Sky Loft – podniebny dom zaaranżowany przez Galerię KOOKU

ZŁOTA 44 to flagowy przykład luksusowej nieruchomości, która stanowi świetną alternatywę dla ulokowania części kapitału. Za sprawą doskonałej centralnej lokalizacji, najwyższej jakości wykończenia wnętrz, udogodnień przeznaczonych do użytku mieszkańców nie ma wątpliwości, że to jeden z najbardziej prestiżowych adresów w kraju.

Na zakup trzech apartamentów w ZŁOTEJ 44 zdecydował się także Kuba Błaszczykowski. Oferta biura sprzedaży ZŁOTEJ 44 dynamicznie się kurczy. Aktualnie w sprzedaży pozostaje mniej niż 15% apartamentów w tym nowy, pokazowy Sky Loft na 45. piętrze. Ponad 165 m2 przestrzeni podzielono na wyraźną część dzienną i wypoczynkową. Dwie odseparowane sypialnie za sprawą indywidualnej aranżacji mogą przeobrazić się w biuro lub pokój dziecięcy. Część dzienna to ponad 70 m2, na które składają się kuchnia, jadalnia i salon. Dwie przynależne im ściany, północną i wschodnią, zastąpiły panoramiczne okna, za którymi odbywa się prawdziwy miejski spektakl, gra świateł, barw nasycone energią miasta. Od wschodu majestatyczny Pałac Kultury i Nauki, od północy towarzystwo sąsiadujących wieżowców. Spektakularne przeszklone wykusze pozwalają wyjrzeć daleko na zachód. Dzięki nim przestrzeni towarzyszy miękkie światło zarówno poranka jak i zachodzącego słońca.

Apartament 454. Sky Loft jako jedna z przestrzeni pokazowych ZŁOTEJ 44 zaaranżowana została przez KOOKU – wiodącą galerię sztuki specjalizującą się we współczesnym designie. Wyposażenie apartamentu 454. to obiekty artystów i projektantów reprezentowanych przez Galerię KOOKU. To co już od progu inspiruje i pobudza wyobraźnię to mariaż kolorów, faktur i kształtów. Energetyczna kompozycja redefiniuje pojęcie wielkomiejskiego luksusu i elegancji. „W apartamencie Sky Loft możemy obcować z kreacjami Maartena Baasa, Niki Zupanc, Jaime Hayona, Christophe Delcourta, Paula Heinena. Selekcja KOOKU obejmuje obiekty designu kolekcjonerskiego – poetyckie, pełne znaczeń i kontekstów prace wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach lub limitowanych edycjach. To obiekty bliskie rzeźbie, gdzie istniejąca funkcja ma drugorzędne znaczenie. To także dzieła sztuki użytkowej projektowane bez ograniczeń, pozwalające na całkowitą swobodę twórczą. Ich funkcja nie ogranicza, wręcz potęguje wolność i łączy się emocjami ich twórców.” – mówi Dorota Zaniewska, COO KOOKU. Kreacje studyjne stanowią nową definicję współczesnego luksusu, który opiera się na rzemieślniczym kunszcie, rzadkich materiałach najwyższej jakości oraz innowacyjnym podejściu do ich wykorzystania.