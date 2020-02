Sztuka oszczędzania

Jak odkładać, ale przy tym nie rezygnować ze swoich pasji i marzeń? Mamy coraz więcej pieniędzy, jednak nie zawsze potrafimy nimi odpowiednio gospodarować. Warto zatem przestrzegać kilku prostych zasad.

Podobno od przybytku głowa nie boli, ale stopniowo bogacące się społeczeństwo staje przed trudnymi dylematami. Ile i jak należy oszczędzać, żeby z jednej strony mieć zapasy na czarną godzinę, a z drugiej móc wydawać na to, co ważne? Różne postawy widać zwłaszcza wśród różnych pokoleń. – Polacy są podzieleni, jeśli chodzi o podejście do oszczędzania. Część wyrosła ze świadomością, że oszczędzanie to najważniejszy cel, jaki powinien każdemu przyświecać. Młodsze pokolenie podchodzi do oszczędzania zupełnie inaczej.