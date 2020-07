Kryzys uderzył w bukmacherów. Niektórzy nie wytrzymali.

Początek marca 2020 roku będziemy pamiętać na długo. To wtedy w Europie i Polsce na dobre rozpoczęła się pandemia koronawirusa i choroby Covid-19. Ze względu na wysoką zaraźliwość, małą wiedzę dotyczącą samego wirusa, a także spodziewanymi problemami służby zdrowia niemal wszystkie rządy podjęły decyzję o tymczasowym zamrożeniu wielu dziedzin gospodarki. Ucierpieli również bukmacherzy.

W Polsce decyzje zapadły dość szybko i były bardzo restrykcyjne. Z dnia na dzień zamknięto szkoły, kina czy teatry. Pracownicy biurowi zostali odesłani do pracy zdalnej. Zatrzymano też rozgrywki sportowe, a tym samym legalni bukmacherzy w Polsce i na całym świecie obudzili się w kompletnie nowej rzeczywistości. Zawieszono europejskie ligi piłkarskie, koszykówkę czy hokej za oceanem, turnieje tenisowe. Wszystko to co lubili obstawiać gracze u bukmacherów przestało tymczasowo istnieć.

Legalny biznes bukmacherski był przed pandemią wyceniany w Polsce na blisko 8 miliardów złotych rocznie. Zakłady bukmacherskie stały się bardzo popularną rozrywką, dodatkiem do sportowych emocji, a także sposobem na dorzucenie czegoś do swojego budżetu. To coraz prężniej działająca część gospodarki gwarantująca tysiące miejsc pracy. Do tego bukmacherzy nie żałowali pieniędzy na promocje, której głównymi beneficjentami były kluby i organizacje sportowe.

Nisza stała się centrum

Bukmacherzy dość szybko zaczęli promować w swoich ofertach rozgrywki z tych krajów gdzie jeszcze nie zablokowano możliwości profesjonalnego uprawiania sportu. Stąd szybki wzrost popularności piłkarskich rozgrywek w Turcji czy Rosji, które jednak dość szybko również zostały zawieszone. W kwietniu przychody STS - największego bukmachera w Polsce – obniżyły się do 40% wartości przed epidemią. Graczy z dnia na dzień przestało bawić obstawianie groteskowej wręcz piłkarskiej ligi białoruskiej czy rywalizacji w Nikaragui. Mateusz Juroszek, szef STS, w wywiadzie dla money.pl stwierdził, że jego firma straciła kilkadziesiąt milionów złotych. Straty są nie do odrobienia, ale jak przekonuje Juroszek akurat jego firma była przygotowana na kryzys i posiadała finansową „poduszkę”. STS suchą stopą przez kryzys nie przejdzie, ale niewiele zapowiada, żeby nagle zniknął z europejskiej mapy bukmacherskiej, bo przecież swoje interesy prowadzi również poza Polską.

Lokale bukmacherskie pod kluczem

Problem bukmacherów wiązał się nie tylko z tym, że klient nie miał czego obstawiać. W Polsce jest ok. 2,5 tysiąca punktów stacjonarnych, w których można zawierać legalne zakłady bukmacherskie. Z dnia na dzień musiały zostać zamknięte. Milionowe straty związane z utrzymaniem punktów stacjonarnych liczyli ci najwięksi – STS, Fortuna czy Totolotek, bo to ich lokali jest najwięcej w kraju. Mimo tego, że nadal kluczowe rynki bukmacherskie były zamknięte to właśnie STS pierwszy podjął próbę otwarcia punktów naziemnych. Pierwsi klienci mogli przekroczyć próg lokali już 4 maja. Totolotek czy Fortuna otworzyły się dwa tygodnie później i zbiegło się to m.in. ze startem piłkarskiej Bundesligi i choć niedługo potem ruszyła także m.in. polska Ekstraklasa, to jednak i maj był miesiącem kolejnych bukmacherskich strat.

Świat wirtualny dawał życie

Firmy bukmacherskie w większości jednak nie siedziały z założonymi rękami. To oczywiste, że nawet 40% wcześniejszych przychodów musiało zostać jakoś wygenerowane i nie było szans, żeby to zrobić tylko w oparciu o mało popularne rozgrywki sportowe. W Polsce bukmacherzy mają pod górkę, bo nie mogą prowadzić wirtualnych kasyn. Ta gałąź hazardu jest zarezerwowana tylko dla państwowego monopolisty. Co mogli zatem zrobić bukmacherzy? Z dnia na dzień przekierowali swoją promocję na ofertę związaną ze sportem wirtualnym i e-sportem. To tylko z pozoru to samo. Sport wirtualny są to fikcyjne rozgrywki (np. piłkarskie czy tenisowe), o których wyniku decyduje skomplikowany algorytm. Gracze mogą śledzić rozstrzygnięcia dzięki animacjom, a listy kursowe niemal niczym nie różnią się od tych oferowanych na tradycyjny sport.

