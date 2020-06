Foksal 13/15 – inwestycja w luksus

Foksal 13/15 to oaza luksusu w ponad 120-letnich murach arystokratycznych kamienic w sercu Warszawy. Ten niezwykły projekt wyszedł spod ręki dewelopera, który do tej pory słynął ze szklanych wieżowców w centrum miasta. Po 4 latach prac apartamentowiec wita pierwszych mieszkańców i kusi inwestorów ostatnimi dostępnymi lokalami.

O komercyjnym powodzeniu projektu i jego potencjale inwestycyjnym świadczy systematycznie malejąca liczba dostępnych apartamentów. Foksal 13/15 to inwestycja, która należy do niezależnego od nastrojów konsumenckich i wysokiej inflacji obszaru nieruchomości premium. Luksusowe apartamenty zarówno pod kątem cen, jak i popytu są najmniej podatnym na wahania koniunktury segmentem rynku nieruchomości. Są to również aktywa, których podaż jest znacznie ograniczona – według danych JLL nieruchomości luksusowe stanowią jedynie 1% oferty mieszkaniowej dostępnej na 6 największych rynkach w Polsce.

Dostępność tego rodzaju inwestycji jest tak niewielka ze względu na wymagające kryteria, jakie musi przejść projekt, by zostać zaliczony do segmentu premium. Na koniec ubiegłego roku zarówno w projektach gotowych, jak i tych w przygotowaniu były zaledwie 243 apartamenty. – Są to projekty trudne, wymagające atrakcyjnej i prestiżowej lokalizacji oraz dbałości o najwyższy standard wykończenia. Deweloper musi zapewnić również niespotykane w tradycyjnym segmencie rozwiązania, których wdrożenie znacznie wydłuża realizację. Wszystkie te elementy podnoszą, ale jednocześnie chronią wartość nieruchomości, co sprawia, że w oczach wielu inwestorów jawią się one jako bezpieczna lokata kapitału na trudne czasy – wyjaśnia Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

Nieruchomości luksusowe w Polsce są wciąż stosunkowo niedrogie w porównaniu do analogicznej oferty w Paryżu, Londynie czy Mediolanie. Nawet w znajdującej się w naszym regionie czeskiej Pradze cena za 1 mkw. wynosi do 16 tys. euro. – dla porównania ceny apartamentów Foksal 13/15 – wahają się od 25 do 40 tys. zł, czyli około 5,5 – 8,8 tys. euro. W czasach zawirowań gospodarczych, gdy inwestowanie na giełdzie wiąże się z jeszcze większym ryzykiem, zakup nieruchomości luksusowej może się okazać najlepszym zabezpieczeniem dla kapitału.