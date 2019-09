Obniż koszty w firmie transportowej dzięki systemowi monitorowania floty

Polskie firmy transportowe mają wiele zleceń, jednak koszty prowadzenia działalności szybko rosną, co negatywnie odbija się na wysokości zysków. Przedsiębiorcy borykają się z dużymi obciążeniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi, a także z brakami kadrowymi wśród kierowców. Sporym problemem są również rosnące ceny paliw. Jak obniżyć koszty prowadzenia działalności w branży transportowej? Dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu monitorowania floty samochodowej.

Jakie są zalety systemu monitorowania floty samochodowej?

Monitoring floty samochodowej jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym w całej branży transportowej. Wybierają go zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i niewielkie, rodzinne firmy, które posiadają jedynie kilka samochodów ciężarowych. Dzięki systemowi Get Vehicle Tracking możliwe jest kontrolowanie dowolnej liczby pojazdów z wybranego miejsca. Monitoring wysyła dane pobrane z komputera pokładowego bezpośrednio do aplikacji, którą instaluje się na dowolnym urządzeniu - na komputerze, tablecie lub smartfonie. W ten sposób zyskuje się możliwość śledzenia pojazdów firmowych z każdego miejsca, w którym ma się uruchomioną aplikację Get Vehicle Tracking.

Korzystanie z monitoringu floty samochodowej jest sprawdzonym sposobem, by zwiększyć terminowość dostaw towarów do odbiorców. Dzięki poprawie terminowości firma transportowa zyskuje szerokie grono stałych klientów. Najważniejszą zaletą monitoringu jest jednak obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Koszty maleją dzięki optymalizacji zużycia paliwa na trasie, wprowadzeniu zasad eco drivingu oraz zmniejszeniu liczby awarii aut firmowych.

Jak obniżyć koszty prowadzenia firmy transportowej?

Na koszty prowadzenie firmy przewozowej składają się głównie zakup paliwa, wynagrodzenia kierowców zawodowych i innych pracowników oraz wydatki związane z zakupem nowych pojazdów i serwisowaniem posiadanych już samochodów. Wydatki przedsiębiorstwa mogą sięgać nawet połowy miesięcznego obrotu. Dzięki Get Vehicle Tracking wydatki firmowe maleją ze względu na liczne możliwości, które daje system monitorowania.

Monitoring GPS w firmach transportowych umożliwia pozyskanie informacji na temat bieżącego oraz średniego zużycia paliwa przez poszczególne samochody ciężarowe. Obliczenie średniego spalania daje pogląd na rzeczywiste koszty eksploatacji pojazdu oraz umożliwia ich zoptymalizowanie poprzez wprowadzenie zasad eco drivingu. W przypadku gdy okaże się, że część samochodów cechuje się zbyt wysokim zużyciem paliwa w stosunku do tych samych pojazdów prowadzonych przez innych kierowców, możliwe jest szybkie znalezienie przyczyny takiego stanu rzeczy. Jeżeli kierowca jeździ nieekonomicznie, często gwałtownie przyspiesza i zwalnia, pracodawca może zwrócić na to uwagę. Podobnie jest w sytuacji, gdy dotąd niskie spalanie nagle wzrosło. Może mieć to związek z uszkodzeniem silnika i koniecznością dokonania naprawy samochodu w serwisie.

System monitorowania Get Vehicle Tracking jest prosty do wdrożenia, dlatego może korzystać z niego nawet niewielka firma, w której sam właściciel zajmuje się planowaniem tras przejazdu samochodów ciężarowych i optymalizacją kosztów. Dzięki monitoringowi floty samochodowej można zaoszczędzić, rezygnując z zatrudniania dodatkowego logistyka lub spedytora. W kilka minut możliwe jest sprawdzenie lokalizacji pojazdu firmowego, a także prześledzenie, ile czasu zajęło mu pokonanie poszczególnych odcinków trasy. Wszystkie informacje dotyczące transportu są przesyłane zarówno w czasie rzeczywistym, jak i gromadzone w formie raportów obejmujących okres do 90 dni wstecz. Przedsiębiorca zyskuje dostęp do danych zebranych w formie czytelnych i rozbudowanych raportów, które umożliwiają znalezienie przyczyny nieterminowego wykonywania zleceń lub zbyt wysokiego zużycia paliwa. Dodatkowo Get Vehicle Tracking ułatwia rozliczanie czasu pracy kierowców zawodowych, gdyż system odczytuje informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia jazdy. Przedsiębiorca widzi, kiedy kierowca ma przerwę w pracy, a kiedy odbywa przysługujący mu odpoczynek. Monitoring zmniejsza w ten sposób ryzyko, że pracownik przekroczy dozwolony czas pracy i będzie siedział za kółkiem dłużej niż zezwala obowiązujące prawo.

Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych chroni przed karami finansowymi

Ustawodawca zobowiązał firmy transportowe do monitorowania trasy przejazdu transportów towarów wrażliwych na całym terytorium Polski. Prawo obowiązuje zarówno rodzimych przewoźników, jak i zagraniczne firmy transportowe. Korzystanie z systemu monitorowania Get Vehicle Tracking lub innego jest obowiązkiem ze względu na przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT w przypadku towarów takich jak paliwo, olej opałowy, tytoń i alkohol etylowy całkowicie skażony. Za brak działającego monitoringu odpowiada nadawca towaru oraz przewoźnik, dlatego korzystanie z solidnego systemu jest gwarancją ochrony przed dotkliwymi karami finansowymi. Dzięki temu wdrożenie Get Vehicle Tracking to oszczędności dla przewoźników, którzy chcą mieć pewność, że przewożą towary wrażliwe zgodnie z prawem. Przeczytaj również o tym, czy warto zainstalować w swojej flocie system kamer: link.