa, ale z sondażu przeprowadzonego ostatnio przez Jerozolimski Instytut Socjologii i Nauk Politycznych wynika, że wielu emigrantów ze Wspólnoty Niepodległych Państw czuje się obywatelami drugiej kategorii. 78 proc. respondentów uważa, że są dyskryminowani z powodu języka, głównie w mediach, miejscu pracy, policji i urzędach państwowych.

Na tle kolektywnego poczucia alienacji łatwiej zrozumieć bezprecedensowy sukces w ostatnich wyborach do Knesetu partii rosyjskich emigrantów Israel Be´Alija. Po raz pierwszy ugrupowanie o charakterze czysto etnicznym stało się czołową siłą polityczną w Izraelu. W przeszłości nigdy nie udało się to ani wychodźcom z Maroka, ani z Jemenu, Rumunii czy Polski.

Przeglądając 14 tytułów dzienników i tygodników w języku rosyjskim, jakie stale wychodzą w Izraelu, można odnieść wrażenie, że obok hebrajskiego Izraela powstaje jeszcze jeden twór. Twór, w którym nie tylko cyrylica zupełnie wyparła niezrozumiałe znaki Tory, ale w którym też złote zęby i ordery Wielkiej Wojny Ojczyźnianej są w dalszym ciągu takim samym powodem do dumy, jakim były w Odessie, Kijowie czy Ałma Acie.

Powodem do dumy, a nawet wzorem do naśladowania jest dla wielu Arie Ben Cwi vel Grigorij Lerner – do niedawna jeszcze przedstawiany przez hebrajskie środki przekazu jako rosyjski Al Capone i wróg publiczny numer 1. Lerner, skazany w ubiegłym roku na 6 lat więzienia, wybrany został przez prasę rosyjskojęzyczną Człowiekiem Roku, a jego proces porównywano nawet do procesu Dreyfusa.

Kilka miesięcy temu żydowsko–rosyjski biznesmen Wladimir Gosinski zakupił 25 proc. akcji drugiego co do wielkości dziennika izraelskiego „Maariw”. A oto co pisała o tym konkurencyjna gazeta „Jedijot Achronot”: „Najbliższymi współpracownikami Gosinskiego są byli sztabowi oficerowie KGB. Czołową rolę w jego biznesie odgrywa generał Bubakow, który zajmował się swego czasu prześladowaniem Żydów pragnących wyemigrować do Izraela”. Według niektórych, Gosinski utrzymuje bliskie kontakty z czołowymi politykami izraelskimi. Podobno bywa częstym gościem w kancelarii Beniamina Netanjahu, a Szymon Peres korzysta z jego prywatnego odrzutowca. Demonizowanie emigracji z dawnego ZSRR wynika z obawy zagrożonego społeczeństwa przed homogeniczną masą ze Wschodu – komentują socjolodzy.

Dwa lata temu przed wyborami do Knesetu jeden z przywódców Partii Pracy Josi Bejlin udzielił wywiadu „Wiestiom”, poważnemu dziennikowi wydawanemu w języku rosyjskim. Bejlin usiłował przekonać czytelników, że jedyną alternatywą dla wojny jest proces pokojowy. Chcąc zrobić wrażenie na rosyjskim elektoracie porównał dyskusję między Partią Pracy a Likudem do historycznej dyskusji między Leninem a Trockim pod koniec I wojny światowej: „Lenin miał rację” – podsumował Bejlin. Na drugi dzień prawie we wszystkich rosyjskojęzycznych gazetach ukazały się artykuły pod takim tytułem.

I tak, niechcący, Josi Bejlin, nie rozumiejący mentalności radzieckich imigrantów, wniósł swój skromny wkład w zwycięstwo wyborcze... Beniamina Netanjahu. Również obecnie, obserwując niezręczne wysiłki izraelskiej lewicy, mające na celu uzyskanie poparcia wśród emigrantów, wydaje się, że towarzysze partyjni Bejlina w dalszym ciągu nie wiedzą jeszcze, że hebrajskie pojęcie machane haszalom – obóz pokoju, w języku rosyjskim „łagier mira” nie brzmi zbyt zachęcająco dla ludzi pamiętających komunistyczną retorykę.

Zdecydowana większość emigrantów z Rosji jest prawicowa i opowiada się za całością terytorialną Wielkiego Izraela. Jednocześnie jednak nie kryje swojej antyreligijności. I to nie tylko dlatego, że ortodoksi spalili im ostatnio kilka sklepów z szynką i kiełbasą w galilejskiej miejscowości Migdal Haemek. A mimo to coraz więcej „Rosjan” studiuje w jeszybotach i zasila religijne osiedla na Zachodnim Brzegu. Sprzeczność? Niekoniecznie. Cała emigracja rosyjska pełna jest takich pozornych sprzeczności.

