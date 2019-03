Artykuł ukazał się w tygodniku POLITYKA w kwietniu 2011 r.

Zacementuj kości, wzmocnij więzadła i stawy – właśnie nadeszła najlepsza na to pora! Aura sprzyja aktywności fizycznej, w diecie przybywa nowalijek, a w skórze pod wpływem słońca – witaminy D.

Ewolucja obeszła się z nami paskudnie. Zadbała, by człowiek mógł się rozmnażać, miał siłę wychować potomstwo, ale gdy skończy się czas przewidziany na podtrzymanie gatunku, ta niegdyś dobrze naoliwiona maszyna nagle zaczyna się psuć i natura traci nią zainteresowanie. Za sprawą anatomii i fizjologii nasze ciała służą nam jak najlepiej w młodości. Gdy okres gwarancji minie, zaczynają się problemy.

Najboleśniej odczuwa to szkielet, na którym przez kilkadziesiąt lat dźwigamy cały swój ciężar. Siła grawitacji ciągnie w dół, więc osiadające wraz z wiekiem krążki międzykręgowe wywierają bolesny ucisk na korzenie nerwowe. Dyskopatie, łamliwość kości, ścieranie się stawów, osłabienie więzadeł – lista kłopotów wynikających z ewidentnych niedoróbek konstrukcyjnych jest długa.

Który element w układzie kostno-stawowym jest najsłabszy: kości tracące już po 30 roku życia składniki mineralne czy stawy ze zużywającą się chrząstką? A może ścięgna, więzadła? Okazuje się, że mięśnie – gdy one są wiotkie, niewydolna staje się reszta i kości mogą łamać się jak zapałki. – Kiedyś dzieci większość czasu spędzały na podwórkach i boiskach, a dziś godzinami siedzą przed telewizorem lub przy grach komputerowych – mówi dr Łukasz Lotek, specjalista rehabilitacji medycznej z przychodni lekarskiej na warszawskiej Woli. – W latach 70. i 80. większość bólów krzyża była spowodowana wypadnięciem dysku, a teraz najczęstszą przyczyną jest zapalenie przyczepów mięśniowych, które biorą się z mikrourazów i przeciążeń.

To w dużej mierze wina otyłości, wad postawy i braku wytrenowania – a więc fatalnego trybu życia, który osłabia szkielet i nie przyzwyczaja go od najmłodszych lat do wymagań stawianych w dorosłym życiu. – Tymczasem najlepszym sposobem na zapewnienie sobie na starość dobrej sprawności jest aktywność fizyczna – podkreśla dr Lotek. – Niezbyt intensywna, lecz regularna.

Zmierz się na wiosnę

Niegdyś ludzki szkielet kojarzył się wyłącznie z trwałością i wytrzymałością. Pierwsi anatomowie – inaczej niż w przypadku wielu innych narządów wewnętrznych – nie mieli wątpliwości, jaką przypisać mu rolę: uchodził za podporę i filar. Kości wyglądały nieskomplikowanie: twarde, niemal martwe, złożone w 65 proc. z minerałów, głównie fosforanu wapnia. Dopiero wiele wieków później okazało się, że w rzeczywistości podlegają ustawicznym przemianom: kurczą się, rosną, przebudowują, wraz ze stawami dynamicznie reagują na naciski i naprężenia.

Cała ta ewolucja struktury kostnej nie byłaby możliwa, gdyby nie komórki, które dokonują w kościach samozniszczenia. Nazwano je osteoklastami (w odróżnieniu od osteoblastów, które łatają pozostawione dziury; obydwie nazwy pochodzą z języka greckiego: osteon – kość). – Ponieważ kości zbudowane są z twardych minerałów, aby coś w nich przebudować, trzeba najpierw rozpuścić i usunąć niepotrzebny gruz – tłumaczy prof. Edward Czerwiński, kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum w Krakowie.

To zadanie właśnie dla osteoklastów: rozpuszczają i wchłaniają niepotrzebną tkankę kostną. Jej miejsce zajmuje nowa, wytwarzana przez komórki kościotwórcze (osteoblasty). Zachwianie równowagi między tymi procesami – polegające na tym, że więcej kości ulega zanikowi niż odbudowie – prowadzi do osteoporozy (ta nazwa także pochodzi z greki: poros– dziura, otwór). Sprowadza się ona do tego, że w kościach... zaczyna ubywać kości. – Stają się gąbczaste, słabsze, łamliwe – wymienia przykre konsekwencje prof. Czerwiński.

