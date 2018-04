Adam Grzeszak Turystyka masowa: plaga i frajda Kupą, mości turyści Świat zalewa turystyczny potop. Wszyscy chcą zwiedzać nawet najdalsze zakątki świata. Tylko czy te zakątki to wytrzymają? Polacy właśnie ruszają na majówkę. Już drżą Zakopane, Kraków, Gdańsk, Sopot...

Wojciech Stróżyk/Reporter Sopot Taylor Demonbreun, 23-letnia Amerykanka z Nashville, przyleciała do Krakowa via Londyn 16 lutego po południu. Zamówiła Ubera – bo jeśli może, zawsze korzysta z tej sieci – i pojechała na Dworzec Główny, gdzie kupiła bilet na nocny ekspres do Bratysławy. Czas pozostały do odjazdu poświęciła na szybką wycieczkę po krakowskim Rynku, gdzie zrobiła sobie zdjęcie na tle Sukiennic. I już musiała biec na dworzec, by ruszyć do Bratysławy, którą zwiedziła w podobnym tempie, bo spieszyła się do austriackiego Grazu.

W rzeczywistości bliżej jej do poshpakerki (posh, ang. elegancki), czyli wersji na bogato, bo Taylor korzysta z niezłych hoteli i restauracji. Spieszy się, bo chce zostać najmłodszą osobą, która zwiedziła wszystkie państwa świata i to na dodatek w najkrótszym czasie. Da jej to, jak zapewnia, lepsze zrozumienie świata plus dwa rekordy Guinnessa. Może też wprowadzi do prestiżowego klubu travelbrytów, co może być początkiem obiecującej kariery. Travelbryta to odmiana celebryty, osoba sławna z tego powodu, że podróżuje po świecie. W Polsce zalicza się do nich np. Wojciecha Cejrowskiego, Martynę Wojciechowską, Roberta Makłowicza. Travelbryci oddają przemysłowi turystycznemu nieocenione usługi. Kształtują masową modę na dalekie podróże, a jednocześnie sposób widzenia świata. To spojrzenie przypominające nieco dziewiętnastowieczne klisze. Dlatego nazywa się to czasem neokolonializmem turystycznym, ale trafia w gust masowego turysty, który nie ma czasu i cierpliwości, by zgłębiać tajniki egzotycznych kultur i pochylać się nad losem biednych lokalsów. Chce szybko zaliczać punkty must-see. I oczywiście robić tam sobie selfie. Z badań wynika, że ponad 20 proc. turystów możliwość robienia sobie zdjęć w atrakcyjnych miejscach uznaje za pierwszorzędny motyw podróży. Oczywiście zdjęć nie robi się tak jak kiedyś, by potem wspominać, chwalić się rodzinie i znajomym. Chodzi o to, by chwalić się nieustannie, online. Z badań internetowego serwisu Expedia wynika, że dla pokolenia milenialsów podstawowym motywem robienia zdjęć w podróży jest natychmiastowe zaimponowanie znajomym i wzbudzenie zazdrości. Turysta w sieci Internet dostępny nawet w trudno dostępnych rejonach świata i serwisy społecznościowe odmieniły turystykę. Podróżowanie stało się ekscytujące, kiedy selfie wszędzie można wrzucić na Facebooka. A jeszcze lepiej na Instagram, który jest podstawowym serwisem dla turystów ze smartfonem. Pojawiło się nawet słowo instagrammable, czyli instageniczne, na określenie miejsc i obiektów zasługujących, żeby się na ich tle sfotografować i wrzucić na swój profil. Instaturystyka staje się poważnym wyzwaniem dla zarządzających instagenicznymi miejscami. Samofotografujący utrudniają innym zwiedzanie, stanowią zagrożenie dla zabytków, a bywa, że sami dla siebie. Lajki można zdobyć za szalone foty na półkach skalnych, stromych klifach, przy gejzerach, za wspinaczki na pomniki. Czasem kończy się to tragicznie, jak dla młodego polskiego małżeństwa, które spadło z nadmorskiego klifu Cabo da Roca w Portugalii w chwili, gdy syn robił im zdjęcie. Już kilkuset turystów oddało życie za efektowną pamiątkę. Walka z tym zjawiskiem jest trudna, bo zakaz fotografowania