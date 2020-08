Pożyczka ratalna – jak wziąć i co warto wiedzieć?

Polacy chętnie sięgają po wsparcie finansowe oferowane przez firmy pozabankowe. Dużą popularnością cieszą się już nie tylko krótkoterminowe pożyczki, ale również chwilówki na raty. Sprawdź, kto ma szansę na tego typu finansowanie i jak ubiegać się o wsparcie.

Chwilówki już kilka lat temu zostały „odczarowane”. Owiane złą sławą z powodu lichwiarskich kosztów, obecnie traktowane są na równi z kredytami gotówkowymi. To wszystko za sprawą uregulowania kwestii związanych z wysokością opłat pobieranych przez pożyczkodawców. Jeżeli więc potrzebujesz wsparcia finansowego „na już” i koniecznie musi to być wysoka kwota, chwilówki na raty to dobre rozwiązanie.

Pożyczka ratalna, czyli co?

Pożyczka ratalna (znana również jako chwilówka na raty) to wsparcie finansowe oferowane przez firmy pozabankowe. Ich funkcjonowanie zbliżone jest do działania kredytów gotówkowych – pozyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel.

Jak ubiegać się o pożyczkę ratalną?

Etapy ubiegania się o pożyczkę ratalną są podobne do procedur związanych z wnioskowaniem o kredyt gotówkowy. Jedna z różnic polega na tym, że wsparcie finansowe oferowane przez firmy pozabankowe często bywa dużo bardziej dostępne. Pożyczkodawcy nieco łagodniej podchodzą do pożyczkobiorców, dzięki czemu więcej osób ma szansę na uzyskanie finansowania.

Aby otrzymać pożyczkę ratalną, należy:

wejść na stronę internetową pożyczkodawcy

określić parametry pożyczki ratalnej

złożyć wniosek

dokonać opłaty weryfikacyjnej lub przeprowadzić weryfikację w inny rekomendowany sposób.

Ostatni etap to oczekiwanie na decyzję pożyczkową – jeśli będzie pozytywna, wówczas pieniądze mogą trafić do pożyczkobiorcy jeszcze tego samego dnia.

Jakie dokumenty są wymagane do pożyczki ratalnej?

O ile klasyczna chwilówka faktycznie przyznawana była w oparciu wyłącznie o dane pożyczkobiorcy, o tyle pożyczka ratalna na wyższą kwotę wymaga dopełnienia kilku formalności. Każda firma pozabankowa może mieć inne kryteria stawiane pożyczkobiorcom. Najczęściej jednak trzeba:

przedstawić dokument tożsamości

wskazać numer rachunku bankowego

wpisać adres e-mail

podać numer telefonu

przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie lub dokument świadczący o uzyskiwaniu stałego dochodu.

Inne dodatkowe wymagania to m.in. obywatelstwo polskie, adres zamieszkania na terenie Polski.

Pożyczka ratalna – jak wybrać korzystnie?

Podobnie jak klasyczne chwilówki, tak i pożyczki ratalne nie są sobie równe. Firmy pozabankowe proponują finansowanie na zróżnicowanych warunkach, w efekcie czego jedna pożyczka może być droższa od innej nawet o kilka tysięcy złotych. Dlatego tak ważne jest porównanie dostępnych ofert – pod kątem wielu aspektów.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to parametr informujący nie tylko o naliczanych odsetkach, ale również pobieranych kosztach pozaodsetkowych. Pozwoli to dokładnie oszacować całkowity koszt finansowania w skali roku. Dzięki temu będziesz wiedzieć, która pożyczka ratalna jest najtańsza.

Wysokość miesięcznej raty

Warto sprawdzić, która firma pozabankowa proponuje finansowanie z miesięczną ratą na oczekiwanym poziomie. Jeśli będzie zbyt wysoka, wówczas możesz mieć problem z terminowym regulowaniem należności. Poszukaj zatem takiej pożyczki, w której rata nie obciąży nadmiernie domowego budżetu.

Okres finansowania

Firmy pozabankowe proponują finansowanie z różnym okresem spłaty. Im dłuższy, tym niższa miesięczna rata, ale i wyższa kwota całkowita do spłaty.

Nie zawsze jednak warto skracać czas trwania umowy. Wiele zależy od różnic w wysokości miesięcznej raty oraz całkowitej kwocie do spłaty. Jeśli różnica jest niewielka, nie zaszkodzi wybrać opcji z dłuższym terminem spłaty.

Pamiętaj! Wcale nie musisz samodzielnie zbierać informacji o pożyczkach ratalnych. Z pomocą przychodzą specjalne serwisy porównywarkowe, które systematycznie publikują rankingi finansowania pozabankowego. Wystarczy zapoznać się z zestawieniem i wybrać najkorzystniejszą pożyczkę spłacaną w ratach.