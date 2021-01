Umowa deweloperska – 10 najważniejszych kwestii, na które warto zwrócić uwagę

Umowa przedwstępna natomiast, jeżeli zawrzemy ją w formie aktu notarialnego, daje nam już możliwość dochodzenia realizacji jej postanowień na drodze sądowej. W umowie przedwstępnej wskazujemy termin zawarcia umowy przedwstępnej, ale musi się w niej też znaleźć opis jej przedmiotu, jego cena oraz warunki płatności. Strony mogą też uzgodnić zapisanie w umowie kar umownych w sytuacji gdyby dojść miało do opóźnienia w realizacji postanowień umownych. Dobrze jest też pamiętać o tym, że forma aktu notarialnego powoduje, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej możemy dochodzić odszkodowania nie tylko za poniesione z tego tytułu szkody, ale również za nieuzyskane korzyści.

Umowa rezerwacyjna, jak zostało już wspomniane w punkcie 1, jest umową nienazwaną, stąd też brak jest specjalnych regulacji, którym podlegają jej zapisy. Dodatkowo nie daje ona pełnej gwarancji, że zarezerwowany lokal rzeczywiście będzie nasz, niezależnie od formy jej zawarcia, co oznacza, że nawet jeżeli podpiszemy ją w kancelarii, nie wpłynie to w żaden sposób na jej skuteczność.

Do umów nienotarialnych, z którymi możemy mieć do czynienia w przypadku transakcji na rynku pierwotnym, pomimo obowiązujących regulacji, są umowy rezerwacyjne oraz przedwstępne.

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny jest obowiązkową częścią umowy deweloperskiej, a jego treść musi być w pełni zgodna z umową deweloperską. Dlatego też przypadku wprowadzenia jakichkolwiek w nim zmian deweloper jest zobowiązany poinformować o tym nabywcę jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej.

Prospekt składa się z części ogólnej, w której znajdziemy między innymi dane dewelopera, informacje o jego doświadczeniu oraz o przedmiotowej inwestycji (przede wszystkim wydane pozwolenia, harmonogram prac, termin odbioru mieszkania oraz przeniesienia jego własności) oraz o nabywanym lokalu – jego metrażu projektowym oraz cenie za metr kwadratowy.

Prospekt zawiera wiele istotnych informacji, dlatego ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z nim, a w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy wyjaśnić je z deweloperem.

Metraż projektowy a powykonawczy

Istotną kwestią, która często jest dla nabywców sporym zaskoczeniem, jest różnica pomiędzy powierzchnią projektową mieszkania, wskazaną w umowie deweloperskiej, a tą, o wartości której kupujący informowani są najczęściej podczas odbioru mieszkania. Metraż powykonawczy lokalu powstaje w rezultacie przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej budynku, przeprowadzanej przez geodetę, która jest niezbędna do uzyskania dla inwestycji pozwolenia na użytkowanie.

Metraż powykonawczy od projektowego różni się zazwyczaj w niewielkim stopniu, ale warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy w umowie deweloperskiej, regulujące tą kwestię. Może się bowiem okazać, że w przypadku, gdy metraż powykonawczy okaże się większy od projektowego będziemy zmuszeni dopłacić różnicę, ale w odwrotnej sytuacji nie otrzymamy od dewelopera zwrotu nadpłaconych środków. Takie zapisy warto zawsze negocjować.

W umowie znajdziemy również wskazanie tzw. bezpiecznego marginesu, a więc różnicy w powierzchni lokalu, wyrażonej w procentach (zazwyczaj 2%), powyżej której powinniśmy mieć prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy.

Standard wykończenia

Standard wykończenia również jest obowiązkowym załącznikiem do umowy. Zawiera on specyfikację techniczną, dotyczącą rozwiązań i materiałów, które zostaną wykorzystane w budynku oraz, co dla nas kluczowe, w nabywanym lokalu. Opis powinien być jak najbardziej szczegółowy, dzięki czemu brak będzie miejsca na dowolność chociażby w zakresie zastosowanych w mieszkaniu materiałów i sposobie jego wykończenia, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza jeżeli lokal nabywamy w opcji wykończenia „pod klucz”.