ZŁOTA 44 - świetny wynik sprzedaży po III kwartałach 2020 r.

Najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej usytuowany w samym sercu Warszawy ZŁOTA 44 zachwyca, inspiruje i zaskakuje kolejny raz bijąc rekord sprzedaży, mimo zawirowań na rynku kapitałowym w czasie pandemii.

Trzeci kwartał 2020 ZŁOTA 44 zamyka notując wzrosty zarówno w ilości przeprowadzonych transakcji jak i ich wartości w trzech pierwszych kwartałach (2020 vs 2019). Co wpływa na sukcesy mimo przeciwności rynkowych? Luksus wciąż odporny na kryzys Drugi kwartał 2020 roku i ogólnoświatowy lockdown, który nie był związany z cyklem koniunkturalnym, czy czynnikami ekonomicznymi spowodował drastyczne skurczenie się światowych gospodarek, w tym polskiej. „Drugi kwartał już za nami. Ewidentnie zaczyna się poprawa. Świat został „zalany” pieniędzmi. W skali świata to 16 bilionów dolarów przeznaczone na ratowanie gospodarek i wydaje się, że one zaczynają się odbudowywać za sprawą tych gigantycznych środków. Wszystko to powoduje, że wraca optymizm.” mówi Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy. Liczne pakiety pomocowe, obniżki stóp procentowych, pożyczki dla przedsiębiorców mające na celu ograniczenie skutków kryzysu spowodowały, że ożywienie w trzecim kwartale przebiegło szybciej niż zakładano, a w ostatnich tygodniach obserwujemy poprawę prognoz wzrostu gospodarczego.

Jak sytuacja ekonomiczna wpływa na rynek nieruchomości luksusowych? ZŁOTA 44 jako flagowy przedstawiciel tego segmentu odnotowała w pierwszym półroczu 2020 rekordową sprzedaż. Bezpośrednie przełożenie na wysoką ilość zamkniętych transakcji oraz ich wartość miał sukces pierwszego kwartału 2020. Drugi kwartał, trudniejszy ze względu na zamrożenie gospodarki, spowodował chwilowy zastój. W kwartale trzecim sprzedaż powróciła do jeszcze szybszej dynamiki dzięki czemu całkowita ilość transakcji od stycznia do września 2020 wzrosła o 50 proc., a wartość transakcji za trzy kwartały zwiększyła się o 82 proc. w stosunku do roku 2019. Trzeci kwartał ZŁOTA 44 zakończyła ze 100 proc. wzrostem wartości transakcji vs kwartał trzeci 2019. Sprawdzają się predykcje ekspertów zakładające duży udział nieruchomości luksusowych w wachlarzu inwestycji polskich przedsiębiorców oraz wybór większych powierzchni apartamentów. Dlaczego warto inwestować w luksus „Regulacje i podatki w Polsce są korzystniejsze niż na zachodzie Europy. Polska oferuje stabilność i pozbawiona jest niepokojów jakie znamy z USA, może być uznana jako miejsce bezpiecznych inwestycji, zwłaszcza w segmencie nieruchomości luksusowych. Sprzedaż na ZŁOTEJ 44 pokazuje, że to bezpieczeństwo jest brane pod uwagę w przypadku dywersyfikowania portfela. Inwestycja w luksusową nieruchomość może okazać się także szczepionką przeciwko inflacji. Inwestorzy wiedzą, że liczba planowanych realizacji luksusowych inwestycji wyraźnie spada, a ich wyprodukowanie zajmuje kilka lat. Wówczas ceny nowych nieruchomości będą znacznie wyższe. A zatem to wciąż dobry moment aby zainwestować w luksus.” mówi Michał Skotnicki, Prezes Zarządu ZŁOTA 44, Prezes Zarządu BBI Development SA.