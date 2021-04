Cedral – komentarz eksperta

Budowa nowego domu lub remont już istniejącego obiektu to wyzwanie, które wymaga podjęcia wielu trudnych decyzji. Warto postawić na wysokiej jakości materiały, które będą nie tylko piękne i estetycznie wykonane, ale także zapewnią komfort użytkowania na wiele lat. Płytki i deski z włókno-cementu Cedral to nowoczesne pokrycia dachowe i elewacyjne, które idealnie wpisują się we współczesne trendy architektoniczne oraz oferują wiele możliwości aranżacyjnych.

Cedral to jeden z najbardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska materiałów do krycia dachów i elewacji, certyfikowany deklaracją środowiskową produktu zgodnie z międzynarodowymi normami. Składa się wyłącznie z naturalnych surowców: cementu, włókien celulozowych, mączki wapiennej, wody i powietrza. Dzięki znakomitym właściwościom - lekkości, wytrzymałości, trwałości - materiał ten spełnia wszystkie wymagania konstrukcyjne i designerskie, chroniąc budynki od każdych warunków atmosferycznych. Co ważne, materiały Cedral charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami: są trwałe, niepalne, odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak na przykład promieniowanie UV czy mróz. Korzyści z zastosowania produktów Cedral to: Bezpieczeństwo potwierdzone wieloletnią gwarancją na produkty Cedral oraz niepalność w klasie A2.

Nowoczesny atrakcyjny wygląd – dostępna szeroka gama kolorystyczna, kształty oraz struktury

Trwałość - nie wymagają konserwacji i są odporne na gnicie, działanie pleśni, bakterii, owadów i szkodników. Zarówno deski, jak i płytki Cedral dostępne są w kilku wariantach powierzchni i bogatej palecie barw, która umożliwia realizację najśmielszych projektów i dostosowanie ich do indywidualnych oczekiwań oraz stylu inwestorów. Przed dokonaniem wyboru możemy zamówić bezpłatne próbki, aby dobrać materiał pod swój wymarzony projekt. Grzegorz Radzyński, Country Manager Polska - Etex Exteriors Division