Wybory prezydenckie 2020: kto pokona faworyta?

Kończy się pomału wyborczy maraton rozpoczęty w 2018 roku. Wybraliśmy już sobie samorządy, znamy polskich europarlamentarzystów oraz skład Sejmu i Senatu. A to wszystko w zaledwie 12 miesięcy! Przed sobą mamy jeszcze jeden polityczny rozdział do domknięcia – wybory prezydenckie w 2020 roku.

Do niedawna wydawało się, że Andrzej Duda to murowany kandydat do reelekcji. Do niedawna… Bo teraz został już „tylko” faworytem. Senacka historia przejęcia większości przez opozycję to na pewno spory ból głowy PiS-u. Okazuje się bowiem, że jak się opozycja jednak zbierze razem (choć z Senatem wyszło tak nie na podstawie koncepcji, lecz ot tak, po prostu), to jest w stanie coś tam PiS-owi odbić. A odbicie Pałacu Prezydenckiego byłoby dla Jarosława Kaczyńskiego potężnym ciosem!

Jak silny jest Andrzej Duda?

Nie trzeba obecnego prezydenta lubić, żeby docenić zawrotną karierę, jaką zrobił od momentu ogłoszenia go PiS-owskim kandydatem na prezydenta. Dla wielu ekspertów był kandydatem skazanym na pożarcie Bronisława Komorowskiego, który pewnym krokiem i z przesadną, jak się okazało, pewnością siebie kroczył po drugą kadencję. Sondaże były dla Andrzeja Dudy bezlitosne. Ale silnie odczuwana wówczas w społeczeństwie potrzeba zmiany (dla wielu jakiejkolwiek!) oraz ewidentne podejście Bronisława Komorowskiego z gatunku „to mi się należy”, połączone z jego fatalną kampanią wyborczą, spowodowały nieoczekiwany obrót spraw.

Starając się obiektywnie ocenić Andrzeja Dudę w roli prezydenta, trzeba na pewno wskazać jego niepełną autonomię wobec rządu (czy, według niektórych, wręcz jej brak), ale też całkiem sprawnie budowany i podtrzymywany wizerunek, niezłe wystąpienia przy okazji ważnych państwowych wydarzeń. Nie miejsce to, aby w szczegółach opisywać prezydenckie „za i przeciw”, więc ograniczmy się tylko do informacji, że Andrzej Duda na rok przed walką o reelekcję cieszy się spośród polityków największym zaufaniem Polaków. Ufa mu 47,8% zapytanych o to przez IBRiS na zlecenie Onetu.

To silny kapitał przed wyborami w 2020 roku. PiS może obecnie liczyć na sporo ponad 40% głosów. One wszystkie w dniu elekcji na pewno oznaczają krzyżyki przy nazwisku Duda. Ale często da się też słyszeć opinie, że nie tylko twardy elektorat PiS-u poprze prezydenta w drodze po drugą kadencję. On nie budzi wśród przeciwników czy obojętnych wobec obozu rządzącego osób tak dramatycznie złych opinii jak choćby lider tego bloku – Jarosław Kaczyński.

I należy się spodziewać, że do wyborów będziemy raczej oglądali łagodną twarz Andrzeja Dudy. PiS wie bowiem, jak ważne jest – w obliczu nic mu niedającego zwycięstwa w Senacie – utrzymanie Pałacu Prezydenckiego w swoim obszarze decyzyjnym.

Kalejdoskop nazwisk

Zasadne wydaje się pytanie: czy Andrzej Duda ma z kim przegrać? U niektórych bukmacherów już teraz powstały zakłady na okoliczność wyborów. Wracając do naszego pytania. Jednoznacznej odpowiedzi na nie jeszcze nie ma. Sporo się w ostatnich latach mówiło, że do kraju akurat na 2020 rok wróci Donald Tusk i po raz kolejny pokaże PiS-owi, jak mocnym jest politycznym graczem. Tak się najpewniej nie stanie, zwłaszcza że Tusk został właśnie zgłoszony na szefa Europejskiej Partii Ludowej, a więc będzie starał się konsumować swoje unijne doświadczenie i raczej zostać poza codzienną, polską jatką. To o tyle ma sens, że dwupartyjna formuła „PiS lub PO”, która długo była paliwem dla Tuska, po prostu się wyczerpała, co najlepiej pokazały ostatnie wybory parlamentarne.

Kto zatem? Pada sporo nazwisk. Mówi się o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która zdobyła co prawda najwięcej głosów do Sejmu 2019-2023 ze wszystkich kandydatów, ale raczej nie jest na tyle silna i przebojowa, żeby pokonać Andrzeja Dudę. A może Robert Biedroń, który na pewno chciałby startować. Szanse na sukces raczej ma niewielkie. Jak nie on, to może z tego samego bloku Adrian Zandberg. Mało jednak realne, żeby przekonał do siebie większość Polaków.

Coraz częściej wymieniany w kontekście przyszłej prezydentury z ramienia czy z poparciem opozycji jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Świetny wynik PSL-u w wyborach parlamentarnych, wciąż młody (niespełna 40 lat), twardy polityczny „gracz”, który potrafi czytać nastroje ludzi, co pokazał dobrymi wynikami swojej partii w wyborach samorządowych i parlamentarnych. A do tego nie budzi skrajnie negatywnych emocji, nawet jeżeli wypada go już przecież uważać za weterana polskiej sceny politycznej.

Rynek z nazwiskami dopiero się otwiera, wystawiane są stragany. Jeżeli opozycja na serio myśli o pokonaniu Andrzeja Dudy, musi narzucić mocne tempo. Realny scenariusz na dziś: wielu kandydatów w pierwszej turze i kumulacja głosów opozycji na przeciwnika obecnego prezydenta w drugiej turze.