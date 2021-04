Wysoka efektywność ogrzewania w dobrej cenie

Vitodens 100-W to atrakcyjny cenowo gazowy kocioł kondensacyjny wyprodukowany z myślą o nowych oraz modernizowanych instalacjach grzewczych – zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych.

Wiszący kocioł Vitodens 100-W zmienia energię spalania gazu w ciepło praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%, co przekłada się na redukcję kosztów ogrzewania. Urządzenie wyposażone jest w układ automatycznej kontroli jakości spalania Lambda Pro, który stale monitoruje i w miarę potrzeby szybko reaguje na wahania jakościowe gazu. Dzięki temu optymalizuje proces spalania i utrzymuje wysoką sprawność wytwarzania ciepła na stałym poziomie niezależnie od rodzaju i jakości gazu.

Kocioł Vitodens 100-W zajmuje mało miejsca i nie wymaga zachowania bocznych odstępów serwiso­wych (wszystkie przyłącza są łatwo dostępne od przodu). Pozwala to bez problemu wpasować urządzenie praktycznie w każdą, nawet niedużą przestrzeń. Ułatwia to znacznie modernizację, a w nowych budynkach pozwala ograniczyć przestrzeń techniczną do niezbędnego minimum.