może nadszarpnąć atrakcyjność wielu turystycznych miejsc. Ale mimo to coraz częściej pojawiają się takie zakazy, czasem ograniczane tylko do korzystania z selfie sticków, czyli teleskopowych wysięgników, które są niedozwolone już w wielu popularnych miejscach, m.in. rzymskim Koloseum, Disneylandach, Wersalu, pekińskim Zakazanym Mieście. Internet to dla turystyki nieprawdopodobny dopalacz. Rozbudza ciekawość świata i ułatwia jej zaspokojenie. Szczególnie jest to widoczne w przypadku milenialsów, pierwszego pokolenia epoki cyfrowej. Okazało się, że dalekie podróże dla wielu stały się celem ważniejszym niż zakładanie rodziny, kupowanie samochodu albo domu. W wielu krajach roczna przerwa po skończeniu edukacji przeznaczona na długą backpackerską wyprawę stała się popularną formą wejścia w dorosłe życie. Zwłaszcza że obniżyła się bariera finansowa. Pojawiły się tanie linie lotnicze, przewoźnicy zaczęli walczyć o klienta, tworząc dynamiczne taryfy umożliwiające polowanie na cenowe okazje. Internetowa ekonomia współdzielenia doprowadziła do narodzin takich serwisów, jak np. Airbnb, Couchsurfing czy BlaBlaCar, oferujących niedrogie, lub wręcz darmowe, noclegi albo podróże samochodowe. W efekcie narodził się rynek turystyczny równoległy do tradycyjnych biur podróży. Zwiedzanie wojny Szybko rozwijają się wszystkie odmiany turystyki, na którą przypada dziś 10 proc. światowego PKB i 30 proc. globalnego rynku usług. – Notujemy w Polsce dwucyfrowy wzrost ruchu turystycznego, zanosi się, że w tym roku będziemy mieli znowu rekordową liczbę uczestników zagranicznych wycieczek – cieszy się Krzysztof Piątek, prezes biura Neckermann Polska i szef Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. W ubiegłym roku 2,6 mln Polaków spędzało wakacje z biurem podróży. Na całym świecie doliczono się 1,2 mld uczestników turystycznych wojaży, z czego połowa przypada na Europę. Wartość globalnego biznesu turystyki i podróży to 8,2 bln dol. Same tylko hotele miały przychody zbliżające się do pół biliona dolarów. To gigantyczny interes, który kręci się przez cały rok, bo gdy w jednym zakątku świata kończy się sezon, to w innym akurat zaczyna. Turyści przemieszczają się coraz chętniej po świecie, bo staje się to coraz łatwiejsze. Linie lotnicze oferują już superdługodystansowe połączenia, np. z Londynu do Sydney non stop. W Europie sezon właśnie się zaczyna. W podróże ruszają nie tylko Polacy, bo kalendarz sprzyja także wielu naszym sąsiadom, a wykorzystywanie „mostów” nie jest naszym patentem. Mistrzami są Francuzi, którzy w maju tworzą sobie całe wypoczynkowe akwedukty. Szczyt ruchu na naszym kontynencie przypadnie w sierpniu, a potem zacznie opadać do października. Jednak w listopadzie zacznie się sezon w Australii i Ameryce Południowej albo na Karaibach. Popularna stała się też Afryka centralna, a Kenia to dziś turystyczna mekka. Trzeba tylko pilnować, by nie trafić na okres monsunów albo częstych w rejonach podzwrotnikowych huraganów. W turystyczne podróże ruszają miliony Chińczyków i Indusów. Rozrasta się turystyka morska, przybywa coraz więcej wycieczkowców, takich jak zwodowana niedawno gigantyczna „Symfonia Mórz” zabierająca na pokład 8 tys. osób. To pływające miasta, którymi w ciągu ubiegłego roku pływało 25 mln osób. Odległe i niedostępne jeszcze niedawno miejsca, łącznie z Antarktydą, stały się nagle osiągalne nawet dla średnio zarabiających. Europejczycy masowo odwiedzają chiński Wielki Mur czy świątynie Shaolin, a Wenecja pęka w szwach od nadmiaru chińskich turystów. Turystyczne atrakcje ulegają dewaluacji. Niedawno można było zaimponować