Paweł Borys: dlaczego prezes PFR znalazł się na celowniku Kurskiego

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, długo izolował się od polityki. Ta go jednak dopadła. Kim jest i czym zarządza człowiek, który nagle znalazł się na celowniku telewizji Jacka Kurskiego?

Już na pierwszy rzut oka – perfekcjonista. Elegancki garnitur, dobrany krawat, starannie przyczesana grzywka i uśmiech Mony Lisy, by nie zdradzać nastroju. Widać lata funkcjonowania w korporacyjnym świecie, który nauczył go, by zanadto się nie odsłaniać. Choć nie unika mediów i często udziela wywiadów, niewiele z nich można się dowiedzieć o nim samym. Stworzył sobie teflonową zbroję, by nie przykleiła się do niego polityka. Zręcznie unika pytań o poglądy polityczne i ocenę najbardziej kontrowersyjnych działań PiS.