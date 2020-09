Doświadczaj zamiast oglądać

Powoli otrząsamy się z wiosennego szoku izolacji, przyzwyczajamy się do nowego modelu organizacji pracy i modyfikujemy sposoby spędzania wolnego czasu – uczymy się, między innymi, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z rozrywki i kultury.

Niektórym z nas doskwiera brak wspólnotowych przeżyć, takich jak wielkie koncerty muzyczne, czy wydarzenia sportowe inni zaś cierpią z powodu ograniczeń w swobodnym planowaniu podróży. Od czasu do czasu nieśmiało pozwalamy sobie na wyjście do kina, najlepiej studyjnego, czy teatru, ale prawie zawsze towarzyszy temu niepokój i dylematy. A może jednak lepiej zostać w domu? Dlatego w tych zmienionych warunkach, pełnych ograniczeń i niepewności, coraz częściej wybieramy bezpieczny, zdalny dostęp do kultury i rozrywki, za pośrednictwem nośników najnowszych technologii - ekranów. Ekran, oddzielając nas od zagrożeń, jednocześnie daje dostęp do bezpiecznej spersonalizowanej wersji rzeczywistości. I ostatnio niezmiernie ważna okazuje się jakość tego dostępu. Od tego zaczyna zleżeć głębia naszych doświadczeń związanych z przeżywaniem sztuki, uczestniczeniem w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i muzycznych. Zaczynamy szukać nośników, które dadzą nam złudzenie prawdziwych doświadczeń, zdając sobie jednocześnie sprawę, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu i uczestniczenia w wydarzeniach na żywo.

Pod koniec ubiegłego roku miała miejsce światowa premiera The Wall Luxury – najnowszego telewizora, a właściwie wyświetlacza, firmy Samsung, urządzenia, które w naszej zmieniającej się rzeczywistości, stanie się być może najlepszym pośrednikiem w zdalnym dostępie do wydarzeń sportowych, muzycznych i kulturalnych. Z całą pewnością jest to wyświetlacz, który na wyższy poziom podnosi komfort korzystania z platform streamingowych czy nośników UHD Blu-Ray. Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii MicroLED, The Wall wprowadza nas w złudzenie uczestnictwa i pełnego doświadczania.

Czym dokładnie jest technologia MicroLED i jakie korzyści daje użytkownikom ekranów, w których została zastosowana? Wyświetlacze MicroLED zbudowane są z milionów nieorganicznych diod LED, samodzielnie emitujących światło w kolorach czerwonym zielonym i niebieskim. Odległość między diodami wynosi zaledwie 0,84 mm. Dzięki zastosowaniu tej technologii uzyskano najlepsze dostępne parametry obrazu ruchomego: niezrównany, bardzo wysoki, ale jednocześnie optymalny, kontrast i jasność HDR oraz czyste intensywne kolory. Natomiast rozwiązanie Black Seal wydobywa z obrazu głębokie poziomy czerni, podkreślając bogactwo szczegółów i faktur. Rozwiązanie Quantum Processor Flex, dzięki skalowaniu AI, zapewnia idealne odzwierciedlenie rzeczywistości.

Największa zaleta tej technologii to modułowość. Ekran składa się z modułów MicroLED o rozmiarze 806,4 × 453,6 mm i rozdzielczości 960x540 pikseli. Panele pozwalają na osiągnięcie szczytowej jasności na poziomie 2000 nitów oraz kontrastu wynoszącego nawet 30000:1. Dzięki modułom wielkość i kształt ekranu możemy swobodnie dopasować do kształtu i wielkości ściany, na której planujemy go umieścić. Możemy przy tym dowolnie wybierać formaty obrazu od panoramicznego 16:9 poprzez ultrapanoramiczny 21:9. Po dodaniu większej liczby modułów ekran można przeskalować i zwiększyć jego rozdzielczość. Ekran obsługiwany jest również przez asystenta głosowego Samsung Bixby.

Technologię MicroLED testowano w studiach telewizyjnych i kinach, gdzie doskonale się sprawdziła, możemy więc uznać, że profesjonalne technologie, z których do tej pory mogliśmy korzystać przy okazji masowych wydarzeń sportowych, kulturalnych i w salach kinowych, właśnie przenoszą się do naszych mieszkań i domów.

The Wall przekracza wszystkie, znane do tej pory, granice rozdzielczości, wielkości i proporcji obrazu, ale w stosunku do ekranów starszych generacji, opartych na mniej zaawansowanych rozwiązaniach technicznych, ma również zwiększoną trwałość. Diody są nieorganiczne więc nie wypalają się i nie tworzą powidoków.

Najnowszy wyświetlacz Samsunga to jednak nie tylko najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne, to również wyrafinowana forma z możliwościami dopasowania wyświetlacza do stylu i kolorystyki wnętrza.

Cienki, niespełna 3-centymetrowy ekran idealnie wtapia się w otoczenie, dzięki smukłej i pozbawionej ramek obudowie. Dwa odrębne tryby wyświetlania obrazu pozwalają z niego korzystać w tradycyjny sposób – jako nośnika ulubionej rozrywki, a w drugim trybie ekran staje się rodzajem cyfrowego płótna, na którym możemy prezentować swoje ulubione obrazy i dzieła sztuki.