Mogę grać czarownice

Rozmowa ukazała się w tygodniku POLITYKA w grudniu 2002 r.

Hollywood ze swoim kultem fizycznej sprawności, urody i młodości rzadko proponuje role kobietom w pani wieku. Starość to dla pani trudny temat?

Aktorki, które jak ja przekroczyły pięćdziesiątkę, często czują się niepotrzebne. Na ogół wycofują się z zawodu. Zakładają własne firmy, zostają producentkami, próbują reżyserować. W Hollywood rządzą teraz ludzie, którym się wydaje, że publiczność lubi wyłącznie kino z efektami specjalnymi. Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, nie najmłodsi przecież aktorzy, wciąż zasypywani są atrakcyjnymi propozycjami. My natomiast bez problemu możemy grać czarownice. O innych rolach rzadko się słyszy. Składać broni jednak nie zamierzam. Jestem cierpliwa, potrafię walczyć o swoje.

Dla dwukrotnej laureatki Oscara, najwybitniejszej aktorki minionej dekady, na której wzorują się pokolenia młodych artystek – taka walka nie jest upokarzająca?

Nie, bo od początku zdawałam sobie sprawę, że tym interesem rządzą wilcze prawa. Walczyłam z głupimi producentami, z modą, której nie cierpiałam, z napuszonymi miernotami. Odrzucałam projekty źle napisane, czysto komercyjne, nawet jeśli miało mnie to kosztować rok siedzenia w domu. Pozorne ruchy przysparzające rzekomo popularności uważałam za bezsensowne. Pod tym względem byłam uparta, konsekwentna, może nawet staromodna. Nie zamierzam tego zmieniać.

Porównując pani role sprzed 20 lat i te z ostatniego okresu można odnieść wrażenie, że to nieprawda. Powaga, bogactwo niuansów psychologicznych „Pożegnania z Afryką”, „Wyboru Zofii”, „Sprawy Kramerów” kontrastują z lekkością komedii: „Ze śmiercią jej do twarzy”, „Pocztówki znad krawędzi” czy filmu akcji „Dzika rzeka”, w których pani wystąpiła.

Nie, nie. Zmiana, o której pan mówi, wyniknęła z bardzo prozaicznych powodów. Moje dzieci, które zawsze jeżdżą ze mną na zdjęcia, zapragnęły w końcu stabilizacji. Niech pan sobie wyobrazi: najstarszy syn Henry chodził do przedszkola w Nowym Jorku, pierwszą klasę szkoły podstawowej kończył w Afryce, drugą w Connecticut, trzecią w Australii, czwartą w Los Angeles. W końcu się zbuntował, bo nie chciał czuć się wiecznie obcy. Więc przestałam grać w filmach, których produkcje są rozsiane po całym świecie. Osiadłam w Kalifornii. Wieczorami, po pracy, wracałam do domu, prowadziłam normalny tryb życia jak każda troskliwa matka. Czy musiałam przez to dokonywać artystycznych kompromisów? Nie przypominam sobie filmów, których bym się teraz wstydziła. Nawet „Ze śmiercią jej do twarzy”, komedia, która nie odniosła wielkiego sukcesu kasowego, wydaje mi się dziś na swój sposób interesująca. Trafnie portretuje sytuację starzejących się aktorek, próbujących dawać sobie radę w Los Angeles.

Gdyby rodzina poprosiła, by rzuciła pani swój zawód, również bez wahania pani by uległa?

Rodzina zawsze stoi na pierwszym miejscu, co nie znaczy, że każda sugestia męża czy dzieci jest słuszna. Jeśli ludzie się kochają, a tak jest w naszym przypadku, nie neguje się drugiej osoby. Tolerujemy swoje słabości. Wspólnie rozwiązujemy problemy. Dzieci dzielnie znoszą ciężar mojej sławy. Żyje im się łatwiej niż rówieśnikom. Ale w pewien sposób je to determinuje. A jaką ja płacę cenę za swoje wybory? Czasami wydaje mi się, że im bardziej wciąga mnie wir domowych obowiązków, tym mniej jestem uważna na planie. Brakuje mi skupienia, moje myśli wciąż krążą wokół dzieci, to naturalne. Z zazdrością przyglądam się takim aktorom jak Jack Nicholson. Ich nic nie jest w stanie rozproszyć.

Rozpoczynała pani karierę od wielkich ról teatralnych w sztukach Szekspira, Strindberga i George’a Bernarda Showa. Dlaczego później nie chciała pani kontynuować tej drogi?

Do teatru niedawno wróciłam. W sierpniu 2001 r. Mike Nichols wystawił dla nowojorskiej publiczności w Central Parku „Mewę” Czechowa. Zgodziłam się grać przez 6 tygodni, bo sztuka zainscenizowana była pod gołym niebem, w plenerze, nad prawdziwym jeziorem. Cieszyłam się, że mogę wystąpić u boku Dustina Hoffmana, Christophera Walkena i wielu innych gwiazd. Ale to wyjątek. Od dwudziestu lat rzeczywiście nie pokazuję się na scenie. 12 godzin dziennie na planie filmowym stanowi wystarczające obciążenie dla aktora. Kocham pracę, ale nie zamierzam jej poświęcać wolnego czasu. Dlatego godzę się na dłuższe przestoje. Razem z mężem uważamy, że tak jest lepiej. Oczywiście, gdybym nie uprawiała zawodu, czułabym się nieszczęśliwa.

Frustracja, lęk, tęsknota, pasja muszą znaleźć ujście? Dlatego właśnie została pani aktorką?

Po skończeniu college’u zostałam członkiem niewielkiej komuny teatralnej w Vermont. Podróżowaliśmy po kraju, wystawialiśmy zwariowane przedstawienia hippisowskie. Pamiętam, że to mi nie wystarczało. Ludzie, z którymi się zetknęłam, byli wspaniali, inteligentni, ale czegoś im brakowało. Czułam intuicyjnie, że wszystko, co robią, jest tylko zabawą, że nie ma w tym prawdziwego zaangażowania. Ucząc się śpiewu, uprawiając sport, nigdy wcześniej tak nie myślałam. Pewnie dlatego wybrałam ten zawód.