tym, że było się na wieży Eiffla czy w piramidach w Gizie, a dziś trudno zrobić wrażenie nawet wizytą w Wielkim Kanionie Kolorado, Tadż Mahal czy Machu Picchu. Wszystko to są produkty turystyczne dostępne w standardowych wycieczkach oferowanych przez masowe biura podróży. Rynek nie znosi próżni, więc pojawiły się oferty wielu nowych, ekscytujących form turystyki. Jedną z nich jest np. mroczna turystyka (dark tourism), zwana też tanatoturystyką, koncentrująca się na odwiedzinach miejsc związanych ze śmiercią – katakumb, ossuariów, starych lochów i katowni, ale także współczesnych miejsc zbrodni, tragedii i ludobójstwa (Auschwitz należy do punktów obowiązkowych). Żądni mocnych wrażeń mogą skorzystać też z usług firm turystyki wojennej. I nie chodzi tu o zwiedzanie pól bitewnych dawnych wojen czy muzeów militariów, ale o ekscytujące wizyty w pobliżu dziejących się współcześnie konfliktów, np. w Syrii czy Donbasie. To turystyka wysokiego ryzyka, ale czego się nie robi, żeby zaimponować znajomym? Szczyt szczytów Jedna z reguł marketingu mówi, że najbardziej pożądane jest to, co trudno dostępne. Pojawiły się więc małe biura podróży oferujące drogie wyprawy szyte na miarę, do rejonów jeszcze mało zużytych: Arktyka, Antarktyda, Wyspy Wielkanocne, Galapagos itd. To produkty z wyższej półki, a czasem dosłownie najwyższej, bo do grupy atrakcji turystycznych dołączyły Himalaje. Mount Everest – tym dopiero można zaimponować! Zwłaszcza że przykład idzie od travelbrytów. Skoro Martyna Wojciechowska weszła, to może i ja spróbuję? Wyprawę na Mount Everest ma w ofercie gliwicka agencja podróżniczo-trekkingowa Adventure24, której właścicielem jest Tomasz Kobielski, zdobywca Korony Ziemi. Reklamuje się, że współorganizował wyprawę Wojciechowskiej na najwyższy szczyt. – Wyprawa na Everest to wyjątkowa oferta naszej firmy, organizujemy ją raz na kilka lat, kiedy zbiorą się chętni. Od osób, które chcą w niej wziąć udział, wymagamy jednak doświadczenia zdobytego w wysokich górach – wyjaśnia Jadwiga Sladeczek, pilotka i organizatorka wypraw. Gliwicka agencja umożliwia zdobywanie turystycznego doświadczenia, oferując m.in. wycieczki na Ararat, Elbrus, Aconcaguę, Grossglocknera. Dużą popularnością cieszą się wyprawy na Kilimandżaro. Na wyobraźnię działają jednak Himalaje, więc dla mniej zaawansowanych w stałej ofercie Adventure24 są wyprawy trekkingowe do bazy himalaistów pod Everestem na wysokości 5360 m, a dla bardziej – w wersji ze wspinaczką na pobliski Island Peak (6189 m). W 2017 r. na Everest weszły 684 osoby. Turystyka himalaistyczna stała się dla Nepalu ważnym źródłem dochodów, o które musi konkurować z Chinami. Te ostatnie zaniżają ceny, udostępniając góry od strony Tybetu. Wielu ludzi na świecie gotowych jest jednak sporo zapłacić (aktualne ceny to 28–115 tys. dol. wg Himalayan Database), by się sprawdzić na dachu świata. Lokalne firmy walczą o klientów, a szerpowie ciągną ich potem na szczyt. Bywają dni, że zdobywa go ponad sto osób. To rodzi poważne zagrożenia, a także problemy ekologiczne. Od 2012 r. organizowane są coroczne wyprawy Eco Everest Expedition sprzątające górę. Udało się usunąć 13,5 ton odpadów, w tym 450 kg szczątków ludzkich, bo już ok. 300 osób nie przeżyło tej wycieczki. Większość zwłok pozostaje jednak tam na zawsze, co sprawia, że góra powoli zamienia się w cmentarz. Ekosystemy górskie jako pierwsze mogą nie podołać turystycznej powodzi. Nie tylko Himalaje, ale i polskie Tatry. W ubiegłym roku Tatrzański Park Narodowy sprzedał 3,8 mln biletów, w ciągu pięciu lat liczba gości wzrosła o milion. Rośnie w Polakach c

