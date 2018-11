Artykuł ukazał się w tygodniku POLITYKA w kwietniu 1999 r.

Każdy chce być dziś szczęśliwy, coraz częściej i powszechniej. Nie tak jak kiedyś, w niebie, ale na ziemi, teraz, tu, natychmiast. Szczęście osobiste, traktowane jest jako nowy przymus. Musisz być szczęśliwy, hucznie, na oczach wszystkich, bo taki teraz obyczaj i moda, która przyszła z Ameryki. Nieszczęśliwi niech nie zawracają głowy.

Bądź szczęśliwy, do cholery!

Brak szczęścia, dobrego samopoczucia staje się także problemem politycznym: niezadowolonych łatwiej skrzyknąć pod sztandary.

O prawo do cichego szczęścia śpiewała latami Piwnica pod Baranami w słynnej „Dezyderacie”, która stała się najpiękniejszą w PRL modlitwą do szczęścia. Teraz zdominował ją jazgot telewizyjnych reklam i teleturniejów: walcz o szczęście głośno, jawnie, w blasku lamp, na oczach. Na całość.

Szczęśliwy człowiek – to młody, zdrowy, dobrze zarabiający, ekstrawertyk, optymista, wolny od zmartwień, religijny, żonaty, z dobrą samooceną, gorliwy w pracy, bez nadmiernych aspiracji i wymagań – tak portretuje go amerykański psychiatra W.R. Wilson. Czy wobec tego stary, brzydki, ateista, leniwy, z marną pensją itp., nie może być szczęśliwy? Od czego zależy szczęście w świetle tysięcy badań prowadzonych na szerokim świecie, starających się ustalić, uściślić, wypreparować składniki szczęścia, bo od tego wszak zależy przepis na jego zdobycie?

Poradnik szczęśliwego

Czym jest szczęście

Dezyderata

Według badań CBOS Polacy twierdzą, że można być szczęśliwym dzięki rodzinie, miłości, wierności. Na dalszych miejscach rankingu podają przyjaźń, ciekawą pracę, pieniądze, wolność i wiarę. Najmniej potrzebne do szczęścia są seks i sztuka. Dla Amerykanów źródłem szczęścia jest dobre zdrowie, udane małżeństwo, przyjaciele, dobre warunki mieszkaniowe, dobra praca, miło spędzony czas wolny oraz pieniądze.

Zmieniają się kolejności warunków uznawanych za składniki szczęścia, ale w istocie we wszystkich ankietach na świecie są one zawsze podobne. Szczęście, jak sądzimy, zależy od rzeczy, spraw, okoliczności. Zawsze związanych z naszym ja. Nie można, jak się okazuje, czuć się szczęśliwym z powodu dobrego na przykład miejsca jakiejś partii w wyborach albo sprawnie funkcjonującego w mieście metra. A jeśli już, to zapewne na chwilę. Szczęście jest czymś bliskim, naszym – jak ubranie, jak własna dłoń, jak skóra.

Tylko brać

Szczęście to pełne i trwałe zadowolenie z życia – definiował Władysław Tatarkiewicz i nie ma chyba mądrzejszej i piękniejszej definicji. Nie stan euforyczny: ten, który odczuwamy po zdanej maturze, po pierwszej randce, po wygranej na loterii, ale świadomość dobrego bilansu życia. „Cieszę się, że żyję” – jeśli możemy tak powiedzieć w 90 minutach na każde sto życia, takie prywatne miary można by może uznać za ocenę, czy jesteśmy szczęśliwi.

Gdy wygramy wielkie pieniądze, pojmiemy za żonę piękną dziewczynę, dostaniemy stanowisko – będziemy szczęśliwi. Szczęście zależy więc od stałych, dających się przewidzieć warunków – tak właśnie twierdził Wilson.

Lecz jeśli zachorujemy, spali nam się dom, umrze ktoś bliski? Powinien nastąpić brak szczęścia, jak dwa razy dwa jest cztery. Diabeł i anioł pogubili się jednak w tych rachubach. Biedny, stary i bez nogi, jak się okazuje, może czuć się nie mniej szczęśliwy niż młody i niekaleki, choć rozsądek podpowiada nam co innego.

Nie ma już bowiem uniwersalnego portretu człowieka szczęśliwego. Tego, co to zawsze młody, piękny, bogaty – i wtedy szczęśliwy. Powraca szczęśliwy Diogenes z beczki, stary i brzydki. Setki światowych badań nad szczęściem zdają się potwierdzać, że jest ono naszym stanem przyrodzonym, niezależnym od sztywnych wyznaczników z racji naszej takiej, a nie innej biologicznej konstrukcji. Więc tylko je brać.

