Kredyt hipoteczny w czasie pandemii. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Lockdown całego kraju w marcu spowodował znaczne obniżenie liczby udzielanych kredytów hipotecznych.

Mieszkania i domy przestały się sprzedawać, a klienci często wycofywali się z podpisanych wcześniej umów. Obecnie gospodarka stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania, co przekłada się na zwiększone zainteresowanie kredytami. Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać kredyt hipoteczny w czasie pandemii?

Zainteresowanie kredytami hipotecznymi znów wysokie

W marcu, kwietniu i maju bieżącego roku zainteresowanie kredytami hipotecznymi było znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. W czerwcu doszło do odbicia gospodarki, a klienci wrócili do banków. Biuro Informacji Kredytowej podało, że liczba wnioskujących o kredyt hipoteczny wzrosła w czerwcu aż o 25,9 procent w stosunku do maja 2020 roku. Kwota przeciętnego kredytu w czerwcu była natomiast równa 277 tys. złotych, a więc o 0,6 proc. więcej niż w czerwcu 2019 r.

Od czerwca liczba wnioskujących o kredyt hipoteczny utrzymuje się na stałym poziomie, a sprzedaż mieszkań i domów wróciła do stanu sprzed pandemii. Spodziewany przez niektórych ekonomistów spadek cen mieszkań nie nastąpił. W wielu lokalizacjach zauważalny jest natomiast dalszy wzrost cen. Z tego powodu do banków zgłaszają się głównie klienci, którzy nie chcą dłużej czekać z zakupem własnego M ze względu na rosnące stawki za metr kwadratowy i brak perspektyw na ich szybki spadek.

Warunki udzielania kredytów hipotecznych w czasie pandemii

Kredyty hipoteczne były przyznawane przez cały czas, nawet w marcu i kwietniu, gdy większość sklepów, punktów usługowych i biur była zamknięta. W tym okresie większość umów była zawierana przez klientów, którzy zdecydowali się na kredyt w styczniu lub lutym. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego, procedury kontynuowano zdalnie lub w placówkach bankowych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Obecnie klienci znów są przyjmowani w bankach, a umowy są zawierane w tradycyjny sposób.

Różnice w udzielaniu kredytów hipotecznych z okresu przed pandemii a w trakcie jej trwania są zauważalne głównie na poziomie warunków, które powinni spełnić przyszli kredytobiorcy. Ze względu na niepewną sytuację gospodarczą wiele banków zdecydowało się na zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów na zakup domu lub mieszkania. Zwykle dotyczą one wysokości wkładu własnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wkład własny przy kredycie hipotecznym powinien wynosić 20 proc. wartości mieszkania, jednak banki w czasie pandemii wymagają, by klienci wpłacili minimum 30 proc. ceny. Takie zmiany są dotkliwe dla osób, które długo zbierały pieniądze na wkład własny i właśnie straciły szansę na zakup mieszkania z powodu braku odpowiedniej sumy oszczędności. Zebranie dodatkowej kwoty może zająć im kolejne lata, gdyż ceny nieruchomości nadal rosną, a wymagania banków mogą być ponownie zaostrzone. Niektórzy kredytobiorcy decydują się w takiej sytuacji na pozyskanie pieniędzy na wkład własny w ramach pożyczek na https://banksecrets.dk.

W teorii nadal możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego z wkładem własnym w wysokości 10 procent, jednak takie sytuacje należą do rzadkości. Z takiego rozwiązania można skorzystać, jeżeli posiada się stabilną sytuację finansową i wybiera się kredyt z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Jak podnieść szanse na kredyt hipoteczny?

W czasie pandemii dla banków najważniejsza jest stabilność finansowa i wysoka zdolność kredytowa klientów. W najlepszej sytuacji są wnioskodawcy, którzy mają stałe zatrudnienie od co najmniej kilku lat w firmach o ugruntowanej pozycji na rynku. Znacznie trudniej jest pozyskać kredyt hipoteczny osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w branżach dotkniętych kryzysem oraz zatrudnionym na umowie zlecenie lub umowie o dzieło. Odsetek kredytobiorców należących do tej grupy znacząco się skurczył, dlatego przed zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania lub domu powinno się ustabilizować sytuację zawodową.

Zwiększenie szans na uzyskanie kredytu hipotecznego jest możliwe przede wszystkim po spłaceniu części posiadanych zobowiązań. Spłata całkowita posiadanych pożyczek konsumpcyjnych, zakupów ratalnych oraz pozbycie się kart kredytowych sprawia, że klient ma wyższą zdolność kredytową, a jego historia w BIK jest wiarygodniejsza. Dzięki temu łatwiej spełnić wymagania banku i otrzymać wmarzony kredyt na własne M.