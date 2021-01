OC online - jak kupić ubezpieczenie samochodu przez internet?

Kończy ci się ważność obowiązkowej polisy i musisz wykupić kolejną? Jeżeli nie masz czasu na to, aby podpisać umowę bezpośrednio w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego, możesz formalności dopełnić online. Sprawdź, jak szybko i wygodnie kupić dobre ubezpieczenie pojazdu przez internet.

Jeszcze kilkanaście lat temu większość kierowców nabywała polisy bezpośrednio w oddziale wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Obecnie wiele się w tym zakresie zmieniło – dzięki czemu każdy właściciel auta może liczyć na znaczną oszczędność czasu i jeszcze większą wygodę.

OC online – jak kupić?

W związku z tym, że spore grono osób robi zakupy w Internecie, tam też przeniosły się towarzystwa ubezpieczeniowe. Za pośrednictwem ich serwisów można wykupić ubezpieczenie OC, a cała procedura sprowadza się do zaledwie kilku kroków.

Decydując się na opcję wykupienia OC online za pośrednictwem serwisu ubezpieczyciela, możesz sporo stracić. Nigdy nie wiesz, jaką ofertę przygotowała konkurencja. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwością, jaką daje internetowy serwis ubezpieczeniowy. Można go określić jako połączenie porównywarki z agentem – otrzymujesz bowiem nie tylko szacunkowe wysokości składek, ale również możesz wykupić konkretną ofertę.

Jeśli decydujesz się na wykupienie OC online za pośrednictwem serwisu ubezpieczeniowego, należy:

przeprowadzić kalkulację – podstawą jest wypełnienie formularza

wybrać najtańszą ofertę

postępować zgodnie z poleceniami – zwykle ubezpieczający zostaje przekierowany do właściwego serwisu ubezpieczeniowego i tam dokonywane są formalności.

O czym pamiętać, kupując OC online?

Chcesz mieć pewność, że zakup OC przez internet będzie udaną transakcją? Musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Porównanie dostępnych ofert

Jeśli to zrobisz, masz szansę nabyć najtańsze ubezpieczenia OC. W ten sposób możesz zaoszczędzić nawet do 50% – tyle średnio wynosi różnica między najdroższą a najtańszą ofertą.

Zaoszczędzisz sporo czasu, jeżeli nie będziesz zbierać danych samodzielnie, lecz skorzystasz ze wsparcia ubezpieczeniowych serwisów internetowych. Za ich pośrednictwem nie tylko zapoznasz się ze zestawieniem najlepszych polis, ale także znajdziesz OC adekwatne do twojego indywidualnego ryzyka ubezpieczeniowego.

Wybór najtańszego OC

W przypadku OC wysokość składki nie ma większego znaczenia. Każdy ubezpieczający jest objęty jednakową ochroną ubezpieczeniową. Wynika to z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej brzmieniem, zakres ochrony i sumy gwarancyjne nie są zależne od wysokości składki.

Zakup dodatków do OC

Wraz z obowiązkową polisą komunikacyjną możesz nabyć dodatki do OC. Jest to nie tylko autocasco, ale również NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie szyb, assistance w podróży itp.

Chociaż finalna kwota będzie wyższa, zyskasz większą ochronę w razie nieprzewidzianych zdarzeń na drodze.

Jeśli cenisz swój czas i lubisz oszczędzać pieniądze, zakup OC online to dobra opcja. Przekonaj się do takiego sposobu nabywania ubezpieczenia – jest to korzystne i całkowicie bezpieczne.

Materiał powstał przy współpracy z rankomat.pl