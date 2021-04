Sanepid: w boju bez dowódcy

Od pół roku sanepid walczy z pandemią bez dowódcy. Politycy przejmują kompetencje inspekcji, jakby cała instytucja przestała być potrzebna.

Według prawa to do państwowej inspekcji sanitarnej, czyli PIS – zwanej sanepidem – należy walka z chorobami zakaźnymi oraz nadzór nad programem szczepień. Dlatego musi nią kierować lekarz. Na początku pandemii zachowywano pozory, że tak jest. Dr Jarosław Pinkas brał udział w posiedzeniach, na których zapadały najważniejsze decyzje, mogliśmy przypuszczać, że ma na nie wpływ. Po jego dymisji politycy z ustawy zakpili, władzę nad instytucją przekazali Krzysztofowi Saczce, pozostawiając go jednak na stanowisku zastępcy głównego inspektora.