Fixly – aplikacja do zlecenia usług

Znalezienie dobrego specjalisty w branży usług często wymaga czasu. Lubimy korzystać z rekomendacji znajomych i członków rodziny, jednak nie zawsze mają kogo polecić. Na szczęście w dobie nowoczesnych technologii sprawdzonego wykonawcę można znaleźć za pomocą telefonu. Z pomocą przychodzi aplikacja mobilna Fixly.

Specjaliści na wagę złota

Poszukiwanie specjalisty w branży usług bywa niełatwym zadaniem. Jak pokazują dane z badania przeprowadzonego przez serwis Fixly, ponad 1/3 osób szuka sprawdzonego fachowca. Gdzie ich znajdujemy? Dla wielu wciąż doskonałym źródłem są polecenia od przyjaciół, znajomych z pracy czy członków rodziny. Nie zawsze jednak jest to skuteczne, bo nie zawsze jest kogo zarekomendować. Między innymi dlatego, coraz częściej sięgamy po komputer i zaczynamy szukać w sieci. W Internecie jest mnóstwo sposobów na znalezienie wykonawcy - od serwisów ogłoszeniowych, przez media społecznościowe, na forach internetowych skończywszy.

Fixly to zmiana sposobu szukania specjalisty

Fixly to serwis Grupy OLX, z pomocą którego jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć wielu różnych specjalistów w branży usług - ekipy budowlano-wykończeniowe, montażystów, doradców finansowych, projektantów wnętrz, ogrodników, wypożyczalnie samochodów, salony kosmetyczne czy mechaników samochodowych. W sumie w serwisie dostępnych jest ponad 400 różnych usług, pogrupowanych w 19 kategoriach.

Fixly wyróżnia się sposobem działania. W odróżnieniu od innych tego typu serwisów ogłoszeniowych, tutaj to zlecający informuje, jaką usługę ma do wykonania, a specjaliści sami zgłaszają się do jej realizacji. Dzięki temu użytkownik otrzymuje oferty od zainteresowanych wykonawców, co pozwala zaoszczędzić czasu na szukaniu kogoś, kto ma wolne terminy i jest w stanie przyjąć dane zlecenie.

Z Fixly można korzystać nie tylko w przeglądarce internetowej, ale też za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dzięki temu szukanie sprawdzonego wykonawcy jest jeszcze łatwiejsze i można to zrobić w każdym dogodnym momencie, np. będąc w podróży, jedząc obiad w restauracji czy czekając na umówione spotkanie.

Aplikacja mobilna Fixly

Instalacja aplikacji mobilnej Fixly jest rozwiązaniem szczególnie dobrym dla tych osób, które chcą skrócić czas szukania specjalisty do minimum, a przy tym znaleźć kogoś z rekomendacjami. Za jej pośrednictwem można w bardzo szybki oraz przystępny sposób znaleźć polecanego wykonawcę, a następnie powierzyć mu realizację usługi.

Aplikacja jest intuicyjna i prosta w obsłudze. Wystarczy wybrać pożądaną usługę, podać swoją lokalizację, odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących zlecenia i wysłać zapytanie. Informacja o zainteresowaniu ze strony specjalistów pojawi się na ekranie telefonu. Dostęp do swoich zapytań mamy dowolnej porze dnia i nocy. Na profilach wykonawców możemy znaleźć podstawowe informacje na ich temat, a także z łatwością sprawdzić opinie od wcześniejszych klientów. Fixly przywiązuje do nich ogromną wagę, przypominając użytkownikowi, by po zrealizowanej pracy ocenił pracę specjalisty.

Korzystanie z aplikacji Fixly jest darmowe. Można ją pobrać na swoje urządzenie mobilne z sklepu Google Play na system Android bądź z AppStore na iPhony oraz iPady.