Jak zapewniają władze Totolotka – niemieckiego bukmachera, od lat działającego w Polsce – o sukcesie w sporcie wirtualnym nie decyduje tylko przypadek. To właśnie Totolotek udostępnił swoim graczom aż osiem lig piłkarskich, które rozpoczęły wirtualną rywalizację od momentu zatrzymania realnych rozgrywek. Bukmacher zapewniał, że specjalny algorytm przeanalizował ponad 50 tysięcy historycznych spotkań, a także miał do dyspozycji pogłębione dane statystyczne. Na tej podstawie wyniki wirtualnych spotkań miały odzwierciedlać rzeczywistą siłę drużyn.

E-sport to natomiast rywalizacja ludzi w popularnych grach komputerowych i co ciekawe ten segment również nieco musiał przystopować ze względu na koronawirusa. Wiele popularnych turniejów rozgrywanych jest bowiem w Azji. Branża e-sportowa jednak szybko opracowała zasady bezpieczeństwa i wznowiono rozgrywki. E-sport jeszcze przed pandemią był w czołowej dziesiątce najchętniej obstawianych dyscyplin. W czasie zawieszenia tradycyjnego sportu popularność poszybowała szybko w górę.

STS miał jeszcze jedną szansę by łowić klientów spragnionych emocji. Jeszcze przed kryzysem w swojej ofercie miał specyficzne gry karciane. Klient bukmachera nie mógł sam grać i decydować o przebiegu rozgrywki, mógł tylko obserwować wirtualne tury i obstawiać rozstrzygnięcia. W czasie epidemii na podobny krok zdecydowali się też inny bukmacherzy jak forBet czy TotalBet.

Jeden bukmacher już się wycofał

Nie obyło się jednak bez ofiar. Pierwszy pod pandemiczny topór poszedł bukmacher z Zielonej Góry – Milenium. Jeszcze pod koniec roku wydawało się, że ten bukmacher przechodzi do ofensywy wykorzystując przy tym 15-lecie działalności na polskim rynku. Nowa szata graficzna, nowa oferta kursowa, aplikacja mobilna i ciekawe bonusy dla nowych klientów, to wszystko miało zachęcić nowych graczy do obstawiania właśnie w Milenium. Bardzo możliwe, że zarządzający spółką po prostu przeinwestowali. Jesienią ubiegłego roku nie mogli przewidzieć, że rynek bukmacherski aż tak drastycznie się zmieni i że w żaden sposób nie będzie można skonsumować profitów z nowego otwarcia. Pod koniec kwietnia bukmacher poinformował, że oprócz tego, że musiał zamknąć lokale bukmacherskie, to również zawiesza przyjmowanie zakładów online. Strona internetowa bukmachera nie jest już dostępna i najprawdopodobniej oznacza to ostateczny koniec działalności.

Reszta szuka oszczędności

Niepokojące wieści napływają także od innych bukmacherów. Część pracowników musiało pożegnać się z pracą, część ma ograniczone płace i korzysta z tarczy antykryzysowej. Niektóre punkty stacjonarne nadal nie zostały otwarte, bo wycofali się ajenci. Możliwe, że mniejsze firmy powiązane z zagranicznymi gigantami wycofają się z Polski wiedząc, że i tak trudno jest rywalizować z STS i Fortuną, które w swoich rękach mają ok. 80% rynku bukmacherskiego.

Trudno się też spodziewać wielkich inwestycji w najbliższych nie tylko miesiącach, ale może i latach. Zagraniczni bukmacherzy, którzy zastanawiali się nad rozpoczęciem swojego biznesu w Polsce, teraz najprawdopodobniej zrezygnują z tej możliwości.

Również środki przeznaczone na promocje ulegną zamrożeniu. Gracze muszą liczyć się z tym, że wojna na bonusy, która była podstawą walki o klienta zostanie zastopowana. Już w trakcie szczytu pandemii widać było, że bukmacherzy przykręcali ten kurek i wydaje się, że najwcześniej zostanie odkręcony przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. To wtedy bukmacherzy mogą liczyć na wejście do gry nowych klientów. Oczywiście pod jednym warunkiem. Sen z powiek bukmacherów spędza to czy polski klient będzie miał za co obstawiać mecze. Jeśli kryzys gospodarczy będzie głęboki to wydatki na zakłady bukmacherskie zostaną dość szybko skreślone z domowego budżetu, a do poziomu przychodów sprzed pandemii bukmacherzy będą wracać latami.