Ale zanim dojdzie do złamania ręki, biodra lub nogi, niewiele oznak zapowiada chorobę. Nie pojawia się ból ani żadne inne dolegliwości! Między 30 a 40 rokiem życia szkielet osiąga tzw. masę szczytową, utrzymuje się ona przez dekadę, ale później rozpoczyna się zjazd w dół, którego przebiegu domyśleć się nie sposób aż do czasu wystąpienia komplikacji. – Gwałtowny spadek estrogenów u kobiet, które przestały miesiączkować, sprzyja utracie nawet 3 proc. masy kostnej w ciągu roku – mówi dr Waldemar Misiorowski, endokrynolog ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

W zależności od tego, jak mocne kości udało się wykształcić wcześniej, naturalna utrata ich masy przebiegnie z powikłaniami lub nie. Skoro dziś na okres klimakterium przypada 1/3 życia (żyjemy coraz dłużej i większość pań dożywa 80 lat), późny wiek stał się jednym z najważniejszych czynników ryzyka osteoporozy. Także wśród mężczyzn, którym choroba przytrafia się trzykrotnie rzadziej niż kobietom i najczęściej nie z winy deficytu hormonów, lecz innych chorób: przytarczyc, tarczycy, nadnerczy i nerek (a także stosowania sterydów i leków przeciwdrgawkowych). Niedawno okazało się, że również brak testosteronu odgrywa pewną rolę w osłabieniu męskiego kośćca, jednak z uwagi na to, że u mężczyzn jest on po prostu grubszy i otaczają go większe mięśnie – skutki osteoporozy odczuwalne są rzadziej i pojawiają się przeciętnie 10 lat później.

Czy w związku z tym świadomość zagrożenia u kobiet jest większa? Prof. Edward Czerwiński bardzo w to wątpi: – 42-proc. ryzyko wystąpienia u 50-letniej kobiety choroby wieńcowej nikogo nie dziwi. A kto bierze pod uwagę, że ryzyko złamań w tym wieku jest niewiele mniejsze, gdyż sięga 40 proc.?

Według szacunków profesora, za 25 lat liczba złamań na tle osteoporozy wyniesie w polskiej populacji ok. 3,5 mln, co oznacza wzrost o blisko 1/3 w stosunku do 2008 r. Dopiero wtedy jednak wielu pacjentów – obecnie jest ich 2,8 mln – dowie się o swojej ukrytej chorobie. Paradoksalnie do najczęstszych złamań dochodzi w kręgosłupie, jednak są one nieodczuwalne. Osoby, u których wystąpiło pierwsze złamanie kręgu, nawet o tym nie wiedzą (a po 50 roku życia tego typu złamań doświadcza co czwarta kobieta). Po pierwszym urazie ryzyko następnego wzrasta aż dziesięciokrotnie! Czy można temu zapobiec, skoro nie wiadomo, kiedy doszło do pierwszego złamania? – Jedynym niepokojącym sygnałem jest obniżenie wzrostu – wyjaśnia prof. Czerwiński i sugeruje, aby przed wielkanocnym śniadaniem wnuczki zmierzyły babcię, tak jak w dzieciństwie ona mierzyła ich i wzrost zaznaczała na futrynie drzwi. – Powtórzcie pomiar przed Wigilią lub za rok. Obniżenie o 4 cm w stosunku do wzrostu, jaki kobieta miała w wieku 25 lat, świadczy o przebytym złamaniu trzonów kręgowych.

Zbadaj się i dobrze odżywiaj

Każde podejrzenie osteoporozy (warto wziąć pod uwagę nie tylko swój wiek, zmniejszenie wzrostu, ale i chorobę u matki) powinno skłonić do zbadania gęstości mineralnej kości, czyli wykonania densytometrii. Od 1994 r. wynik tego badania opiera się na kryteriach Światowej Organizacji Zdrowia. Określają one osteoporozę jako stan obniżenia gęstości mineralnej kości (w skrócie BMD – bone mineral density) poniżej wartości –2,5 (wynik ten obrazuje aktualny stan układu kostnego w odniesieniu do szczytowej masy kostnej u 40-latków). Wartość wskaźnika BMD do –1 jest prawidłowa, a pomiędzy –1 i –2,5 oznacza stan pośredni, zwany osteopenią.

Ale na podstawie wyników powyższego badania niewiele można powiedzieć o ryzyku złamań! – Okazuje się, że do większości dochodzi u osób zdrowych, bez osteoporozy – mówi dr Waldemar Misiorowski. – Dlatego prawidłowe wartości densytometrii nie uprawniają lekarza, by uspokoić pacjentkę: nie grozi pani złamanie!

Błędem w sztuce jest również – niestety dość często w Polsce praktykowane – rozpoznawanie osteoporozy na podstawie pomiaru gęstości samej kości promieniowej przedramienia. Wiarygodna densytometria powinna być wykonana w szyjce kości udowej (czyli jej górnej części, która wchodzi w miednicę) lub kręgosłupie lędźwiowym – i nie wolno robić od tej reguły żadnego odstępstwa. Po roku powtórz badanie, najlepiej na tym samym aparacie.

