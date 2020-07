ZŁOTA 44 – sprzedano trzypoziomowy, luksusowy penthouse

Rynek nieruchomości luksusowych to, zwłaszcza w aktualnej rzeczywistości, ciekawa i bezpieczna alternatywna inwestycyjna – podkreślają eksperci. Charakteryzuje się dużą stabilnością i odpornością na kryzysy, a inwestycja w luksusowy apartament obliczona jest na długofalowy zysk.

„ZŁOTA 44 to świetna alternatywa dla zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego. Cieszymy się, że przedsiębiorcy doceniają jej wyjątkowość i inwestują część kapitału w Warszawie, która dynamicznie się rozwija”. Podkreśla Christopher Zeuner, Head of Europe Amstar, jednego ze współwłaścicieli apartamentowca ZŁOTA 44.

Potwierdzeniem tej tezy jest wyjątkowa transakcja sprzedaży apartamentu penthouse na najwyższym, 52. piętrze ZŁOTEJ 44. Apartamentowiec zaprojektowany przez światowej sławy architekta Daniela Libeskinda to najwyższy w całości mieszkalny budynek w Unii Europejskiej. ZŁOTA 44 oferuje najbardziej ekskluzywne przestrzenie z wieloma udogodnieniami do wyłącznego użytku mieszkańców m.in. strefą rekreacyjno-sportowo-biznesową. W apartamentowcu powietrze jest filtrowane, a woda uzdatniana co zapewnia zdrowe i czyste środowisko oraz podnosi jakość życia. W całym budynku, również w penthousie, znajdują się uchylne panele okienne, które zapewniają dostęp do świeżego powietrza. Apartamenty wyposażono także w system inteligentnego zarządzania domem HMS.

„Istotnym jest fakt, że podobnie jak 95% transakcji zrealizowanych od początku 2020 roku, kontrakt ten został zawarty bezpośrednio przez biuro sprzedaży ZŁOTEJ 44. Nasi doradcy to w oczach klientów zaufani profesjonaliści.” dodaje Michał Skotnicki, Prezes Zarządu BBI Development SA.

Wyjątkowość ZŁOTEJ 44 skupia się wokół definicji luksusu, której synonimem jest jakość życia. Apartamentowiec może pochwalić się wyjątkową centralną lokalizacją w samym sercu stolicy. Części wspólne przeznaczone do wyłącznego użytku mieszkańców ZŁOTEJ 44 to 1800 m2 z 400 m2 tarasem z całorocznym jacuzzi. W przestrzeni rekreacyjnej znajduje się basen o imponującej długości 25 metrów, sauna sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni wyposażona siłownia, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. W apartamentowcu mieści się również piwniczka do przechowywania win. W Europie nieliczne budynki oferują taką usługę.

„ZŁOTA 44 to perła luksusu, która w stu procentach wypełnia jego definicję” – podkreśla Rafał Szczepański, Wiceprezes Zarządu BBI Development SA. „Ponadto, taka nieruchomość jak apartamentowiec ZŁOTA 44 to idealne miejsce zarówno do mieszkania, jak i zarządzania firmą w trybie zdalnym. Duże, przestronne apartamenty pozwalają na dogodną aranżację. Do usług mieszkańców pozostaje concierge, który całodobowo zadba o ich potrzeby”.

Luksus ceni rozwiązania eko. Budynek zaprojektowany tak aby maksymalizować komfort życia mieszkańców posiada między innymi trójszybową fasadę, które redukuje hałas z zewnątrz i zmniejsza zużycie energii o 20%. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację, a powietrze doprowadzane jest za pomocą systemu indywidualnych kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo dzięki inteligentnym rozwiązaniom HMS uchylne panele okienne automatycznie zamkną się gdy czujniki na zewnątrz budynku wykryją silny wiatr. Elektrycznym samochodom dedykowano stacje ładowania w przestrzeni garażowej.

Penthouse w luksusowym apartamentowcu ZŁOTA 44 to otwarta przestrzeń zawieszona wysoko w chmurach, na wysokości niemal 200 metrów. Apartament charakteryzuje się nieregularną, geometryczną konstrukcją, dzięki czemu ma swój unikatowy układ pomieszczeń. Wyjątkowa iglica, która stanowi część penthouse’u nadała budynkowi ikonicznego kształtu, dzięki czemu ZŁOTA 44 nierozerwalnie wpisuje się w panoramę Warszawy. W najwyższym swoim punkcie penthouse notuje aż sześć metrów wysokości oraz posiada unikatową przestrzeń zewnętrzną. Skierowany na stronę wschodnią 30 m2 taras pozwala podziwiać stolicę z widokiem na Pałacem Kultury i Nauki - pod gołym niebem. Panoramiczne okna wypełniają południową ścianę apartamentu. Z 52. piętra ZŁOTEJ 44 podziwiać można już nie tylko panoramę Warszawy – z tej wysokości wzrok sięga znacznie dalej.