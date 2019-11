Targi Fleet Market 2019

20 listopada 2019 r. w Warszawie, a hali Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D, odbędą się ogólnopolskie targi Fleet Market. Ponad 200 samochodów w jednym miejscu!

Targi motoryzacyjne i biznesowe Fleet Market to doroczne, wyjątkowe na skalę Polski wydarzenie, które odbędzie się już po raz 11., w gronie ekspertów motoryzacyjnych i znamienitych gości zarówno z Polski, jak i Europy Zachodniej. W ciągu jednego dnia zaplanowano 10 wykładów, kilka paneli dyskusyjnych i 16 spektakularnych premier motoryzacyjnych, które będą pokazane w Polsce po raz pierwszy. Firmy usługowe zaprezentują najnowsze oferty finansowe, serwisowe, paliwowe, telematyczne i ubezpieczeniowe. Przedstawiciele wystawców obecni na stoiskach nie tylko przedstawią najkorzystniejsze oferty, ale także chętnie pomogą w ich optymalnym dobraniu do poszczególnych branż. Targi odwiedza każdego roku 8 000 przedstawicieli firm, obecnych lub potencjalnych nabywców auta do firmy, w tym przedstawiciele sektora MŚP. To doskonała okazja, aby w jednym miejscu zaznajomić się z ofertą rynkową importerów motoryzacyjnych, poznać możliwości finansowania samochodów, a także, dzięki obecności ekspertów i stowarzyszeń niezależnych, pogłębić swoją wiedzę w zakresie administrowania samochodami – zarówno osobowymi, jak i użytkowymi – w firmie. To także miejsce wymiany doświadczeń między uczestnikami targów. Wydarzenie ma charakter biznesowy – targi są skierowane wyłącznie dla przedstawicieli firm, które są obecnymi lub potencjalnymi nabywcami samochodów do firmy. Szczegóły o targach i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na www.fleetmarket.pl