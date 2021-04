Nowoczesne systemy rynnowe od Galeco – rynny kwadratowe i rynny ukryte

Tradycyjne rynny półokrągłe choć nadal popularne, coraz częściej zastępowane są kwadratowym orynnowaniem z tworzywa pvc lub stali. Obecnie trendem w dziedzinie odwodnienia dachów jest minimalizm i geometria, a modę tę wykreował polski producent systemów rynnowych – firma Galeco, która w swojej ofercie posiada nowoczesne rynny i rury spustowe o przekroju kwadratu. Takie rozwiązania podkreślają indywidualizm domów bez okapu i wyjątkowość budynków, których wyróżnikiem są dachy płaskie.

Rynny kwadratowe, zarówno Galeco STAL 2 , jak i Galeco PVC 2 – to prawdziwa rewolucja w dziedzinie odwodnienia dachów. Elementy tego rodzaju orynnowania cechuje kwadratowy przekrój rynien i rur spustowych, co nadaje budynkowi niezwykle nowoczesny charakter. Dodatkowo istnieje możliwość przesłonięcia poziomu rynnowego maskownicą podsufitkową, co zapewnia jednolite i gładkie wykończenie okapu domu. Dzięki temu żaden z elementów wykończeniowych nie zaburza harmonii prostej bryły. Zbliżone kształtem rynny kwadratowe pvc i stalowe, posiadają odmienne właściwości, zależne od materiału z jakiego zostały wykonane. Rynny ze stali są niezwykle odporne na skrajne temperatury, natomiast rynny PVC cechuje większa odporność na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania czy uderzenia.

Niewidoczne odwodnienie dachu

Na nowoczesnych budynkach coraz częściej spotkać można dachy płaskie – o zerowym lub kilkustopniowym spadku. Niejednokrotnie pełnią one dodatkową funkcję tarasu lub niecodziennego ogrodu i zazieleniają przestrzeń miejską. Ten typ budynków wymaga specjalnego systemu odwadniania, który również znaleźć można w asortymencie Galeco. Oferta obejmuje sety, w których skład wchodzą trzy główne elementy: wpusty dachowe, rury kanalizacyjne oraz specjalne adaptery. Dzięki tym ostatnim, system można intuicyjnie łączyć z rynnami kwadratowymi Galeco STAL2 i ukrytymi pod elewacją Galeco BEZOKAPOWY. Galeco DACHY PŁASKIE to prawdziwa innowacja na rynku również ze względu na swój modułowy charakter. Zaprojektowane przez Galeco gotowe sety są gwarantem właściwego dopasowania poszczególnych komponentów, a co za tym idzie - minimalizują do zera ryzyko przeciekania i zapewniają całkowitą szczelność całego systemu odprowadzania wody deszczowej. Innym, świeżym trendem w dzisiejszym budownictwie są tzw. „nowoczesne stodoły”, czyli domy bezokapowe. Z myślą o projektach tego typu powstał system Galeco BEZOKAPOWY, przy wykorzystaniu którego rynny i rury spustowe zostają ukryte w warstwie ocieplenia budynku.