Kolekcja lato 2020. Nowe trendy w letniej modzie na polskich ulicach

Lato to czas, w którym w końcu możesz wyzwolić się z okowów grubych kurtek i ciężkich swetrów. Wyższe temperatury oraz słoneczna pogoda sprzyjają modowym szaleństwom. Kolekcja lato 2020 i nowe trendy w modzie są doskonałą szansą na podrasowanie Twojej letniej garderoby. Co będzie modne w tym sezonie?

Biel i haft angielski? Dobrana para!

Biel nierozerwalnie kojarzy się z letnimi upałami. Świetnie komponuje się z opaloną skórą i śmiało można ją zestawiać z odważniejszymi barwami, bez obaw o efekt kolorystycznego misz – maszu. Biała koszula ozdobiona haftem angielskim to element, który zdecydowanie powinien znaleźć się w Twojej szafie – bardzo dobrze pasuje do jeansów, tworząc w ich towarzystwie dziewczęcą stylizację. Taki zestaw warto uzupełnić brązowymi sandałami i niewielką brązową torebką. Modne w tym sezonie koszule mają duże, rzucające się w oczy kołnierzyki i bufiaste rękawy, dlatego śmiało można je nosić w połączeniu z przylegającym szortami lub mini – spódniczkami.

Jeans nigdy nie wychodzi z mody!

Jeansy to ten składnik damskiej i męskiej szafy, który zawsze jest trendy! Latem możesz nosić jeansowe spodnie z długimi nogawkami lub jeansowe szorty, dopasowując tym sposobem strój do pogody. Wybierając damskie szorty zwróć uwagę na modele z wysoką talią, nawiązujące swoją stylistyką do lat 90 – tych, które świetnie wyglądają w zestawieniu z klasycznymi tenisówkami lub sandałami – rzymiankami. Takie szorty, z uwagi na ich przylegający do ciała fason, można nosić z oversizowymi t – shirtami, budując w ten sposób zrównoważoną stylizację, akcentującą atuty sylwetki. Latem staraj się wybierać jasne kolory spodni: błękit lub biel. Najbardziej gorącym trendem w jeansowym świecie jest w ostatnim czasie model mom jeans – luźniejszy fason i zwężane nogawki sprawiają, że spodnie wyglądają dobrze na większości sylwetek, a ich swobodny charakter świetnie nadaje się na lato.

Len i jasne kolory – podstawa Twojej letniej garderoby

Len jest jednym z najlepszych materiałów na lato: pozwala skórze oddychać, redukuje potliwość i znany jest ze swoich chłodzących właściwości. Ma tylko jedną wadę – łatwo się gniecie, ale latem, kiedy dopuszczalna jest większa nonszalancja w noszonym stroju, drobne zagniecenia nie powinny stanowić większego problemu. Len właśnie przeżywa swój renesans, dlatego bez problemu kupisz spodnie, koszulę lub sukienkę wykonaną z tego materiału. Bardzo często len idzie w parze ze spokojnymi, jasnymi kolorami i krojami ubrań nawiązującymi do stylu safari. Lniana koszula noszona do jeansowych szortów to przepis na idealny letni outfit, jednocześnie będący absolutnie klasyczną i ponadczasową stylizacją, która nigdy nie wychodzi z mody!

Kwiatowe wzory nadal na czasie

Synonimem lata są kwitnące łąki – chabry, maki, rumianek i jaskry. Ciepłe miesiące umożliwiają przyrodzie przecież pełen rozkwit. Właśnie dlatego, od wielu sezonów w letnich kolekcjach królują wzory kwiatowe! Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich wielbicielek i wielbicieli romantycznego stylu – nie inaczej będzie w 2020 roku! Kwiatowy deseń jest wszędzie: na bluzkach, spodniach, koszulach i sukienkach. Zwiewna kwiatowa sukienka, delikatne sandałki i wiklinowa torebka to strój, który może stać się klasyczną letnią stylizacją dla kobiet w różnym wieku.

Bufiaste rękawy w dziewczęcych stylizacjach

Bufiaste rękawy to absolutny hit letnich stylizacji. To właśnie one wysuwają się na pierwszy plan, dlatego zakładając bluzkę lub koszulę o takim kroju możesz śmiało zdecydować się na skromniejsze dodatki. Bufiaste rękawy nadają strojom dziewczęcego charakteru, więc warto je nosić w towarzystwie krótkich spódniczek lub spodni o kroju slim fit. Strzałem w dziesiątkę w przypadku letnich wieczorowych stylizacji mogą natomiast okazać się bluzki z rękawami uszytymi z transparentnych materiałów, które nadają outfitowi wyjątkowego smaczku.

Nie zapomnij o espadrylach

Espadryle są klasycznym letnim obuwiem, idealnym zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Tym co wyróżnia espadryle wśród innych modeli letnich butów jest charakterystyczna pleciona podeszwa. Espadryle bardzo dobrze komponują się z codziennymi stylizacjami – możesz je zakładać do chinosów, jeansów, spódniczek czy letnich sukienek. Ich największą zaletą jest uniwersalność, dzięki której bardzo dobrze uzupełniają różne stroje. Espadryle noś w towarzystwie wiklinowych lub plecionych torebek. Możesz również skusić się na torebkę wykonaną na szydełku – latem oryginalność jest szczególnie w cenie!

Neony przede wszystkim!

Obok bieli, latem na polskich ulicach w tym sezonie będą królowały neony. Neonowe odcienie żółci, różu, zieleni itp. doskonale komponują się z opaloną skórą i letnim upałem, pozwalając na beztroską zabawę kolorem. Jeśli nie lubisz ubrań w barwach, które rzucają się w oczy możesz postawić na neonowe dodatki: pasek, sandały lub torebkę. Panie natomiast mają szansę przemycić najmodniejsze kolory tego sezonu w postaci opasek na włosy lub lakieru do paznokci.

Plisowane spódnice dla miłośniczek mody retro

Kolekcja lato 2020 to przede wszystkim spódnice, dzięki którym w kilka minut można stworzyć modną i kobiecą stylizację. Jeżeli szukasz modelu zgodnego z nowymi trendami, koniecznie postaw na spódnicę midi z charakterystycznymi plisami. Ten model spódnicy bardzo dobrze wygląda w połączeniu z sandałkami na wysokim obcasie i elementami stylu retro. Plisowane spódnice o kroju litery A zdecydowanie przypadną do gustu kobietom, które preferują eleganckie stroje.

Gdzie szukać inspiracji na letnie stylizacje?

Twoja letnia garderoba potrzebuje odświeżenia? Poszukaj ciekawych rozwiązań i spróbuj przemycić je do własnej szafy. Źródłem ciekawych pomysłów mogą być dla Ciebie blogi modowe, kanały na You Tubie lub internetowe portale poświęcone najświeższym trendom. Nie bój się również czerpać inspiracji z internetowych sklepów odzieżowych, takich jak https://www.renee.pl/. Zdjęcia modelek prezentujących oferowane ubrania, obuwie i dodatki mogą być dla Ciebie podpowiedzią, jak zestawiać poszczególne elementy garderoby, żeby uzyskać harmonijny efekt.

Białe koszule, klasyczne jeansy, neonowe kolory, bufiaste rękawy, espadryle, plisowane spódnice, wiklinowe torebki i lniane ubrania – tak będzie wyglądało lato 2020!