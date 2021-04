Trendy w materiałach dachowych i elewacyjnych 2021 – płytki i deski Cedral

Budowa domu to marzenie wielu osób, ale także znaczące wyzwanie. Poszukiwania wymarzonego projektu stawiają wiele pytań i wymagają podjęcia wielu trudnych decyzji. Jaki będzie dom marzeń 2021?

Tegoroczne trendy są kontynuacją tego, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich lat. Dominuje wśród nich minimalizm, energooszczędność i ekologia oraz indywidualne podejście do realizowanego projektu. Właściciele stawiając na proste i funkcjonalne projekty, zwracają dużą uwagę na to, jaki wpływ na środowisko będzie miał ich dom. Coraz częściej starają się także nadać mu bardzo indywidualny charakter, na przykład poprzez odważne kolory na elewacji i odejście od popularnego w Polsce tynku na elewacji. Płytki i deski z włókno-cementu Cedral to wyjątkowe rozwiązanie, które idealnie wpisuje się we współczesne trendy i oczekiwania właścicieli obiektów.

Minimalistyczne, proste geometryczne kształty Jednym z najbardziej wyróżniających się trendów we współczesnej architekturze domów jednorodzinnych jest minimalizm. Cechuje się on geometrycznymi kształtami, płaskim lub dwuspadowym dachem i wielkogabarytowymi przeszkleniami. W trend minimalizmu wpisują się także współczesne projekty elewacji i wykorzystanie odpowiednich materiałów oraz kolorystyki. Elewacje pokryte tynkiem w jaskrawych pastelowych, żółtych, czy zielonych odcieniach, są zastępowane stonowanymi elewacjami w kolorach szarości czy beżu. Coraz częściej pojawiają się elewacje pokryte okładzinami elewacyjnymi, takimi jak np. deski Cedral, także w kolorach grafitowym, czerwonym czy odcieniach ziemi. Ciekawym rozwiązaniem jest pokrycie całości domu, dachu oraz elewacji tym samym materiałem. Jest to możliwe przy użyciu płytek małoformatowych Cedral, którymi można spójnie i jednolicie pokryć całość dachu i elewacji, wykorzystując odpowiedni wzór krycia, aby osiągnąć niepowtarzalny efekt. Energooszczędność i ekologia Dom musi spełniać szereg wymogów i parametrów, między innymi dotyczących izolacji cieplnej. Obecnie wartość współczynnika przenikania ciepła ścian U nie może przekraczać 0,20 W/(m2K) (Standard WT 2021). Dzięki spełnieniu tej normy zyskujemy cieplejszy dom i niskie rachunki za ogrzewanie w sezonie grzewczym. Inwestorzy bardzo dokładnie analizują i biorą pod uwagę wszelkie aspekty użytkowania budynku, tak aby nie tylko wybudowany dom był komfortowy, ale także koszty jego eksploatacji nie przekraczały wyznaczonego poziomu. Deski elewacyjne Cedral, które są montowane w systemie elewacji wentylowanej, zapewniają dodatkową izolację cieplną, a także akustyczną. Nie wymagają impregnacji czy regularnej konserwacji, jak naturalne drewno. Do ich czyszczenia wystarczy woda z niewielką ilością domowego środka czyszczącego. Żywotność desek włókno-cementowych Cedral wynosi ok 50 lat, co znacząco ogranicza ilość surowców potrzebnych do produkcji. Nadają się także w pełni do recyklingu.