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii zaleca – tak jak eksperci Światowej Organizacji Zdrowia – aby podatność na złamania oceniać za pomocą tzw. kalkulatora FRAX (polską wersję językową udostępniono na stronie internetowej www.osteoporoza.pl; jest ona zbieżna z wersją brytyjską, bo wyniki badań populacyjnych w obu krajach okazały się podobne). – To obecnie najbardziej miarodajny sposób identyfikowania pacjentów ze zwiększonym ryzykiem złamań – oświadcza prof. Edward Czerwiński. Aby poznać wynik, wystarczy wpisać kilka parametrów: wiek, płeć, wagę, wzrost, skłonność do używek, przyjmowanie leków, przebyte złamania w rodzinie oraz (jeśli masz za sobą takie badanie) wynik densytometrii zmierzony w szyjce kości udowej.

– Jeżeli ryzyko złamania przekroczy 20 proc., należy uznać je za wysokie. Z takim wynikiem warto zgłosić się do lekarza, aby ustalił strategię działania – radzi prof. Czerwiński.

Nie ma leku, który byłby w stanie całkowicie zapobiec złamaniom. I nie odkryto dotąd żadnej zabezpieczającej terapii. Ale wybór preparatów podawanych w różnych stadiach osteoporozy nie jest wcale mały (problemem w Polsce może być wysoka cena niektórych specyfików, ponieważ tylko dwa są refundowane: podawany raz w tygodniu alendronian i risedronian). – Na pytanie, jakie leki nie działają w osteoporozie, odpowiadam: te, których chorzy nie przyjmują – mówi z sarkazmem dr Misiorowski. I zwraca uwagę na problem częstego przerywania kuracji: po roku zaleconą tabletkę raz w tygodniu przyjmuje tylko co trzecia pacjentka, a jeśli trzeba ją łykać raz w miesiącu – pamięta o tym 60 proc. (niedawno wprowadzono na rynek preparat podawany podskórnie raz na 6 miesięcy – może to poprawi stosowanie się do rygorów terapii?). – Trudno przekonać chorych do regularnego leczenia, bo jeśli ktoś nie ma złamań, uważa to za rzecz normalną, a nie sukces kuracji – sumują specjaliści.

Z ich punktu widzenia łatwiej dobrać leczenie osobie z potwierdzoną osteoporozą niż z wynikiem densytometrii na pograniczu normy, ponieważ bilans zysków i strat (wynikających np. z ewentualnych działań niepożądanych przyjmowanych leków) trudniej oszacować u zdrowych pacjentów. – W takich sytuacjach z pogranicza można rozważyć podawanie strontu lub raloksyfenu – ocenia prof. Czerwiński, pozostawiając oczywiście tę decyzję lekarzom, gdyż każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia. – Najistotniejszą sprawą jest prewencja upadków. One grożą każdemu, a z wiekiem są coraz częstsze i bardziej niebezpieczne.

To, co przede wszystkim możesz zrobić dla siebie, to spożywanie większej ilości wapnia i niezbędnej do jego wchłaniania witaminy D. Co prawda mamy przed sobą lato, a pod wpływem słońca nasz organizm sam wytwarza ją w skórze, jednak u osób po 65 roku życia proces ten nie przebiega tak sprawnie jak u dzieci. Stąd warto skonsultować z lekarzem dawkę witaminy D, którą można przyjąć oddzielnie lub wraz z preparatami wapnia (więcej o samej witaminie i kontrowersjach związanych z jej stosowaniem przeczytasz w tekście „Oda do D”; POLITYKA 14/10).

Większość dietetyków poleca multiwitaminy i minerały w tabletkach tylko tym, którzy nie dostarczają ich w diecie (zgodnie z ostatnimi rekomendacjami powinniśmy przyjmować 800–1000 mg wapnia dziennie; osoby z osteoporozą nawet trochę więcej). Kto nie lubi lub nie toleruje nabiału, może sięgnąć po inne produkty: np. 10 dag sardynek z puszki zawiera 240 mg wapnia, w 10 sztukach suszonych fig znajduje się go 260 mg, a w szklance gotowanego szpinaku – 240 mg. To niewiele mniej niż w kubeczku naturalnego jogurtu. Pamiętaj, że wapń przyswaja się lepiej ze sfermentowanych przetworów mlecznych niż z surowego mleka, a napoje gazowane (pepsi-cola, coca-cola) i kawa, z uwagi na właściwości zakwaszające, utrudniają jego wchłanianie.