Taką linię szczęścia wyprowadza z ludzkich doświadczeń Janusz Czapiński, autor „Psychologii szczęścia”. Odpowiada mi taka interpretacja. Będziemy w raporcie często podążać tym tropem.

Szczęśliwy piernik z ulicy Piotrkowskiej

Czy można być szczęśliwym wbrew wiekowi? Nie ulega wątpliwości, że więcej depresji obserwuje się w młodym wieku, kiedy wszystko jest silniej przeżywane. Starość cichnie, wyzbywa się burz, nabiera dystansu i stygnie tak, aby już nie cierpieć, ale i nie zdrewnieć jak drewno. Badania wykazują, że osoby starsze osiągają wyższe wskaźniki szczęścia. Owszem, tu i ówdzie strzyknie, planów życiowych nie ma już co snuć, jak w młodości to bywało, ale za to zna się wagę i cenę każdej chwili. Jest się już wszak gościem na wylocie, trzeba spokojnie posiedzieć przed podróżą doceniając wartość faktu, że wciąż jeszcze się nie odjechało.

I choć u kobiet z biegiem lat poziom szczęścia nie trzyma się tak samo dobrze jak u mężczyzn, to, jak pisze Czapiński, badania i obserwacje potoczne wskazują, że ludzie w podeszłym wieku mogą czuć się tak samo szczęśliwi jak w młodości, mimo katastrof i burz, jakie musieli przeżyć.

A miejsce zamieszkania? Myliłby się także ktoś, kto sądziłby, że mieszkaniec blokowiska w mieście czuje się bardziej nieszczęśliwy, niż osobnik żyjący wśród zieleni, gdzieś nad brzegiem strumyka. Powrót do natury ma wszakże zapewniać szczęście niejako automatycznie. I otóż nie. W środowiskach, gdzie więzy między ludźmi są zachowane, gdzie można liczyć na pożyczenie soli i pomoc w nagłej potrzebie i gdzie nie ma tępego miejskiego zmęczenia, mniej jest nerwic, melancholii i poczucia bezsensu.

Miasto daje szerokie możliwości, wieś nie zapewnia tego bogactwa zmuszając do pełnienia ról społecznych, ukształtowanych przez tradycję, sztywnych, bez możliwości wyboru. Cóż po pięknych widokach, kiedy jedynym miejscem pracy dla ambitnej panienki z maturą albo i ze studiami jest urząd gminny?

Autorzy rozlicznych badań światowych stwierdzają, że nie ma prostej zależności między szczęściem a miejscem zamieszkania. Można czuć się szczęśliwym w leśniczówce jak i w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej – stwierdza „Psychologia szczęścia”.

Na przekór chorobie

Zastanawiałam się, jak Beata E. składa życzenia zdrowia i szczęścia w dniu urodzin swego 15–letniego syna, chorego na pewną złowrogą chorobę mięśni? Na obozie dla dzieci z tą chorobą w Spale Beata E. chodziła uśmiechnięta, wesoło paplając z innymi matkami, opalona i pełna energii. I tak samo zachowywał się jej syn. Wiedziała, że on udusi się między 17 a 21 rokiem życia.

W jaki sposób ona umie nie zwariować? – myślałam o Beacie E., i jak to potrafi jej syn, który zna przybliżoną datę swojej śmierci, bo się dorwał do odpowiedniego podręcznika medycyny, a jest diablo inteligentny? Nie widać po nich rozpaczy, a wprost przeciwnie. Nie wierzą w to, co nie ulega wątpliwości: z towarzystwa grupującego ludzi związanych z chorobą co jakiś czas ubywają rodzice dzieci, które dożyły lat wyroku.

Subiektywna ocena zdrowia jest bowiem dla człowieka istotniejsza, niż ta podana przez lekarzy. Syn czuje się znakomicie, zważywszy na jego chorobę – mówi Beata E., choć mimo zabiegów rehabilitantów, basenów i masaży on wiotczeje – trzeba go przywiązywać do wózka, bo nie trzyma pionu – i słabnie. Jak na swój wiek trzymam się doskonale – wzmacnia samoocenę zdrowia starszy wiekiem osobnik, za nic mając oficjalne lekarskie prognozy.

Badania wykazują, że nawet w groźnych chorobach samopoczucie, gwałtownie obniżone po diagnozie, stopniowo wyrównuje się i wraca do przedchorobowej normy. Zwłaszcza jeśli chory zachowuje dotychczasową życiową aktywność. Beata E. posyła syna do liceum i na angielski wiedząc, że nie ma przypadku, aby ktoś z jego chorobą przeżył wyznaczony sobie wiek. Może dlatego wytrzymuje to, co dla postronnego wydaje się nie do zniesienia?

Naucz się żyć z chorobą – radzą psychoterapeuci, wiedząc, że to możliwe. Świat jawi się bowiem choremu z biegiem czasu taki sam jak przed chorobą, mimo świadomości lub obok niej, że trzeba go będzie być może rychło opuścić. Badania wykazują, że i w tej sytuacji człowiek nie jest impregnowany na szczęście. Chwile w poczekalni przed podróżą mogą wtedy nabrać ceny szczególnej: są darowane, więc pięknieją tym bardziej. Inne, codzienne, przechodzą mimo oczu i uszu: są za darmo.

Zmartwychwstanie po walcu

Nie przeżyłabym śmierci Maćka – mówiła jednak Beata E.

Kiedy umarło dziecko koleżanki, pomyślałam: jak ona może jeszcze żyć, ja bym tego nie przeżyła, mówiła matka zamordowanego Tomka Jaworskiego, i oto teraz dziwię się – przeżyłam i żyję nadal, niezależnie od tego, jakie to życie.

Co się dzieje z ludźmi, którzy tracą coś niesłychanie ważnego, kogoś najbliższego i kochanego, dzieło swego życia, ideę, której poświęcali czas i wszelkie starania? Czy także potrafią przez ciemny tunel rozpaczy przebić się do bodaj miniszczęścia, czy też pozostają trwale w żałobie?

Na cmentarzach widzi się czasem dwie bliskie daty śmierci – to mąż poszedł za swą żoną albo odwrotnie. Opowiadano mi o ojcu, który po śmierci córki w warszawskiej Rotundzie usechł z tęsknoty – jego organizm zdominowany przez zbyt duży stres i apatię sam w sobie wyłączył po prostu funkcje życiowe.

Człowiek jest jednak istotnie jak trawa: zmartwychwstaje po przejechaniu walcem drogowym. Po sześciu miesiącach, jak sądzą badacze, ból w człowieku słabnie i powoli wraca on do równowagi psychicznej. Jeśli utrata była końcem świata, ruiną, krachem marzeń – podnoszenie z rozpaczy trwa dłużej, przez trzy lata. Po śmierci dziecka – bywa, że sześć. Potem trawa znów zaczyna rosnąć i, jeszcze wstydząc się tego, cieszy się słońcem.

Ludzie, którzy przeżyli holocaust, gwałt w dzieciństwie lub inne tragiczne doświadczenie nie do wyobrażenia, cierpią przez lata na koszmary i nerwice, ale przecież i oni funkcjonują w większości poprawnie, miewają – mimo bolesnego echa – udane życia i satysfakcjonujące losy.

Od wydarzeń życiowych – sądzi Czapiński, przytaczając wyniki wielu badań na świecie i w Polsce – zależy nie tyle poczucie szczęścia, co nieszczęścia. Zawarcie małżeństwa, polepszenie zdrowia, podwyżka zarobków nie czynią nas szczęśliwymi, wyłączywszy krótki czas euforii po ich zaistnieniu.

Zdumiewały mnie reakcje ludzi, którzy przeżyli przeszczepy serca i nerek. Dopiero teraz zauważyłem – mówił Józef K. – że pod moim domem na Ursynowie tak zdumiewająco kwitną nagietki. Zauważa się wtedy nagle przezroczystość powietrza w letnie ranki, chłód wody w upalne dnie – całą śmieszną poetyczność świata, która aż wstyd, żeby była źródłem wymiernej satysfakcji dla dorosłego na stanowisku. Coś takiego przystoi co najwyżej dzieciom.

Później jednak euforia mija i wszystko wraca do poprzedniej, porządnej szarej normy. Podobnie jest ze szczęśliwymi zdarzeniami. Ślub, podwyżka, przetrwanie zawału stają się niezauważalną normą, jak oddychanie, wzrok czy słuch. Po prostu są.

Dopiero bolesna utrata – rozwód, śmierć, utrata pracy – zaburza tę normę, czasem dramatycznie. Dobro i zło ma bowiem niesymetryczne konsekwencje. Dobro cieszy mniej, niż martwi zło.